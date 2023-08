Menparekraf Sandiaga Sebut Bali Berisiko Terkena Overtourism

(FIR)

Terlalu banyaknya wisatawan mancanegara disebut dengan overtourism. Overtourism dinilai merugikan, salah satunya yang berisiko di Indonesia adalah Bali, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf ) Sandiaga Uno.Overtourism merupakan kunjungan wisatawan yang terlalu tinggi dan menyebabkan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dapat merugikan sebuah negara, khususnya pada sektor lingkungan yang dapat rusak.Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno sendiri sudah melihat data-data tentang adanya overtourism. Negara setelah pandemi memang terjadinya peningkatan wisatawan mancanegara yang terlalu besar."Saya mengamati overtourism, ada yang saya baca beberapa report dari negara eropa, negara-negara yang sudah kembali ke pre-pandemic (setelah pandemi) melaporkan bahwa jumlah wisatawan membludak," kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di kanal Zoom, Senin, 7 Agustus 2023.Dampaknya pun besar untuk negara. Jika negara memiliki wisatawan yang tidak terkontrol, maka akan menimbulkan efek negatif terhadap destinasi. "Akhirnya berdampak terhadap destinasi," lanjutnya.Menurut Sandiaga, Indonesia memang belum mendekati overtourism. Karena jumlah wisatawan masih belum mendekati kata overtourism tersebut. Sandiaga sendiri mengatakan Indonesia berfokus pada destinasi yang berkualitas dan keberlanjutan."Kita belum mengalami permasalahan overtourism, tapi harus bisa mengantisipasi. Kami berfokus pada destinasi wisata yang berkualitas dan berkelanjutan," katanya."Kita memastikan bahwa jumlah wisatawan mulai shutting ke wisatawan yang tinggal lebih lama dan belanja kepada ekonomi lokalnya lebih besar," lanjutnya.Namun, kabar buruknya, Sandiaga mengungkapkan bahwa Bali berisiko menjadi lokasi overtourism di Indonesia. Alasannya adalah tingginya peminat wisatawan mancanegara untuk mengunjungi Bali."Bali ini yang lebih melihat sinyal pertama dari adanya risiko overtourism. Karena saya melihat kunjungan terus meningkat lebih dari 80 persen around a year (dalam satu tahun)," ungkapnya.Sandiaga sendiri optimis Indonesia tidak sampai kepada sebutan overtourism. Ia mengatakan bahwa Kemenparekraf akan terus memantau data masuknya wisatawan, agar tidak terjadi overtourism."Jadi kita akan terus pantau data-data ini agar tidak terjadi overtourism di Indonesia," tutupnya.