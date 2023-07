Outfit Pink-Fuschia ala Margot Robbie Si 'Barbie', Pakai Gaun Vintage hingga Hanbok Khas Korea

Vintage Moschino

Kamu tidak akan salah mengira bahwa Margot Robbie sepertinya dilahirkan untuk memerankan karakter Barbie . Aktris kelahiran Australia ini mengambil peran utama dalam film live-action karya Greta Gerwig, di mana boneka Mattel yang terkenal melakukan perjalanan penemuan diri saat ia memasuki dunia nyata, meninggalkan negeri fantasi dan teman-temannya.Film Barbie The Movie yang akan tayang pada 19 Juli 2023 ini menjadi yang paling ditunggu-tunggu para penggemar boneka ikonik tersebut. Bukan cuma dari deretan aktor dan aktris ternama seperti Ryan Gosling, Dua Lipa, Emma Mackey, dan Will Ferrell sebagai lawan main Robbie.Namun, tampilan outfit Barbie yang dikenal fashionable, trendi, cute dan menawan itulah yang paling mencuri perhatian dan bikin penasaran.Melansir dari Harper Bazaar, berikut sejumlah gaya Margot Robbie dengan pakaian berwarna pink-fuschia yang dikenakan menjelang rilis film Barbie. Check this out!Margot Robbie mempertahankan gaya vintage-nya, mengenakan setelan rok Moschino dari koleksi musim semi/musim panas 2015 saat konferensi pers film di Seoul, Korea Selatan. Dengan gaya Barbie sejati, dia menjaga aksesorinya tetap serasi, dengan tas berbentuk hati dan sepatu berhak merah muda dari Manolo Blahnik.Untuk pemutaran perdana film Barbie di Seoul, Robbie beralih ke one set blazer Versace, merek favorit di lemari tur persnya. Tampilan ini berdasarkan pakaian yang dikenakan oleh boneka Barbie asli dengan menampilkan setelan rok berwarna merah muda dan blazer berwarna senada. Ia pun menambagkan topi boater yang serasi, tas mini, dan telepon merah muda yang berkilauan.Satu lagi momen vintage Versace untuk sang aktris yang berpose di atas karpet merah dengan gaun mini Versace pink berkilau, saat menghadiri pesta Barbie di Sydney. Gaun tersebut awalnya dikenakan oleh model Claudia Schiffer pada tahun 1994.Margot Robbie mengenakan gaun polkadot Valentino untuk sesi pemotretan Barbie di Hotel Four Seasons, Los Angeles. Menurut penata gayanya, Andrew Mukamal, pakaian tersebut mengacu pada tampilan yang dikenakan oleh boneka aslinya. Sepatu heels putih dari Manolo Blahnik dan perhiasan mutiara Assael makin menyempurnakan penampilan aktris kelahiran 1990 tersebut.Margot mengenakan tampilan lain dari Versace saat menyapa penggemarnya di Yongdeungpo Time Square, Seoul. Ia memadukan korset dan rok tulle yang berkilauan yang juga didasarkan pada salah satu tampilan asli boneka Barbie. Pada acara itu, ia juga menggunakan hanbok (pakaian tradisional Korea Selatan). Namun, hanbok yang digunakannya sudah dimodifikasi dengan bentuk yang lebih modern dan menyesuaikan konsep pakaiannya. Ada pun, hanbok tersebut merupakan karya Park Sul Nyeo, designer Korea Selatan yang dikenal publik lewat kecintaannya terhadap hanbok.