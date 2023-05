Mengenal 'The New Jakarta City' Lewat PIK2

Kehadiran PIK2

Paddling di aliran sungai bersih di Greenbelt PIK2

(Light Paddling di Greenbelt PIK2 bisa banget lho! Video: Dok. Instagram Agung Sedayu Group/@agungsedayugroupofficial)

Fasilitas di PIK2

1. Jalasena

2. Pantai Pasir Putih

3. Greenbelt

4. Financial District dan Menara Syariah

5. Pantjoran PIK

Nama PIK atau Pantai Indah Kapuk pastinya sudah dikenal di kalangan masyarakat. PIK sendiri merupakan sebuah kawasan hunian elit yang memiliki sejumlah fasilitas umum yang sangat komplet.Awalnya, kawasan Pantai Indah Kapuk adalah areal yang tidak dilirik oleh banyak orang, namun Agung Sedayu Group sukses menjadikan kawasan ini menjadi salah satu perumahan paling elite dan bergengsi di Jakarta.Dengan dedikasi dan pengembangan secara bertahap dan berkelanjutan. Agung Sedayu Group terus mengembangkan Kawasan Pantai Indah Kapuk, semenjak mulai dipasarkan tahun 2003.Didirikan pada tahun 1971, Agung Sedayu Group (ASG) sendiri merupakan pengembang properti terkemuka yang telah sukses mengembangkan berbagai properti paling ikonik dan terkenal di Indonesia.Pantai Indah Kapuk 2 atau disingkat PIK2, pembangunan tahap awalnya dari kawasan yang berlokasi di antara Pantai Kita dan Pantai Maju direncanakan selesai pada akhir Desember 2022. Dilanjutkan dengan tahap 2, yang targetnya selesai pada Juli 2023.PIK2 yang merupakan persembahan dari Agung Sedayu Group dan Salim Group adalah Waterfront City yang didesain berkelas dunia, dengan fasilitas yang komprehensif untuk kualitas hidup yang lebih baik. Sebuah tujuan untuk pulang, tempat untuk beraktivitas, bekerja, dan tujuan wisata dan kuliner.Smart city yang didesain dengan teknologi modern, sekaligus pengembangan properti dengan peluang investasi yang menjanjikan.PIK2 yang disebut juga dengan "The New Jakarta City" ini memiliki luas kurang lebih, 2.650 hektare. Dinukil dari Detik, populasi penghuni PIK dan sekitarnya diperkirakan mencapai sekitar 305.000 orang. *Ada pun hal tersebut didapat dari perhitungan 4 anggota keluarga di setiap rumah dan jumlah rumah di PIK yang mencapai kurang lebih 76.000 unit.Berbicara tentang fasilitas kota mandiri ini, tentu saja kita penasaran ya, ada apa saja di PIK2. Berikut ini beberapa fasilitas menarik yang bikin kamu jadi betah-betah berada di lingkungannya.Jalasena adalah jogging dan bicycle track. Mengelilingi Pantai Maju Golf Island. Dengan panjang 8 km, kamu bisa puas berjogging dan bersepeda di area ini.Pantai Pasir Putih yang punya luas kurang lebih 4 km ini saat ini jadi salah satu tempat yang hits. Tak hanya cantik dengan pasirnya yang putih, karena kamu juga bisa menikmati kuliner Beach Food Street-nya yang lezat.Greenbelt yang punya luas kurang kebih 60 hektare ini berada di tengah CBD PIK2. Greenbelt menjadi paru-paru kawasan dan diberkati dengan adanya sungai Tahang yang membelah kawasan ini. Nantinya Greebelt akan jadi taman raksasa yang asri.Berlokasi di CBD PIK2, Financial District dan Menara Syariah hadir berdekatan dengan Sedayu Watertown Mall. Tempat ini direncanakan menjadi pusat bisnis dan industri Halal terbesar di Asia Tenggara.Teman Gaya pastinya sudah familier dengan nama ini, Pantjoran PIK merupakan area kuliner terkenal dari seluruh Indonesia. Dibangun tepat di depan PIK Icon dan selama ini sudah menjadi salah satu spot destinasi bagi para pencinta makanan dan budaya luar.Selain itu tempa ini juga terdapat spot foto yang sangat Instagramable seperti mural-mural yang telah dibangun sepanjang kawasan.Masih ada 10 fasilitas lainnya seperti San Antonio yang merupakan kawasan kuliner tepi laut, akan hadir Kapal Phinisi di Selat antara dua pulau akan menjadi resto terapung.Pusat sepeda terbesar dan terlengkap akan hadir di Ebony PIK. Sedayu Watertown Mall, merupakan lifestyle mal terbesar dengan tenant-tenant ternama mirip di Dubai.Tak kalah menariknya yaitu kehadiran Jetty, yang menghubungan PIK2 dengan pariwisata ke seluruh Kepulauan Seribu. Nah, tak habis-habis kan membahasnya. Pastinya ini akan menjadi properti menarik yang betul-betul fungsional dan canggih sekaligus menjanjikan.Tentu saja, ini merupakan cerminan Smart City yang sesungguhnya dan tentu pantas disebut dengan The New Jakarta City. Intip keseruan lainnya di PIK2 di bawah ini melalui YouTube resmi PIK2, yaitu "PIK2 Sedayu Indo City".