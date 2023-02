Spesial Hari Valentine, Cole Haan Rilis Sepatu 'Couple' untuk Kamu dan Pasangan

Grand Ambition Addison Flatform

York Heels

GrandPrø Topspin Penny Loafers

Love is in the air! Hari Valentine yang kerap dirayakan pada tanggal 14 Februari adalah hari yang spesial untuk berkencan dengan orang tersayang. Mulai dari piknik di taman, jalan-jalan, hingga makan malam romantis di sebuah restoran.Nah, dalam rangka merayakan hari kasih sayang ini, merek fesyen ternama, Cole Haan pun turut meluncurkan koleksi sepatu Grand Ambition dan GrandPrø untuk kamu dan pasangan. Jenama asal Amerika ini menghadirkan sepatu dengan siluet klasik serta perpaduan warna yang dapat menunjang penampilanmu dan sang kekasih di hari Valentine. Penasaran? Berikut pilihannya:Sepatu wedges yang menggunakan bahan kulit di bagian uppers. Penggunaan strap Velcro® pada tali pergelangan untuk hook-and-loop-closure agar mudah dilepas-pasang. Warna pink pada sepatu memberikan kesan feminin dan kalem. Sepasang wedges ini dibanderol seharga Rp3.199.000.Siluet klasik terlihat dari sepatu formal jenis pump yang dibalut dengan bahan suede. Sepatu ini memiliki bahan dalam kulit dan dengan alas kaos kaki untuk memberikan kenyamanan lebih. York Heels cantik ini memiliki outsole berbahan karet untuk memberikan pijakan empuk saat berjalan-jalan. Sepatu berhak ini dibanderol seharga Rp 3.599.000.Sepatu slip-on loafers ini memiliki outsole yang terinspirasi dari sepatu sneaker. Siluet klasiknya membuat sepatu ini terlihat elegan dan santai disaat yang bersamaan. Sepatu dengan warna coklat dan biru ini juga cocok dikenakan untuk aktivitas outdoor maupun indoor. Sepatu kece ini dibanderol seharga Rp3.099.000.