Sambut Ramadan, Vanilla Hijab Rangkul Keanggunan Wanita dalam Tema Nirwana

(Warna dan motif dari Vanilla Hijab merefleksikan optimisme untuk bangkit dalam pandemi. Video: Dok. Vanilla Hijab/Inspirasi Harimu!/@vanillahijab)

(Founder Vanilla Hijab, Atina Maulia membangun mimpi untuk bisa memberikan manfaat bagi lingkungan dan memberdayakan masyarakat serta memberikan kesan yang manis dan menyenangkan bagi yang memakai bajunya. Foto: Dok. Vanilla Hijab)

Warna yang merefleksikan optimisme

(TIN)

Menyambut Ramadan pada awal April 2022 nanti tentunya berbagai persiapan dilakukan.Selain memperkuat iman, fisik dan jasmani, serta persiapan kebutuhan Ramadan, tentunya berbagai persiapan fesyen untuk dipakai saat bulan puasa juga menjadi salah satu penunjang yang bisa menambah kenyamanan beribadah.Salah satu yang bisa menjadi rekomendasinya adalah Vanlla Hijab. Dalam pagelaran pada 14 Maret kemarin brand anak negeri yang telah berdiri sejak Maret 2013 silam ini menggelar gathering bertajuk "The Most Wonderful Rendezvous of The Year."Ini menjadi pertemuan antara loyal customer dengan para influencer setelah terdampak pandemi covid-19 Dalam momen tersebut digelar juga koleksi Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2022 yaitu Signature Raya Collection dan Raya Hijab Collection.Bermain dengan dominasi warna pastel yang cantik serta corak bunga-bunga melambangkan keanggunan wanita.Founder Vanilla Hijab, Atina Maulia mengatakan, "Vanilla Signature Raya Collection tahun ini bercorak bunga-bunga karena masih dalam momen Hari Perempuan Internasional bulan ini, kami ingin mengapresiasi para perempuan yang luar biasa di kehidupannya masing-masing.""Koleksi Vanilla Hijab memiliki cerita berbeda di setiap desainnya, tanpa mengesampingkan syariat agama dan tetap modis, kami berharap setiap perempuan dapat tetap berekspresi dan menginspirasi lingkungannya,” tutur Atina.Dengan mengambil tema "Nirwana" atau "Semesta" koleksi ini menghadirkan rasa damai, kebebasan, penuh harapan serta keindahan agar Ramadan tahun ini menjadi momen yang lebih membahagiakan bersama orang-orang terkasih.Koleksi Nirwana terdiri dari koleksi pattern series (pakaian) dan koleksi scarf yang didesain tidak hanya cantik, tapi juga nyaman dikenakan. Untuk elemen Nirwana pattern terdiri dari tiga seri yaitu semesta (bulan), puri (candi), dan puspamaya (maya). Sementara untuk scarf Nirwana terdiri dari seri desir (tebing), gala (taman bunga), dan sekar.Koleksi pattern series tersedia lengkap dari baju koko dewasa, dress dewasa, tunik dewasa, tunik anak dan koko anak. Dress Vanilla Signature Raya menggunakan bahan Dior silk (yang lembut dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit) yang dibanderol dengan kisaran harga Rp450 ribu.Berangkat dari tren warna baju tahun 2022 yaitu warna-warna yang merefleksikan rasa optimisme, kehangatan, pertumbuhan, dan semangat karena dua tahun hidup di tengah pandemi, koleksi terbaru Vanilla Hijab hadir memberikan kesan optimis sehingga cocok digunakan setiap perempuan yang siap bangkit dari pandemi.Saat ini, Vanilla Hijab telah menjangkau konsumen hampir ke seluruh pelosok Indonesia hingga luar negeri, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selain itu, Vanilla Hijab juga aktif melibatkan kosumennya untuk menebar kebaikan melalui program pemberdayaan dan charity.“Vanilla Hijab memiliki program #OrangBaikVanilla yang rutin dilakukan bersama Sister Vanilla (sebutan untuk konsumen setia Vanilla Hijab), karena kami ingin konsumen kami tidak hanya membeli produk Vanilla Hijab, tapi juga turut melakukan kebaikan dengan berdonasi bahkan bisa ikut terjun langsung sebagai relawan," ujar Atina"Mimpi saya membangun Vanilla adalah memberikan manfaat bagi lingkungan, dan memberdayakan masyarakat, serta memberikan kesan yang manis dan menyenangkan bagi yang memakainya. Vanilla hadir untuk merangkul banyak orang agar bisa berbagi kebaikan bersama-sama dan menjadi inspirasi banyak orang untuk selalu berbagi,” pungkas Atina.