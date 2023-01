Catat! Ini 66 Event yang akan Diselenggarakan Sepanjang Tahun 2023 di Bali

1. Januari 2023

(Calendar of Event (COE) 2023 di Bali. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun, mengumumkan bahwa kalender acara 66 kegiatan di Bali sepanjang 2023 telah dirilis dengan tajuk “Calendar of Event (COE) 2023”.Dalam COE tersebut, Tjok Bagus menyusun kegiatan berdasarkan waktu pelaksanaannya. Kalender tersebut terdiri atas 51 acara budaya, 13 minat khusus atau sport, dan juga 2 acara MICE.Jika kamu ingin pergi ke Bali untuk liburan, yuk cari tahu event-event di Bali dalam COE 2023, antara lain:Ngerebeg/Mekotek, Kabupaten Badung, 14 Januari 2023Salah satu tradisi tolak bala dari Desa Munggu, Mengwi, Badung, dengan tujuan memohon keselamatan. Tradisi ini digelar setiap 210 hari sekali saat perayaan Hari Raya Kuningan.Berawa Arts Festival, Kabupaten BadungFestival yang bertujuan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat agar memberikan dampak bagi perputaran ekonomi untuk masyarakat.Pawai Ogoh-Ogoh, Kota Denpasar, 21 Maret 2023Merupakan iringan boneka raksasa yang diarak keliling desa atau wilayah tertentu menjelang malam sebelum Hari Raya Nyepi.Omed-Omedan, Kota Denpasar, 24 Maret 2023Merupakan acara adat di mana bisa belajar mengenai rasa kebersamaan dan kekeluargaan yang erat. Acara ini biasanya digelar sehari setelah perayaan Hari Raya Nyepi.Bali Rockin Blues Festival, Kota DenpasarMerupakan acara menyajikan pertunjukan musik yang memadukan genre musik Rock dan Blues.Bhineka Pantai Jerman Culture Festival, Kabupaten BadungAcara mempertunjukkan seni budaya seperti Festival Bapang Barong dan Makendang Tunggal, Tari Legong Keraton, Lomba Spearfishing, Bazaar UMKM, Pameran Karya hasil olahan Plastik Residu, dan pementasan tari Kecak Perempuan Inovatif.Semarapura Festival, Kabupaten Klungkung, 28 April-2 Mei 2023.Merupakan acara tahunan di mana setiap acara akan menampilkan berbagai pertunjukan seni tradisional yang dimiliki oleh Kabupaten Klungkung.Bali Spirit Festival, Kabupaten Gianyar, 4-7 Mei 2023Merupakan festival tahunan internasional yoga, musik, dan tari. Festival ini mewujudkan mantra inti Hinduisme Bali, Tri Hita Karana, untuk hidup selaras dengan lingkungan spiritual, sosial, dan alam, melalui yoga, tari, musik dunia, dan penyembuhan.Indonesia Time to Speak Up, Kabupaten Gianyar, 4-8 Mei 2023Acara kolaborasi industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif penerapan Platform Digitalisasi G4.0-G5.0. Acara ini merupakan upaya strategis untuk membantu menggeliatkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif di era new normal.Batur Trail Run (BTR), Kabupaten Bangli, 21 Mei 2023Merupakan ajang lari lintas alam pertama di Gunung Batur, Kintamani, yang tercipta berkat kerja sama antara komunitas pelari lintas alam Bali, Bali Trail Running bersama Pemerintah Kabupaten Bangli.Ubud Food Festival, Kabupaten Gianyar, 2-4 Juni 2023Merupakan perayaan keragaman lanskap kuliner Indonesia, serta membawa sejarah kuliner, ide-ide segar dan inovatif, perubahan serta dinamis industri kuliner, dan juga kisah di balik piring-piring makanan.Festival Mekepung, Kabupaten Jembrana, 11 Juni 2023Bertujuan untuk melestarikan tradisi budaya yang ada di Jembrana yang merupakan tradisi warisan budaya, yang hanya ada di Jembrana.Perang Pandan / Megeret, Kabupaten Karangasem, 11-12 Juni 2023Merupakan upacara persembahan untuk menghormati para leluhur dan juga Dewa Indra yang merupakan Dewa Perang, Upacara perang pandan ini, memakai senjata pandan berduri yang perlambang sebuah gada yang dipakai berperang.Bali Beyond & Travel Fair, Kabupaten Badung, 14-17 Juni 2023Merupakan pameran perjalanan internasional terkemuka di Indonesia. Acara ini bertujuan memperkenalkan produk pariwisata Indonesia secara global dengan mengundang operator tur ke seluruh dunia sebagai pembeli dan menghubungkan mereka dengan pemasok pariwisata sebagai penjual.Jatiluwih Festival, Kabupaten Tabanan, 16-17 Juni 2023Merupakan acara yang memadukan kebudayaan & kesenian tradisional, seni pertunjukan, seni musik, seni rupa, produk-produk kreatif dan kuliner khas Jatiluwih, serta menunjukkan potensi alam yang ada di Jatiluwih.Pesta Kesenian Bali ke-XLVI 2023, Kota Denpasar, Juni-Juli 2023Pergelaran seni tradisional yang dijadikan sebagai wadah aktivitas dan kreativitas para seniman dalam upaya ikut mendukung program pemerintah dalam hal penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai seni budaya Bali.Bali Light of Peace 2023, Kabupaten Badung.Menerbangkan lentera adalah upacara atau tradisi tradisional yang melambangkan dunia damai. Ini percaya dapat memberi harapan dan mengabulkan keinginan baik seperti kesehatan, kebahagiaan, kemakmuran.Gianyar Layang-Layang Festival, Kabupaten Gianyar, 22-23 Juli 2023Merupakan event lomba layang layang tradisional Bali yang diselenggarakan oleh Belega Layang Layang Club (BALAC).Ubud Village Jazz Festival, Kabupaten Gianyar, 28-29 Juli 2023Merupakan festival musik yang lahir dari idealisme komunitas Jazz di Bali. Selain menjadi festival musik, acara ini juga hadir sebagai upaya mewujudkan daya tarik wisata baru di Bali.Festival Layang-Layang Denpasar, Kota DenpasarBertujuan untuk menyediakan tempat bagi para pecinta layang layang untuk menyalurkan bakat dan kreativitas di kota Denpasar.Sanur Motor Show, Kota DenpasarDilaksanakan oleh komunitas motor yang ada di Sanur salah satu rangkaian Event Road to Sanur Festival untuk mewadahi komunitas otomotif di Bali.Festival Kuta Bahari, Kabupaten BadungSalah satu festival untuk pengembangan sektor wisata bahari terutama wilayah Badung.Festival Wisata Bahari, Kabupaten Badung, Juli-Agustus 2023Merupakan festival yang mengembangkan sektor pariwisata bahari di daerah Badung Selatan.Buleleng Festival, Kabupaten Buleleng, 1 Agustus 2023Merupakan.salah satu wahana bagi masyarakat untuk menumbuh kembangkan kreativitas dibidang seni, baik seni tradisional maupun seni modern.Buyan Jungle Run, Kabupaten Buleleng,6 Agustus 2023Perlombaan lari yang dilaksanakan di kawasan konservasi Danau Buyan yang bertujuan untuk peserta lomba diharapkan turut menjaga kelestarian hutan dan lingkungan.Mekepung Bupati Cup, Kabupaten Jembrana, 6 Agustus 2023Festival yang bertujuan untuk melestarikan tradisi budaya yang ada di jembrana yang merupakan tradisi warisan budaya yang hanya ada di Jembrana.Ubud & Beyond Festival, Kabupaten Buleleng, 12-13 Agustus 2023Merupakan ajang landmark untuk menunjukkan sejauh mana inovasi ini berkembang dengan menampilkan karya-karya baru yang lahir dari para seniman termasuk Ubud, Bali, namun tidak terbatas di nusantara. Dengan tagline: Alam, Budaya, Masa Depan, berdasarkan konsep Tri Samaya (masa lalu, sekarang, dan masa depan).Tanah Lot Art & Culture Festival, Kabupaten Tabanan, 18-20 Agustus 2023Kegiatan seni, budaya, kuliner, dan pameran digabungkan menjadi satu konsep kegiatan dengan lebih mengutamakan potensi lokal Tabanan serta pelibatan generasi milenial lokal didalamnya.Parade Budaya Jembrana, Kabupaten Jembrana, 18 Agustus 2023Parade budaya yang mempertunjukan berbagai macam jenis kebudayaan yang dimiliki dari Kabupaten Jembrana.Celuk Jewelry Festival, Kabupaten Gianyar, 19-20 Agustus 2023Merupakan menjadi ajang promosi dan penjualan hasil karya dan kreativitas masyarakat Desa Celuk baik dalam bentuk seni kerajinan perak, produk kuliner, produk fashion, dan lainnya.Festival Layang-Layang Jembrana, Kabupaten JembranaFestival yang bertujuan untuk menyediakan tempat bagi para pencinta layang-layang untuk menyalurkan bakat dan kreativitas.Football Competition & Coaching Clinic (U15-U18), Kota Denpasar.Kompetisi sepakbola dan pelatihan sepakbola untuk anak berumur dibawah 15 sampai 18 tahun.Sanur Village Festival, Kota DenpasarMerupakan acara yang bertujuan mengangkat potensi ekonomi kreatif di area Sanur dan sekitarnya, agar bisa menjadi alternatif daya Tarik wisata di Kota Denpasar dan Provinsi Bali, serta diwujudkan sebagai sebuah kegiatan pemberi semangat kepada semua insan yang terlibat untuk tetap semangat dalam menyambut masa depan yang gemilang.Dalam event ini selain Pagelaran Musik juga digelar Bazar UMKM/UKM, Food Festival, clothing, Pasar Loak (yang diseleksi), atraksi art dan culture, Yoga dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya.Maybank Marathon, Kabupaten GianyarPerlombaan lari marathon yang diikuti oleh peserta dari nasional dan internasional.Anoc World Beah Game, Kabupaten BadungPerlombaan yang akan mempertandingkan 10 cabang.olahraga wajib, yakni aquathlon, bola tangan pantai, sepak bola.pantai, tenis pantai, voli pantai 4x4, polo air pantai, gulat pantai, karate disiplin kata perorangan, selancar layang, dan renang perairan terbuka 5 kilometer.Jimbaran Beach Festival, Kabupaten BadungKegiatan ini untuk mempromosikan kepada wisatawan asing maupun domestik terkait kondisi pantai.serta menampilkan berbagai hasil tangkapan para nelayan setempat.Mass Bai 2023, Kabupaten Bangli, 1 September 2023Perlombaan sepatu roda yang diadakan oleh Perserosi BaliPetitenget Art and Spirit Festival, Kabupaten Badung, 14-16 September 2023Festival yang mempertunjukkan banyak potensI seni, budaya, kuliner dan tempat eksotik layak dipromosikan sebagai Destinasi Pariwisata untuk meningkatkan PAD Badung.Bali Hockey Festival, Kabupaten Badung, 16-17 September 2023Merupakan ajang perkumpulan.komunitas Hockey di Indonesia maupun Internasional.Festival Taman Sukasada Ujung, Kabupaten Karangasem, 16-17 September 2023.Pesta rakyat yang menampilkan potensi Karangasem dan sekitarnya. Selain itu ditampilkan kegiatan edukatif yang melibatkan para siswa, yang bersifat menggugah rasa cinta pada kesenian dan budaya daerah, serta lingkungan.Besakih Festival, Kabupaten Karangasem, Minggu ke-3 September 2023Festival seni dan budaya dan ajang untuk mempromosikan potensi-potensi yang ada disekitar desa Besakih seperti UMKM yang berlatar di Pura Besakih.Barong Festival Superstar, Kabupaten BadungSebagai bentuk pelestarian Budaya Bali serta melestarikan 2 warisan dari UNESCO yaitu Pura Taman ayun dan Tari Barong.Buleleng Creative Movement, Kabupaten Buleleng, 1 Oktober 2023.Adapun beberapa agenda dalam event ini diantaranya.Color Run, Zumba Party, Lomba senam poco-poco, EXPO dan Music for Everyone (MFE).Nusa Penida Festival, Kabupaten Klungkung, 5-8 Oktober 2023Festival yang memberikan semangat baru terhadap peninggalan budaya para leluhur dalam mengelola wilayah pesisir.dengan kearifan tinggi yang membuat lingkungan tetap lestari, kreativitas berkesenian terjaga serta aktivitas perekonomian dan kemasyarakatan yang berkesinambungan.Mekepung Cup Jembrana, Kabupaten Jembrana, 15 Oktober 2023Festival yang bertujuan untuk melestarikan tradisi budaya yang ada di Jembrana yang merupakan.tradisi warisan budaya yang hanya ada di Jembrana.Ubud Writers and Readers Festival, Kabupaten Gianyar, 26-29 Oktober 2023Merupakan wadah sebuah pertukaran ide dan merayakan kisah-kisah luar biasa serta mengangkat isu-isu global. Festival ini adalah tempat bertemunya ratusan sastrawan dan seniman dari berbagai belahan dunia untuk bersama mengenal Indonesia, sekaligus mempertunjukkan di hadapan kancah internasional.Lenggang Bali Pertiwi, Kabupaten BadungKegiatan ini merupakan kegiatan yang diikuti oleh seribuan perempuan Berkebaya dan memadukan Kebaya dengan aktivitas luar (outdoor), sehingga menegaskan fleksibilitas Kebaya di kondisi apapun.Denpasar Film Festival, Kota Denpasar, 28 Oktober 2023Festival yang bertujuan untuk mempertunjukkan kepada masyarakat bahwa ada banyak sineas muda di denpasar dengan kualitas film yang mereka buat.Bali International Triathlon, Kota DenpasarFestival yang menampilkan Spirit Of Heritage Bali dengan berbagai acara budaya dan atletik.Seraya Culture Festival, Kabupaten KarangasemUpacara perang pandan ini, memakai senjata pandan berduri yang perlambang sebuah gada yang dipakai berperang, perang berhadapan satu lawan satu dan diikuti oleh para lelaki baik itu anak-anak, dewasa maupun orang tua.Festival Jegog, Kabupaten JembranaMerupakan kesenian yang menggunakan alat musik didominasi bambu sudah di tetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Uluwatu Art Festival, Kabupaten BadungUluwatu Art Festival dengan menampilkan sejumlah atraksi seni tradisional. kegiatan ini merupakan apresiasi musik, seni dan budaya. festival ini sekaligus upaya mengembangkan potensi pariwisata di Badung khususnya daerah selatan.D’youth Festival, Kota DenpasarDiselenggarakan sebagai ruang berkreasi anak muda sesuai minat dan bakatnya. Acara ini juga diselenggarakan sebagai peringatan hari Sumpah Pemuda.Karangasem Bali Timur Fishing Tournament, Kabupaten KarangasemFestival ini bertujuan untuk mempromosikan potensi kekayaan alam sebagai penunjang pariwisata di desa setempat sehingga budaya yang diwarisi sejak abad ke-15 itu tetap bisa dilestarikan.Festival Seni Bali Jani, Kota DenpasarDiselenggarakan sebagai ruang berkreasi anak muda sesuai minat dan bakatnya. Acara ini juga diselenggarakan sebagai peringatan hari Sumpah Pemuda.DCT Cup Final Nasional Piala Gubernur Bali Road to IDCT, Kota Denpasar, 1 November 2023Turnamen sepak bola anak usia 9-15 tahun tingkat nasionalIDCT Cup International Youth Football Tournament, Kota DenpasarTurnamen sepak bola anak usia 9-15 tahun tingkat internasionalBali Roller Marathon, Kota Denpasar, 1 November 2023Perlombaan sepatu roda yang diadakan oleh PersosiFestival Mekepung Lampit, Kota Jembrana, 5 November 2023Dilaksanakan selain untuk memperkenalkan pariwisata Jembrana dan mempertahankan nilai-nilai tradisi yang telah kita warisi dari para leluhur dan juga menjaga populasi kerbau dan sapi bali yang ada di Jembrana.Pemuteran Bay Festival, Kabupaten BulelengPemuteran Bay Festival Menaungi segala bentuk seni budaya dan Pelestarian Lingkungan seperti Pelestarian Terumbu Karang Berbasis Masyarakat dengan Teknologi Biorock, Heritage.Culture Gebug Ende , Beach Art Parade, Lomba-lomba Seni dan Budaya, Pameran Produksi Seni.dan Kerajinan budaya, berwawasan lingkungan.Penglipuran Village Festival, Kabupaten Bangli, 9 Desember 2023Merupakan ajang promosi, pelestarian budaya, pelestarian alam, dan memberikan peluang kepada UMKM untuk berinovasi dan berkreativitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.Tabanan Fun Run, Kabupaten TabananLomba lari yang diikuti semua kalangan dan dikemas secara santai agar setiap peserta mempunyai interaksi satu sama lain. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan bagi para pesertanya.Pandawa Beach Festival, Kabupaten BadungPertunjukan seni musik dan tari hingga festival dari rumput laut khas pantai pandawa bali, ada juga atraksi dan pertunjukkan kebudayaan Bali.Denpasar Festival, Kota DenpasarDenpasar Festival merupakan acara pergelaran/ festival yang menampilkan keragaman dan kekayaan ekspresi dan kreativitas yang lekat dengan kota Denpasar.Sedang Barong Festival, Kabupaten BadungUntuk Melestarikan seni dan budaya yang ada di bali terutama seni bapang barong.Tabanan Food and Culture Festival, Kabupaten TabananFestival budaya dan kuliner tradisional khas bali khususnya khas Tabanan.