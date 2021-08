Tur Virtual Ke Jepang di Rumah, Bisa Belanja, Dapat Minuman, dan Souvenir

Sensoji Temple's (Foto: CNBC)

Jakarta: Keadaan pandemi covid-19 ini membuat kita tidak bisa keluar negeri. Untuk mengatasi rasa kangen atau ingin tahu yang ada, beberapa negara membuat tur virtual yang bisa dinikmati di rumah kalian masing-masing.



Jepang adalah salah satu negara yang membuat tur virtual ini. Dan menariknya, kamu bisa sekalian belanja, dapat minuman, dan souvenir.



Berikut destinasi yang bisa kamu telusuri yang dikutip dari CNBC:

Jalan-jalan dan belanja

Dengan 2.000 yen Jepang atau sekitar Rp260 ribu, wisatawan dari rumah bisa dapat melakukan perjalanan virtual ke distrik Asakusa, melalui tur interaktif satu jam yang dilakukan oleh perusahaan tour Tokyo Localized. Tur ini membawa penonton menyusuri jalan-jalan sempit Asakusa, salah satu dari enam distrik geisha yang tersisa di Tokyo.



Daerah ini juga merupakan rumah bagi Kuil Sensoji, kuil tertua di Tokyo, Asakusa Hanayashiki, taman hiburan tertua di Jepang, dan Hoppy Street.



Tur dipimpin oleh Dai Miyamoto, pendiri perusahaan. Ia mengatakan bahwa dia berbelanja dan mengirimkan barang kepada turis online yang pembayarannya dapat dilakukan melalui kartu kredit. Pemirsa dapat meminta online tour ke lokasi lain melalui Japan Online Tour. Biayanya Rp2.150.000 per jam, ditambah biaya transportasi dari Kobe.

Masuk ke dalam Shibuya Crossing

Selain Abbey Road di London, jarang ada persimpangan jalan yang mendapat pengakuan internasional. Namun salah satu lokasi Tokyo yang paling dikenal, Shibuya Crossing adalah persimpangan yang perlu jadi tujuan.



Di sini keramaian terorganisir melambangkan dedikasi Jepang terhadap 'Empat Ps' yaitu kesabaran, kesopanan, ketepatan waktu dan ketepatan, Ini adalah atribut yang mengatur salah satu masyarakat paling padat di dunia. Untuk tampilan 360 derajat dari Shibuya Crossing, lihat fitur interaktif CNBC, yang mencakup fakta menarik tentang persimpangan tersebut.

Masuk ke dalam Shinkansen

Kecepatan dan ketepatan waktu Shinkansen telah membuat kereta Jepang ini begitu terkenal. Kereta secara teratur mencapai kecepatan 200 mil per jam, dan memiliki reputasi untuk tiba dan berangkat tepat waktu hingga detik yang tepat.



Sebuah kamera live dari rel kereta di Settsu, sebuah kota di Prefektur Osaka, menunjukkan seberapa cepat perjalanan kereta. Begitu suara kereta yang mendekat terdengar, penonton dapat melihatnya selama sekitar delapan detik sebelum menghilang di kejauhan.



Pelancong online juga bisa masuk ke dalam Shinkansen. Google Maps memungkinkan penonton menjelajahi panjang kereta untuk melihat perbedaan kabin menurut kelas dan kenyamanan.

Museum dan taman

Pemirsa virtual tidak akan mengganggu pahatan pasir halus di The Sand Museum dekat Tottori Sand Dunes. Foto-foto yang dapat digulir juga menunjukkan patung Istana Buckingham, Angkor Wat dan Napoleon yang mundur dari Moskow.



Penggemar seni dan barang antik dapat berjalan-jalan di Museum Nasional Seni Modern, Tokyo, dan Museum Nasional Tokyo. Untuk seni kontemporer Asia, penonton dapat melihat ke Museum Seni Asia Fukuoka, atau menemukan lukisan tradisional Jepang, yang disebut nihonga, di dalam Museum Seni Yamatane.



Museum Seni Adachi memiliki siaran langsung tamannya yang berosilasi, yang anehnya menenangkan untuk ditonton. Taman ini secara konsisten mendapat peringkat di antara yang terbaik di Jepang.



Koleksi besar fosil dinosaurus dapat dilihat melalui tur virtual reality Museum Alam dan Sains Nasional Jepang di distrik Ueno Tokyo. Penonton dapat menavigasi naik dan turun tangga dan di sekitar pameran di Paviliun Jepang museum dan Paviliun Global 11 lantai.

Menjelajahi Hiroshima

Foto-foto mengerikan di Museum Peringatan Perdamaian Hiroshima menceritakan kisah bom atom pertama di dunia, yang dijatuhkan di kota selatan Jepang pada 6 Agustus 1945, menjelang akhir Perang Dunia II. Tur virtual museum, berjudul "Memori Masa Depan," membawa penonton menyusuri koridor gelap yang memamerkan pakaian yang terbakar, mainan anak-anak, dan barang-barang lainnya yang ditemukan dari ledakan yang menewaskan sekitar 140.000 orang.



Salah satu tur taman online terbaik di Jepang adalah Taman Shukkeien Hiroshima. Peta lokasi memberikan pemandangan luas dari area tersebut. Sehingga memungkinkan penonton menyusuri secara virtual pemandangan 360 derajat dari kebun teh, halaman rumput yang terawat, dan pohon sakura.

Kelas teh virtual

Upacara minum teh Jepang menjadi teknologi tinggi dengan adanya internet. Perusahaan pengalaman budaya Jepang Maikoya mengadakan kelas 45 menit melalui Zoom, di mana dengan 4.900 yen Jepang atau Rp630 ribu , penonton dapat mempelajari cara tradisional untuk minum dari semangkuk teh dari guru berpakaian kimono langsung di Kyoto.



Untuk 10.000 yen atau Rp1.300.000, Camellia Tea Ceremony, sebuah perusahaan teh dengan dua kedai teh di Kyoto, mengirimkan matcha, satu sendok teh, kocokan dan suguhan manis musiman ke rumah para peserta sebelum upacara minum teh interaktif dimulai.

