Yang menjadi tujuan utama membawa keluargamu staycation ke Grand Dafam Ancol adalah fasilitas Living Room dan Kitchen. (Foto: Grand Dafam Ancol)

Tipe kamar Deluxe Two Bedroom yang luas dan nyaman menciptakan suasana damai untuk setiap anggota keluarga. (Foto: Grand Dafam Ancol)

Di rooftop bar 33 Skybridge, kamu bisa bersantai menikmati pemandangan Teluk Jakarta. (Foto: Grand Dafam Ancol)

Event Formula E Jakarta tinggal hitungan jam. Bagi kamu yang ingin menyaksikan ajang balap jet darat listrik bersama keluarga, tak ada salahnya untuk bisa juga menikmati fasilitas hotel terdekat dari Sirkuit Formula E, Grand Dafam Ancol.Berlokasi di jalan Lodan Raya Ancol, Grand Dafam Ancol ini sangat cocok untuk staycation bersama keluarga. Sebab lokasinya yang sangat strategis di jantung kota Jakarta Utara.Dari Grand Dafam Ancol, kamu hanya membutuhkan 30 menit untuk bisa sampai ke Bandara International Soekarno-Hatta, dan hanya butuh 5 menit berkendara untuk sampai ke Sirkuit Formula E di arena Taman Impian Jaya Ancol."Jika berbicara tentang event yang spesial, tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya Formula E di Ancol merupakan sebuah hal yang istimewa. Mencari tempat untuk menginap di waktu dekat pun akan sulit dengan jumlah hotel yang terbatas di kawasan Ancol," ujar Aditya A. Wirakusuma selaku General Manager Grand Dafam Ancol Jakarta.Grand Dafam Ancol Jakarta yang terletak persis di sebelah gerbang timur Taman Impian Jaya Ancol, kata Aditya, bisa menjadi pilihan yang tepat bagi kamu yang memang menonton Formula E."Khusus untuk para pemegang karcis Formula E dapat menginap di 1 – Bedroom Deluxe dengan harga Rp750.000 yang sudah dilengkapi dengan sarapan pagi untuk dua orang, free shuttle dan akses ke semua fasilitas hotel. Penawaran ini dimulai dari 1 – 6 Juni 2022," sambung Aditya.Grand Dafam Ancol Jakarta merupakan hotel berbintang 4 yang terletak di pusat Jakarta Utara. Hotel yang berkonsep condotel ini dilengkapi dengan 225 kamar dengan 4 tipe ruangan yaitu 1 Bedroom Deluxe, 1 Bedroom Executive, 2 Bedroom Deluxe dan 2 Bedroom Executive.Setiap kamar sudah dilengkapi dengan ruang tamu, ruang tidur, ruang makan dan juga dapur. Nah, jadi cocok bukan jika kamu mengajak keluargamu staycation di sini.Selain itu, hotel yang berada di kawasan Ancol ini juga mempunyai 14 meeting room dan rooftop bar 33 Skybridge yang dapat digunakan untuk keperluan bisnis maupun acara pernikahan. Kamu juga dapat menikmati hidangan nikmat di Cumi Cumi Restaurant by Grandin atau bersantai di Previere Lounge by Grand Dafam.Masih dalam suasana kemeriahan Jakarta di bulan Juni, Grand Dafam Ancol juga mengajak para tamu dari seluruh Indonesia untuk berselebrasi Hajatan Jakarta ke-495. Ada promo menarik dengan harga Rp495.000 per kamar."Bagi kamu yang mengambil paket ini dapat menginap satu malam di 1 – Bedroom Deluxe yang sudah termasuk free shuttle dan akses ke semua fasilitas Grand Dafam Ancol Jakarta. Promo Hajatan Jakarta ke-495 bisa dinikmati sepanjang bulan Juni 2022," jelas Richard Christie selaku Assistant Public Relations Manager.Tak berhenti di situ, tim F&B Grand Dafam Ancol Jakarta menghadirkan dua hidangan baru dan tiga jenis minuman baru dengan karakter yang beragam. Dalam rangka menyambut Hajatan Jakarta ke-495, Grand Dafam Ancol Jakarta bakal menyajikan Kue Dongkal. Kue khas Betawi ini sangat cocok dinikmati saat sore hari sambil ditemani secangkir kopi.Selain itu ada Laksa Lodan adalah hidangan khas Jakarta yang berisi dari ketupat, mie, telur dan ayam. Dua hidangan ini dapat kamu nikmati sepanjang bulan Juni dengan harga Rp49.000.Bagi kamu para pecinta kopi dapat mencoba D’Coco Caramel Latte, perpaduan antara kopi, pandan dan caramel menciptakan sebuah rasa yang unik dibandingkan dengan kopi–kopi lain.Untuk para tamu yang sweet tooth, StrawbeCheese bisa menjadi minuman yang cocok untuk nongkrong ataupun dijadikan dessert. Youglow C dengan campuran jus jeruk, jus wortel dan yakult dapat menjadi minuman yang menyegarkan ketika cuaca sedang panas. Semua minuman ini dapat dinikmati dengan harga dimulai dari Rp52.000."Mari kita meriahkan bulan Juni ini dengan selebrasi Hajatan Jakarta ke-495," pungkas Aditya.