Intip Gaya Fashion Niki Zefanya, Musisi Wanita Indonesia Pertama yang Tampil di Coachella

Baru-baru ini kabar membanggakan datang dari Industri hiburan musik tanah air. Niki Zefanya tampil mengagumkan di Coachella 2022, yaitu festival seni dan musik tahunan paling bergengsi di Amerika Serikat.Perempuan berusia 23 tahun ini adalah seorang musisi, penulis lagu, dan produser rekaman asal Indonesia. Bersama dengan Rich Brian, Niki merupakan penyanyi asal Indonesia yang berada dalam payung label rekaman asal Amerika Serikat yaitu 88rising.Setelah tampil dengan begitu memukau di panggung Coachella pada Jumat (15/4/2022), pemilik nama asli Nicole Zefanya ini sukses menjadi perbincangan banyak orang di media sosial bahkan sempat menjadi trending di Twitter.Bukan cuma suara emas Niki yang membuat banyak orang penasaran. Tetapi, juga karakter, prestasi, serta gaya busananya yang unik dan fashionable.Berikut potret gaya fashion pelantun "Lowkey" yang membentangkan namanya di kancah internasional, dan sejumlah fakta menarik Niki Zefanya!(Karena prestasinya yang gemilang di usia 20 tahun, perempuan kelahiran Jakarta, 24 Januari 1999 ini berhasil masuk ke dalam daftar Forbes 30 under 30 Asia pada tahun 2020 lalu)(Niki bersama Rich Brian, dan Warren Hue yang merupakan penyanyi asal Indonesia yang mendapat kesempatan untuk mengisi soundtrack di film 'Sang-Chi and The Legend of The Ten Rings)(Selain membawakan lagu sendiri, NIKI juga menyita perhatian saat menyanyikan lagu 'Sempurna' milik Andra and The Backbone di Coachella 2022)(Kariernya di dunia musik Amerika Serikat terjadi tanpa sengaja. Tahun 2017, niat awal Niki ke Amerika adalah untuk kuliah di Universitas Lipscomb, Nashville Tennessee Jurusan Musik)(Sangat membanggakan, Niki menjadi penyanyi perempuan pertama asal Indonesia yang tampil di Festival Coachella 2022. Wow!)