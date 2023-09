Delonix Hotel Karawang, Oase di Tengah Kota Industri

Dua gedung yang punya pemandangan memanjakan mata

Meski berada di pinggir tol Jakarta-Cikampek, kamu tetap merasakan ketenangan ketika berada di Hotel ini. Dok. Ist

Fasilitas kamar

Garden Wing Deluxe Room. Dok. Ist

Court Yard Apartement. Dok. Ist

Pilihan resto

Nuansa Jepang sangat kental di Sakana Restaurant. Dok Ist

Ofuro

Ofuro di Delonix ini ada dua ruangan, untuk wanita dan pria yang terpisah. Dok Ist

Kolam renang ini lebih bernuansa seperti di Bali. Dok. Ist

Fasilitas lain

Raih Best Eco/Green Hotel di Indonesia di Ajang International Travel Awards 2022

Mendengar kata Karawang, yang pertama kali terlintas di pikiran saya adalah gersang. Mungkin juga itu ada di pikiranmu, karena Kota Karawang dikenal sebagai perkumpulan para pabrik.Akan tetapi, pikiran itu lenyap seketika, saat saya memasuki dua bangunan besar yang dikelilingi oleh pohon rindang dan lapangan golf. Ah, ternyata main saya belum jauh, hehehe!Ya, dua bangunan besar itu ternyata Delonix Hotel Karawang, yang merupakan unit dari Ayana Hospitality Management. Memiliki dua bangunan tinggi dan tampak terlihat ketika berada di jalan tol Cikampek, Delonix Hotel Karawang saya anggap sebagai oase di tengah gersangnya Kota Karawang. Mengapa demikian? Simak ulasan saya berikut ini!Hotel ini terletak strategis di area Karawang, karena tak jauh dari kawasan industri Karawang International Industrial City (KIIC). Untuk menuju ke hotel ini, jika kamu dari arah Jakarta, pastikan kamu tak menggunakan tol layang MBZ.Jika kamu dari arah Jakarta, nantinya kamu bisa keluar Tol Karawang Barat 2. Apabila bertemu jalan bercaban, pastikan kamu mengambil jalur kiri. Setelah keluar gerbang tol, kamu akan berjumpa persimpangan, dan ambil kanan untuk masuk ke Kawasan Sedana. Sekitar 2 km melintasi jalur hijau Sedana, kamu akan sampai ke Delonix Hotel Karawang, yang memiliki 70% area hijau.Delonix Hotel Karawang merupakan hotel modern dan eksklusif yang memiliki 289 kamar yang luas dan nyaman. Unit-unit di Delonix Residence tersebar di dua gedung, yaitu Golf Wing dan Garden Wing. Punya dua unit, pastikan kamu menapaki kaki untuk check in di lobby utama yaitu berada di Garden Wing.Saat memasuki lobby, sambutan hangat pasti kamu dapatkan. Berjalan sedikit melewati lobby, kamu akan bertemu dengan ruangan terbuka yang dikelilingi bangunan tinggi. Di ruangan itu, ada kolam ikan dan tanaman sehingga menghadirkan suasana sejuk. Tempat ini cocok untuk kamu menunggu kamar, atau sekadar santai melepas lelah.Untuk Garden Wing, kamu akan disambut hamparan pemandangan taman yang hijau. Unit ini memiliki tipe Studio dengan garden view dan memiliki luas 46 meter persegi, One Bedroom dengan luas 83 meter persegi, dan Two Bedroom dengan luas 84 meter persegi. Total, ada 172 kamar hotel yang tersedia.Sedangkan untuk Golf Wing, tentunya kamu akan dihadapkan dengan lapangan golf yang memanjakan matamu dari balik jendela kamar. Ada 117 unit apartemen, yang dilengkapi dengan pelayanan seperti hotel atau serviced apartment.Unit-unit residensi yang luas ini sempurna untuk mencerminkan konsep 'home far away from home'. Mulai dari tipe Studio dengan golf course view yang memiliki luas 56 hingga 68 meter persegi, One Bedroom dengan luas 70 hingga 83 meter persegi, dan Two Bedroom dengan luas 86 meter persegi.Saya berkesempatan mencicip kamar tipe Studio dengan luas 46 meter persegi di Garden Wing. Di sana fasilitas lengkap saya dapatkan mulai dari amanities, complmentary, setrikaan, hingga balkon hotel.Saat masuk ke kamar mandi, ada hair dryer dan ring light. Menariknya, saya mendapatkan bathub beserta bath bomb dan jengkok atau kursi kecil. Kata Public Relations Delonix Hotel Karawang, Eka Suparlina Putri atau Lina, setiap kamar dari berbagai tipe selalu disediakan bath bomb dan ada kursi kecil."Sebab mayoritas tamu di sini adalah expat Jepang yang bekerja di pabrik-pabrik yang berada di Karawang. Bahkan tak jarang ada yang stay lama," terang Lina menjelaskan kepada Medcom.Dari beberapa tipe kamar hotel yang luas mulai dari 42 meter persegi dimana para tamu dapat menikmati pemandangan taman dan lapangan golf yang hijau, fasilitas eksklusif termasuk TV dengan saluran multi-bahasa, penggunaan WiFi gratis, dapur, mesin cuci dan pengering pakaian, antar-jemput ke pusat perbelanjaan terdekat, dan pengalaman bersantap yang luar biasa serta fasilitas bisnis yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan semua tamu.Keluar kamar sebentar, saya mengunjungi tiga resto yang bervariasi di sini. Pertama saya mengunjungi Miami Cafe. Resto yang tentunya dengan konsep kafe ini memiliki makanan western dan juga lokal. Kamu juga bisa menikmati kopi dengan pemandangan kolam renang yang eksotis.Keesokan harinya, pada pagi hari saya diajak sarapan di Terrace Restaurant. Resto ini menjadi favorit para ekspat Jepang sebelum mereka pergi ke pabrik. Untuk makanannya, bervariasi dan memiliki rasa yang enak.Saat makan siang, Sakana Restaurant menjadi tempat terbaik untuk para tamu dan tentunya saya untuk mencicipi masakan khas Negeri Sakura. Dari ornamen hingga desainnya yang Jepang banget, kamu seakan tak sadar jika masih berada di Indonesia.Untuk menambah kenyamananmu saat menginap, Delonix Hotel hotel menyediakan fasilitas penunjang yang lain daripada yang lain, bahkan jarang ditemukan di hotel-hotel lainnya. Fasilitas tersebut adalah Ofuro.Ofuro merupakan tempat pemandian khas seperti yang berada di kota-kota di Jepang, dengan sumber air panas alami dan mengandung belerang dari pegunungan yang menjanjikan berbagai khasiat kesehatan."Balerang sendiri diambil langsung dari pemandian air panas di Ciater, Sukabumi," kata Elsa salah satu staf Delonix Hotel Karawang.Selain menikmati waktu relaksasi di Ofuro, para tamu juga dapat menikmati fasilitas lainnya seperti kolam renang bergaya resor, berolahraga di pusat kebugaran atau aktivitas lainnya seperti berolahraga di lapangan mini-soccer yang tersedia.Bagi kamu yang ingin mengadakan acara yang tak terlupakan, fasilitas ruang pertemuan dan ballroom di Delonix Hotel Kaarawang dapat menjadi pilihan untuk menyelenggarakan rapat, konferensi, perayaan, dan aktivitas team building.Di salah satu dari tiga restoran yang tersedia juga dapat diadakan pesta BBQ, pesta taman, atau pesta di samping kolam renang yang luar biasa untuk berbagai perayaan.Oh iya pada 2022, Delonix Hotel Karawang meraih penghargaan dalam ajang bergengsi International Travel Awards 2022 sebagai Hotel Eco/Green Terbaik di Indonesia. Penghargaan ini semakin mengukuhkan posisi Delonix Hotel Karawang sebagai hotel mewah dan modern yang ramah lingkungan.Penghargaan yang sangat bergengsi di industri perjalanan, pariwisata, dan perhotelan ini, diselenggarakan dan dikelola oleh Golden Tree Events Organizing and Managing di Dubai, UEA. Ajang ini diikuti oleh brand hotel dan resor ternama dari seluruh dunia."Tim Delonix Hotel Karawang sangat bangga menjadi salah satu yang terbaik di ajang internasional seperti ini, khususnya untuk kategori ramah lingkungan, mengingat hotel kami memberikan area hijau yang terluas yang menunjang kenyamanan tamu selama menginap dan menikmati fasilitas hotel," tutur Lina.Palm Spring Golf, Komplek, Barat No.KM. 47, Sukaluyu,Telukjambe Timur, Karawang, West Java 41361Telepon: (0267) 644370Instagram: @delonixhotelHarga dimulai: IDR.1.019.000 untuk tipe Golf Wings Studio