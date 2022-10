Unik, Lily Collins Kenakan Gaun Jala Prada di Go Campaign Gala 2022

(yyy)

Aktris serial Emily in Paris, Lily Collins terlihat menghadiri GO Campaign 15th Annual GO Gala yang diadakan di City Market Social House, Los Angeles, California pada Sabtu, (8/10).Saat tiba di karpet merah, Lily berpose bersama suaminya Charlie McDowell dan lawan mainnya di “Emily in Paris” Samuel Arnold. Ia mengenakan gaun mesh (jala) berlapis dari merek fashion ternama Prada. Gaun lengan panjang tersebut menampilkan dasar putih yang dipadukan dengan rok panjang bertutup jaring. Masing-masing kain disulam dengan kristal bunga yang elegan dalam warna perak dan kuning cerah.Sementara, untuk alas kaki bintang "Blind Side" itu memilih satu set sandal bertumit yang apik. Pasangan perak metaliknya menampilkan ujung melengkung dan slingback tipis serta tali pergelangan kaki. Dengan tambahan tumit stiletto setinggi 3-4 inci, sandal ini memberikan sedikit kesan jenjang pada sang aktris.Dan, untuk menyempurnakan penampilannya, Lily menata rambutnya dengan gaya bun yang menjulang ke atas dan poni yang menutupi seluruh bagian dahinya sehingga ia terlihat manis. Serta riasan flawless yang hanya fokus pada bulu mata lentiknya.