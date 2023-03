Korean Festival 2023 Sajikan Ragam Budaya dari Negeri Ginseng

(FIR)

Korean Festival 2023 season 2 hadir di Main Atrium Ground Floor MaxxBox Lippo Village, Tangerang. Pegelaran yang menyajikan ragam budaya dari Negeri Ginseng ini sudah berlangsung sejak 9 Maret hingga 12 Maret 2023.Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk peringatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Korea. Perlu diketahui, tahun ini hubungan itu genap memasuki usia ke 50 tahun. Kegiatan ini bertema Closer Friendship, Stronger Partnership, yang merupakan hasil kerjasama dengan Yayasan Warga Korea Tangerang Banten.Berbagai rangkaian program pada Korean Festival 2023 kali ini di antaranya menampilkan kebudayaan dan kesenian Korea seperti Giant Bibimbap Cooking Show. Kegiatan ini menampilkan proses pembuatan Bibimbap dengan ukuran raksasa. Event ini digelar pada 9 Maret 2023 pukul 14.20 WIB yang juga akan mengawali kegiatan Korean Festival 2023.Tarian kipas tradisional Korea yaitu Jinju Gyobang Chum juga akan ditampilkan pada pembukaan acara tanggal 9 Maret 2023. Dan, kegiatan Korean Festival ditutup pada Minggu 12 Maret 2023 pukul 16.20 WIB.Kesenian korea lainnya yang akan tampil di antaranya adalah pertunjukkan musik dengan alat perkusi tradisional Korea 'Sunban Samulnori' pada 9 Maret 2023 pukul 14.40 WIB dan 12 Maret pukul 16.00 WIB, K-Pop Dance Performance pada 9 Maret 2023 pukul 15.00 WIB, 10 Maret 2023 pukul 17.00 WIB, dan 12 Maret 2023 pukul 16.40 WIB, dan penampilan Korean Taekwondo oleh N-Lions yang merupakan finalis Indonesian Got Talent 2022 pada 9 Maret 2023 pukul 15.10 WIB dan 12 Maret 2023 pukul 17.00 WIB.Selama kegiatan Korean Festival berlangsung, pengunjung juga dapat menikmati pameran berbagai macam produk korea mulai dari produk kecantikan, Korean tour and travel, juga berbagai macam kuliner street food dan snack khas Korea seperti Tteokbokki, Korean Fried Chicken, Bibimbap, Mu Gung Hwa, Hite Jinro, juga pameran Official Merchandise dari BTS yang merupakan salah satu boyband favorit anak muda saat ini.Danny Crayton, Chief Marketing Officer PT Lippo Malls Indonesia pada sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertukaran budaya Negara Korea. Seperti menampilkan ragam kebudayaan dan kesenian negara Korea yang saat ini."Cara ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di kalangan masyarakat Indonesia, bahkan popularitas budaya korea telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda dengan banyaknya anak muda yang mengaplikasikan banyak hal yang berkaitan dengan korea dalam kehidupan sehari-hari," ucap Danny."Untuk itu, Lippo Malls sendiri juga menyikapi trend korea ini dengan menggandeng beberapa tenant yang dapat memenuhi kebutuhan anak muda dengan menyedikan kebutuhan gaya hidup mulai dari fashion, kosmetik, trend gaya rambut, selera musik, hingga jajanan populer korea yang mudah dijumpai di setiap mal kami," terangnya.Dengan kegiatan Festival Korea ini, tambah danny, selain menjadi alternatif bagi masyarakat Tangerang dan sekitarnya untuk mengisi akhir pekan bersama keluarga, kegiatan ini juga dapat memberikan pengetahuan dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih luas tentang Korea."Tentunya kami juga berharap dapat mempererat persahabatan Indonesia dan Korea melalui kebudayaan dan kesenian sesuai tema yang diambil dalam peringatan 50 tahun hubungan kerjasama Indonesia korea sesuai dengan tema Closer Friendship, Stronger Partnership," tambah Danny.Untuk memberikan aktivitas bagi anak–anak usia 4 hingga 9 tahun, MaxxBox Lippo Village melengkapi kegiatan Korean Festival dengan menyelenggarakan kompetisi mewarnai khusus untuk anak-anak kategori usia 4-6 tahun dan usia 7-9 tahun, yang berlangsung pada tanggal 12 Maret 2023.Untuk mengikuti kompetisi ini, pengunjung cukup membayar seharga Rp 50.000 per anak jika dapat menunjukkan kartu identitas atau kartu siswa dan seharga Rp 65.000 per anak jika tanpa kartu tersebut. Peserta kompetisi ini juga mendapatkan kesempatan untuk Meet and Greet dengan karakter kartun Roddy & Zap.MaxxBox Lippo Village juga melengkapi kegiatan ini dengan memberikan program belanja Korean Festival yaitu program untuk para pengunjung yang melakukan transaksi pembelanjaan di Korean Exhibition minimal sebesar Rp.100 ribu, dan akan mendapatkan hadiah langsung.