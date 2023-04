Rekomendasi Tempat Wisata Hits di Malang Raya yang Wajib Dikunjungi

1. Batu Flower Garden

2. Flora Wisata Santerra De Laponte

3. Malang Night Paradise

4. Jatim Park 1

5. Jatim Park 2

6. Jatim Park 3

7. Museum Angkut

8. Alun-Alun Kota Malang

9. Kampung Warna-Warni Jodipan

10. Pantai Tiga Warna

Jakarta: Malang Raya punya banyak tempat wisata. Mulai dari pantai berpanorama indah sampai taman rekreasi berisi macam-macam wahana menarik. Karenanya tak heran jika wilayah ini jadi salah satu destinasi liburan populer.Wilayah yang tepatnya berada di Provinsi Jawa Timur ini memang dikenal akan ragam tempat wisatanya. Jika Sobat Medcom tertarik berlibur ke Malang Raya, tidak perlu khawatir bingung mau ke mana. Medcom sudah merangkum sejumlah tempat wisata yang bisa Anda kunjungi.Yuk, simak ulasannya!Rekomendasi tempat wisata yang pertama adalah Batu Flower Garden. Para pecinta bunga yang berkunjung ke Malang jangan lupa datang ke tempat ini. Lokasinya berada di kawasan lereng Gunung Panderman di atas ketinggian 1.000 sampai 1.200 mdpl, tepatnya di Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu.Di sini, wisatawan dimanjakan dengan hamparan bunga yang cantik dan sangat instagramable. Anda bisa berswafoto sepuasnya untuk kemudian diunggah ke media sosial. Tak hanya itu, terdapat pula kawasan berkemah bagi wisatawan yang ingin merasakan bermalam ini kota Batu.Batu Flower Garden buka setiap hari mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Untuk tiket masuknya dibanderol harga Rp25.000 per orang.Satu lagi tempat wisata yang cocok dikunjungi para pecinta bunga, yakni Flora Wisata Santerra De Laponte. Salah satu tempat wisata yang sedang naik daun ini baru diresmikan Desember 2019 lalu di atas lahan seluas 4 hektare.Flora Wisata Santerra De Lafonte mengusung konsep little Korea dan Belanda sehingga pengunjung akan merasa sedang ada di luar negeri. Sambil menikmati suasananya, wisatawan dapat melihat lebih dari 700 jenis bunga yang tersebar di tempat ini.Tak hanya indah, harga tiket masuknya juga cukup terjangkau, yakni Rp30.000 untuk weekdays dan Rp35.000 per orang untuk akhir pekan. Lokasi tepatnya di Jl. Trunojoyo, Jurangrejo, Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.Berlokasi di Kota Malang, Malang Night Paradise wisata malam terbesar di Jawa Timur. Di sini mata wisatawan akan dimanjakan dengan keindahan gemerlap lampu taman LED dan taman lampion.Malang Night Paradise juga digadang-gadang menjadi satu-satunya tempat foto dengan standar internasional di Malang. Karenanya, sangat sayang jika Anda sudah di Malang tapi tidak berkunjung sambil berfoto-foto di Malang Night Paradise.Terlepas dari menawannya lampu taman LED dan taman lampion, Malang Night Paradise pun memiliki banyak wahana permainan yang dapat digunakan oleh semua umur, seperti Magic Journey 2, Roemah 147, Adventure land, dan Museum Ganesya. Sementara tiketnya dijual mulai dari harga Rp55.000.Mengutip laman resmi Jatim Park 1, ini merupakan tempat rekreasi yang memadukan konsep taman bermain dengan taman edukasi. Beragam wahana permainan disuguhkan untuk para pengunjung, mulai dari Sky Winger, Dragon Coaster, Keraton Hantu, hingga wahana air Funtastic Swimming Pool.Lokasinya berada di Jalan Kartika dua Kota Wisata Batu, Kota Batu. Adapun biaya masuk yang harus dibayarkan pengunjung adalah Rp120.000 untuk tiket terusan Jatim Park 1 dan Museum Tubuh atau Rp160.000 untuk tiket terusan Jatim park 1 dan Museum Angkut.Sama seperti Jatim Park 2, Jatim Park 1 berada di bawah naungan PT Jawa Timur Park Group. Yang membedakan dua tempat rekreasi ini adalah konsep yang diusung. Jatim Park 2 lebih cenderung berkonsep taman edukasi.Jatim Park 2 beralamat di Jalan Oro-Oro Ombo Nomor 9, Temas, Kecamatan Batu dan buka mulai pukul 09.30 hingga 17.00 WIB. Sedangkan untuk tiketnya, pengunjung perlu membayar Rp130.000 per orang.Saat berada di Jatim Park 2 jangan lupa berkunjung ke Batu Secret zoo, Museum Satwa, dan Eco Green Park, ya!Satu lagi tempat rekreasi yang berada di bawah PT Jawa Timur Park Group, yaitu Jatim Park 3. Di tempat wisata ini pengunjung disuguhkan berbagai wahana bertema unik, seperti Millennial Glow Garden, The Legend Stars, Fun Tech Plaza, hingga Dino Park.Jatim Park 3 buka pukul 11.00 WIB sampai 20.00 WIB.Rasanya nama Museum Angkut sudah tidak asing lagi, khususnya di telinga para pecinta moda transportasi klasik. Pasalnya, di sini Anda bisa menemukan koleksi mobil klasik. Museum Angkut juga dinobatkan sebagai museum transportasi pertama di Asia Tenggara.Tempat wisata yang dibangun di tanah seluas 3,8 hektare ini buka pukul 12.00 WIB hingga 20.00 WIB.Datang ke kota malang akan kurang rasanya jika tidak mengunjungi salah satu tempat wisata paling terkenalnya, yakni Alun-Alun Kota Malang. Di sini pengunjung bisa duduk-duduk santai bersama keluarga atau kerabat, mencicipi ragam kuliner khas malang yang dijajakan di sekitarnya, dan berfoto.Tempat ini buka selama 24 jam, namun waktu yang paling tepat untuk mengunjunginya adalah sore hingga malam. Pasalnya pada malam hari lampu-lampu hias yang menjadi dekorasi tempat tersebut sudah menyala.Tempat wisata ini berada di sebuah desa yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur. Desa ini mulai dikenal karena rumah-rumahnya dicat dengan berbagai warna yang cerah. Tempat ini juga terkenal baik untuk wisatawan lokal maupun mancanegara.Wisata Kampung Warna-Warni Jodipan juga menawarkan suasana desa yang tenang dan damai, sangat cocok untuk berjalan-jalan santai. Selain itu, di sini wisatawan bisa berinteraksi maupun bermain voli, futsal, atau sepeda bersama masyarakat desa.Pantai Tiga Warna berlokasi di Jalan Sendang Biru, Tambakrejo Sumbermanjing, Malang, Jawa Timur. Sesuai namanya, pantai ini tampak indah dan menarik dengan gradasi warnanya, yaitu biru, hijau, dan cokelat kemerahan.Warna tersebut berasal dari kedalaman permukaan pantai. Warna biru adalah bagian terdalam, hijau merupakan bagian terdangkal, dan cokelat kemerahan adalah warna pasir pantai.Ombak di pantai ini cenderung tenang sehingga pengunjung dapat melakukan snorkeling dan menikmati keindahan dasar lautnya. Bagi wisatawan yang tidak memiliki alat snorkeling, Anda bisa menyewanya dengan harga Rp25.000.Harga tiket masuk ke Pantai Tiga Warna sangatlah murah, hanya Rp10.000 saja. Namun, pengunjung harus didampingi pemandu dengan harga sewa Rp150.000 per pemandu untuk 5 orang pengunjung.