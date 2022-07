Rekomendasi Villa di Dekat Jantung Seminyak, Cocok Buat Honeymoon

(FIR)

Bali sudah membuka gerbangnya kembali ke wisatawan lokal dan mancanegara. Sudah saatnya kamu menikmati keindahan Pulau Dewata di tempat yang sangat indah.Untuk memilih villa yang berada di jantung Seminyak, Sini Vie Villa bisa menjadi rekomendasi terbaik. Villa yang terletak di Jalan Dewi Saraswati No.88 x, Seminyak ini selalu menjadi primadona wisatawan lokal dan mancanegara untuk tempat berlabuh sementara di Bali.Dikutip dari situs TripAdvisor, salah satu tamu yang pernah menginap di Sini Vie Villa mengatakan, "Villa luar biasa dengan layanan hebat. bersih dan sangat luas. Dekat jantung Seminyak. Mudah diakses dan sangat dekat dengan kawasan wisata. Telah menginap di sini empat kali dan tidak pernah kecewa."Memperhatikan kualitas pelayanan dan fasilitas, Sini Vie Villa selalu ingin memberikan yang terbaik," ujar Gratika – Marketing Branding Manager Ini Vie Hospitality.Villa yang terletak di Jalan Dewi Saraswati No.88 x, Seminyak ini selalu menjadi primadona wisatawan lokal dan mancanegara untuk tempat berlabuh sementara di Bali.“Bukan hal yang tidak biasa jika para tamu yang sudah pernah menginap di Sini Vie Villa datang kembali untuk menginap untuk kesekian kalinya. Ketika mereka telah menemukan suatu tempat yang nyaman, maka mereka akan kembali ke tempat itu dan tempat itu adalah Sini Vie Villa bagi mereka. Tak heran jika Sini Vie Villa dinobatkan menjadi Top 6 Best Hotel in Bali by TripAdvisor," terang Gratika.Sini Vie Villa menawarkan One Bedroom Villa dengan Private Pool dan Outdoor Jacuzzi, yang cantik dan memanjakan setiap pasangan yang staycation di sini. Dapat dipastikan saat staycation di villa ini, kamu tidak akan kehabisan konten keren untuk di-upload di social media.Selain itu, beberapa fasilitas andalan yang dimiliki oleh Sini Vie Villa seperti fitur smart room, yang hampir semua fasilitasnya menggunakan teknologi voice command dari Alexa Amazon. Bagi tamu yang ingin merayakan honeymoon ataupun anniversary di sini, Asvara Villa juga menawarkan Honeymoon Package hingga Celebration Package lengkap dengan Candle Light Dinner yang manis.