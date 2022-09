Gaya Klasik Kim Kardashian Pakai Dolce & Gabbana di Milan Fashion Week

(yyy)

Selebriti Kim Kardashian membawa bakat desainnya ke Milan Fashion Week 2022. Kali ini, bekerja sama dengan Dolce & Gabbana Kim cukup banyak terlibat di peragaan busana untuk musim semi/musim panas 2023.Dalam runaway yang dikuratori oleh Kim sendiri, terlihat para model mengenakan koleksi busana yang identik dengan warna hitam dan metalik serta motif macan tutul. Bahkan, beberapa model mengenakan kalung choker bertuliskan 'KIM', dilansir dari laman Page Six Style.Sementara di akhir pertunjukkan, bintang reality show 'Keeping Up with The Kardashians' itu muncul dalam balutan gaun hitam berkilau yang sangat indah nan elegan.Melalui unggahan foto di Instagramnya, Kim mengaku sangat menyukai tampilan era 90 dan 2000'an. Menurutnya, gaya busana di era itu bisa membuatnya merasa percaya diri."Saya selalu menyukai penampilan 90-an & 2000-an yang indah, klasik, feminin, berani, mereka selalu membuat saya merasa sangat percaya diri dan glamor. Anda bisa merasakan saat Anda mengenakan gaun D & G yang niatnya saat dirancang dan dibuat adalah untuk merayakan wanita yang memakainya. Untuk membuatnya merasa seperti dia bisa melakukan apa saja, menjadi apa saja, memiliki kepercayaan dirinya dan kecantikannya," tulis Kim setelah pertunjukkan fashion show Milan fashion Week 2022.Selain itu, ibu empat ini juga memposting tampilan di belakang layar pada proses kurasi. Saat itu, ia mengenakan catsuit all-leopard yang dramatis dengan sarung tangan dan mengarahkan para model dalam penampilan mereka.Kim menyatakan koleksi itu terdiri dari "potongan #DolceGabbana paling ikonik dari 1987 hingga 2007, dicampur bersama melalui reinterpretasi spontan menciptakan koleksi yang sempurna," menambahkan, "Setiap bagian bukan hanya barang, itu adalah memori yang unik," tulis Kim.Sekali lagi, Kim juga tampaknya terinspirasi oleh gaya sang legenda Marilyn Monroe. Pada pertunjukkan Milan Fashion Week 2022 ia menata rambutnya dengan sanggul atas dan poni panjang menjuntai yang membuatnya terlihat sangat cantik.