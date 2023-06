Liburan di Bali, Ini 5 Event Hiburan yang Bisa Kamu Ikuti

(FIR)

Jika kamu sudah puas menikmati kekayaan alam di Bali, ada kalanya kamu bisa menikmati sajian hiburan yang bisa membuatmu merasa tak sia-sia berlibur di Pulau Dewata. Seperti beberapa agenda yang disajikan Tropical Temptation Beach Club.Selama sepekan, Tropical Temptation Beach Club menawarkan beberapa hiburan buatmu. Mulai dari Soul n Cream, Balifornia, Sea and She, Afro Loco, hingga Saxofoam.Salah satu yang menarik adalah Balifornia. Acara mingguan di Temptation Beach Club yang berada di pantai Selatan Bali, menampilkan tarian tradisional Bali yang penuh warna, Hanoman, Sugriwa, dan Fire Flair.“Secara keseluruhan, Balifornia di Tropical Temptation Beach Club adalah kesempatan yang sempurna untuk merasakan warisan budaya Bali yang kaya dan menikmati malam yang penuh dengan makanan lezat, koktail segar, dan pertunjukan yang memukau” kata Tania - Event Manager Tropical Temptation Beach Club.Selain itu ada juga Afro Loco. Ini merupakan acara mingguan yang diselenggarakan setiap Sabtu. Dalam acara ini, menampilkan musik Afrobeat, reaggaeton, dan Latin yang meriah. Kamu dapat menikmati atmosfer klub yang energik dan menggugah semangat.Selain itu, Tropical Temptation Beach Club juga menawarkan weekly event lainnya. Sea and She pada hari Jumat dan Saxofoam pada hari Minggu. Tidak hanya itu, ada promo happy hour mulai dari Rabu hingga Minggu, dari pukul 17.00 hingga 19.00 WITA, yaitu IDR 195k++ untuk 2 koktail.Dengan keberagaman acara mingguan yang ditawarkan dan promo happy hour, kamu akan merasakan kebahagiaan yang tak terbatas di Tropical Temptation Beach Club.