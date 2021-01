Koleksi Gathering, untuk Imlek yang Hangat Bersama Keluarga

Red, white, and nude

Lunar New Year atau Tahun Baru Imlek akan dirayakan pada 12 Februari 2021. Sebuah momen istimewa bagi yang merayakannya karena filosofinya adalah kebersamaan keluarga.Sering disebut sebagai Spring Festival juga, Imlek identik dengan menggunakan Congsam, atau dikenal dengan sebutan lain qipao. Baju ini adalah salah satu jenis kostum tradisional perempuan China.Pakaian dicirikan dengan kerah berdiri, membuka sisi kanan, pas pinggang dan sepenuhnya memicu keindahan bentuk tubuh si pemakainya.Dan 2021 masih diselimuti dengan masa pandemi covid-19. Di mana nuansa kehebohan teredam karena realiti ini. Tapi tentu saja ini tak menghalangi benang merah sebuah perayaan dalam kebersamaan, bedanya kali ini kita benar-benar merasakan keintiman keluarga dalam suasana Tahun Baru Imlek.Tampil simpel tanpa berlebihan diberikan oleh sentuhan duo perempuan muda, Sharon Sutanto (24) dan Yessy Sari Gunawan (23) dalam kreasi "Nuwa" untuk merayakannya.Nuwa yang berarti Goddess of Creation atau Dewi Kreasi merupakan debut dua anak muda yang bersekolah di fashion and desain di Shanghai, Tiongkok. Saat tak bisa kembali ke sana, mereka tak mati ide dan dalam prosesnya Nuwa tercipta.Tujuan utama fashion Nuwa adalah menciptakan inovasi desain yang berfokus pada utilitas yang mudah untuk dimix dan match.Ini juga termasuk tujuan utama dua perempuan cantik ini, dimana wanita bisa tampil simpel namun tetap elegan sekaligus tetap nyaman.Sharon dan Yessy menyadari tak semua orang menyukai merah, jadi desain dengan warna lainnya mereka ciptakan. Warna putih dan nude (coklat muda mendekati warna kulit) menjadi pilihan lainnya dalam merayakan Imlek.Tentu saja kerah shanghai menjadi salah satu desainnya. Namun bedanya sentuhan modern di bagian tangan, area dada, serta bawah mempercantik Mini Collection bertajuk "Gathering"."Kami menyebutkan "Gathering" karena selama Imlek kami selalu berkumpul dengan keluarga dan sahabat," tulis Nuwa dalam rilis company profilenya. Tema "Gathering" dipakai menurut Sharon dan Yessy karena teknik menjahitnya juga mengaplikasikan teknik gathering, yaitu kerut.Salah satu ciri mereka dengan filosofi "Utility" dalam desainnya adalah selalu ada kantong juga selalu ada warna nude, dimana napas warna yang diberikan dua perempuan cantik ini adalah warna alam atau earth tone.Yessy juga mengatakan perempuan bisa tampil tidak seribet itu, kuncinya dengan penambahan elemen pocket atau kantung di bajunya.Baik itu sebagai desain atau hidden, kantong menjadi penambahan elemen yang berguna, ya sebut saja misalnya untuk meletakkan smartphone kamu di kanan dan dompet di kiri. Ini bisa mengurangi 'ritual repot' ala perempuan.Tampil casual, sederhana, dan simpel serta membawa teknik gathering juga cantik dikreasikan dalam Luisa Top yaitu atasan dengan one shoulder dengan kerut/teknik gathering di sepanjang dada hingga melingkari punggung belakang yang bikin nyaman saat dipakai. Santai dipadukan dengan celana kulot untuk kenyamanan yang super ekstra.Desain dengan sentuhan kerah shanghai juga terpadu apik dalam Thea Dress dengan flared design di bagian tangan. Menyamarkan bagian lengan atas dengan gaya cantik. Camilla Dress juga tak mau kalah tampil sederhana tapi manis.Bermain dengan tampilan kerut di bagian belakang seakan menjadi statement dari dress yang memiliki dua warna indah yang menawan nude dan merah berkerah V ini. Kerah V juga memudahkan sang pemakaiannya tak terlalu terbuka dan bersemat satu kancing di bagian punggung belakang bagian atas.Dua dress cantik ini berpotongan A line yang membuat kamu tampil lebih fleksibel dan memudahkan pergerakan kamu. Sharon dan Yessy menjanjikan bahwa desainnya modest atau sederhana, multifungsi sekaligus tidak heboh. Jadi ini bisa jadi tampilan Imlek kamu bersama keluarga dengan kenyamanan sekaligus terkesan anggun.