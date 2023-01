5 Ide Fashion Style ala Off Jumpol, Unik dan Stylish

1. Jas Hitam dengan Hiasan Kalung Rantai

2. Jaket dan Outfit Serba Hitam

3. Kemeja Lengan Panjang Hijau dan Celana pendek

4. Kaus Merah Muda dengan Celana Jeans

5. Hoodie Biru dengan Topi HItam

(WAN)

Jakarta: Off Jumpol kerap memakai outfit yang beragam. Ide fashion style-nya bisa jadi inspirasi.Pria yang memiliki nama lengkap Jumpol Adulkittiporn ini merupakan seorang aktor asal Thailand dengan nama panggung Off Jumpol. Aktor kelahiran 20 Januari 1991 ini memulai kariernya di dunia hiburan dengan menjadi pembawa acara Fie Life Fresh.Off Jumpol kerap mengunggah postingan melalui akun Instagram pribadinya @tumcial agar pengikutnya bisa mengikuti kesehariannya. Tidak sedikit dari para pengikutnya memberikan pujian tentang outfit yang dia gunakan.Berikut adalah ide fahsion style ala Off Jumpol yang unik dan stylish.Untuk kamu yang ingin menghadiri acara formal dengan outfit yang tidak terlalu kaku, kamu bisa mencoba ide outfit seperti itu. Ditambah dengan hiasan rantai yang membuat kesan casual masih bisa ditampilkan.Kalau kamu ingin hang out bersama teman ke mall pada siang hari, outfit serba hitam bisa menjadi salah satu idenya. Namun disarankan untuk digunakan di dalam ruangan karena untuk pakaian di luar ruangan akan terasa gerah.Outfit yang seperti itu, cocok sekali bagi kamu yang ingin berkunjung ke daerah perairan. Jangan lupa juga gunakan kaca mata hitam agar tidak silau dengan cahaya matahari yang terik.Untuk ide outfit yang satu ini, cocok untuk kamu yang ingin pergi ke taman hiburan atau taman. Terlihat sederhana, tapi tetap stylish.Ide outfit yang seperti ini cocok untuk kamu yang suka hangout saat malam hari. Selain kamu jadi lebih terlihat, warna biru cukup bisa membuatmu tampil percaya diri. Topi hitam bisa digunakan jika kamu tidak ingin terlalu tersorot.