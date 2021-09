Coach Rilis Kembali Koleksi Tas Rogue Season 2 dari Bahan Organik

(yyy)

Brand fashion asal New York, Coach kembali mengenalkan Rogue sebagai bagian dari koleksi Musim Gugur Coach " Coach Forever, Season Two " dalam versi terbaru.Setelah peluncuran koleksi tas Rogue pada tahun 2016 lalu, kali ini dalam versi terbaru Coach's Signature Jacquard bertanggung jawab terhadap lingkungan, dibuat dari bahan organik dan daur ulang.Terinspirasi oleh karakteristik unik Rogue yang diabadikan di beberapa lokasi terkenal di seluruh dunia, termasuk London Bridge dan The Bund di Shanghai, kampanye ini menceritakan kisah warisan budaya Coach Rogue.Dalam kampanye koleksi Rouge ini dibintangi oleh Jennifer Lopez, Kate Moss, Kki, Ma Zhe, Lu, dan Xiao Wen Ju, dan difoto oleh Juergen Teller dengan pengarah gaya oleh Olivier Rizzo.Koleksi Rogue telah dibuat pada masa awal jabatan Direktur Kreatif Coach, Stuart Vevers di Coach dan sudah ditata ulang dalam berbagai warna, bahan, dan ukuran. Hal ini menjadikan Rogue dengan cepat menjadi salah satu ikon Coach yang banyak diminati di seluruh dunia."The Rogue adalah tas favorit saya yang saya desain di Coach," kata Vevers.Selain itu, Coach juga akan memberikan pengalaman digital dimana pelanggan dapat mendesain dan mendapatkan tas Rogue mereka sendiri. Pengalaman berbelanja yang bisa membawa pelanggan ke virtual workshop dan memungkinkan pengunjung membuat tas Rogue yang disesuaikan dari awal.