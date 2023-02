Hebat! Desainer Muda Indonesia Menang di Kompetisi Desain Perhiasan Bergengsi Dunia

(Amelia (tengah) saat menerima trofi pemenang utama HRD Antwerp Design Award 2023. Foto: Dok. Istimewa)

Amelia Rachim, desainer muda yang berhasil menjadi pemenang pertama kategori gemstone dalam gelaran HRD Antwerp Design Award ke-18 yang diselenggarakan pada pameran perhiasan internasional Vicenzaoro di Vicenza, Italia, pada 22 Januari 2023 lalu.HRD Antwerp Design Award merupakan ajang kompetisi bergengsi yang telah diadakan selama lebih dari dua dekade sebagai wadah para desainer perhiasan berbakat di seluruh dunia dalam menunjukan kreativitasnya. Kompetisi ini terbagi ke dalam tiga kategori yaitu accessories, gemstone, dan diamonds. Amelia menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia yang berhasil bersaing dengan 1.600 peserta yang berasal dari lebih 100 negara."Sebagai desainer perhiasan, tentunya saya senang dan bangga karena dapat membawa nama Indonesia di kancah internasional. Harapannya, capaian ini dapat menginspirasi desainer muda lainnya dalam mengasah diri dan karya. Tidak hanya dari segi estetika terkait orisinalitas ide, tetapi juga faktor lain seperti wearability, manufacturability, teknik, dan kreativitas dalam penggunaan perhiasan dan batu berharga," ujar Amelia dalam siaran pers.Penerima Djarum Beasiswa Plus tahun 2006 dari Djarum Foundation ini menyebut, dalammenciptakan karyanya, ia selalu memasukkan perasaannya, termasuk kerinduan akan Indonesia,agar tergambar kuat dalam detail desain dan teknik yang digunakan.Gelaran HRD Antwerp Design Award tahun ini yang mengusung tema Peace, It Starts with You!, Amelia mengambil sumber inspirasi dari semut dan juga keberagaman Indonesia bertajuk “Piece by Piece into Peace” yang berbentuk rangkaian semut yang bekerja sama membawa batu permata dalam berbagai warna.Melalui karyanya itu, Amelia ingin menyampaikan pesan mengenai harmoni dalam perbedaan pada desainnya, yang digambarkan dengan semut yang saling bahu-membahu membawa batu perhiasan dalam warna dan bentuk yang beragam."Padu-padan desain khas Indonesia dan teknik pembuatan perhiasan tradisional dalam karyasaya ini harapannya dapat membuat para perajin Indonesia semakin percaya diri dalammengembangkan karyanya. Sebab, teknik-teknik yang mereka gunakan sebenarnya banyakdiadaptasi oleh produsen perhiasan internasional," ungkap lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Desain Industri pada 2008.Adapun desain Amelia yang memadukan rancangan dengan teknik pembuatan perhiasan tradisional khas Indonesia dinilai oleh para dewan juri berkompeten dalam industri perhiasan seperti Gaetano Cavaliery (President CIBJO–The World Jewellery Confederation,) Lucia Silvestri Jewellery (Creative Director Bulgari), Giorgio Damiani (Vice President of the DAMIANIGroup), Lorenzo De’ Medici (HRH Prince Lorenzo de’ Medici), dan Romberto Coin (Founder of Roberto Coin S.P.A).