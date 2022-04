Libur Lebaran, Orchid Forest Cikole Hadirkan Taman Anggrek Terbesar di Indonesia

(ELG)

Orchid Forest Cikole bersiap menghadirkan tempat wisata menarik menyambut hari raya lebaran. Mereka kembali mengajak wisatawan menikmati suasana baru bebas polusi di hutan pinus seluas 12 hektar yang memiliki wahana beragam dan menarik.Pengunjung dapat melihat indahnya Taman Anggrek terbesar di Indonesia dengan koleksi 150 jenis bunga anggrek. Mereka juga dapat mengabadikan momen di berbagai wahana menarik. Mulai dari wahana populer Wood Bridge, menikmati cantiknya wahana Garden of Lights, berkuda di wahana Horse Ranch, hingga berpiknik di Area Pinecone dengan menyewa peralatan piknik yang tersedia di Pine Kitchen."Tepat di momen berkumpulnya keluarga pada hari lebaran, Orchid Forest Cikole ingin menjadikan alam sebagai wahana bermain ramah hewan, atau biasa disebut dengan pet-friendly. Karenanya pada tahun ini kami mengangkat konsep Petventure, untuk mengajak para pengunjung hadir dan merasakan keindahan alam bersama dengan hewan peliharaan tercinta," kata Barry Akbar, selaku CEO Orchid Forest Cikole.Dalam Petventure terdapat berbagai check-point mulai dari tunnel, pet-bridge, sampai dengan pet-hoop yang pastinya membuat hewan peliharaan merasa bahagia. Di area ini juga para pengunjung dapat melepaskan hewan peliharaan dari genggaman, dan membiarkan mereka bebas bermain bersama hewan peliharaan lainnya."Kami juga menghadirkan staff yang sigap menjaga setiap check-point, agar membantu para pengunjung melatih hewan peliharaan bermain ketangkasan," katanya.Orchid Forest Cikole sebelumnya berkali-kali menjadi tuan rumah berbagai pertunjukan hiburan megah. Sebut saja Lalala Festival The First International Forest Festival in Indonesia, yang telah menghadirkan berbagai musisi nasional dan internasional. Kemudian juga ada Forestra, sebuah sajian konser musik orkestra di tengah hutan yang dibintangi oleh Erwin Gutawa Orkestra, dan berbagai musisi ternama di Indonesia."Sebagai tempat wisata yang selalu menghadirkan atraksi serta wahana baru untuk para pengunjung, Orchid Forest Cikole selalu mengutamakan keselamatan serta kesehatan pengunjung. Pastinya dengan mengedepankan seluruh protokol kesehatan, serta melakukan proses vaksinasi untuk seluruh karyawan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih prima, bagi seluruh pengunjung," jelas Barry.Orchid Forest Cikole berada di Lembang, Bandung yang dapat diakses wisatawan dengan mudah. Orchid Forest Cikole dapat dikunjungi mulai pukul 09.00 WIB s/d 18.00 WIB setiap hari Senin sampai Jumat, dan juga 09.00 WIB s/d 19.00 WIB setiap hari Sabtu & Minggu. Untuk harga tiket masuk Orchid Forest Cikole, para pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp 40.000, di luar dari asuransi perhutani (LHI) dan parkir kendaraan.