Survey: Konten di Media Sosial jadi Inspirasi Liburan Gen Z dan Milenial

Peningkatan Transaksi Non Tunai

(FIR)

Survey tentang referensi berlibur dilakukan oleh RedDoorz Indonesia. Dalam melakukan survey, RedDoorz melibatkan tiga generasi.Dari 139 pelanggan, tiga generasi yang terlibat di antaranya Gen-Z (usia 15-26 tahun), Milenial (27-42 tahun), dan Gen-X (usia 43-58 tahun). Survey ini untuk memahami perilaku dan kebiasaan mereka dalam liburan. Survey juga dilakukan pada periode libur sekolah Juli 2023.Berdasarkan hasil survey, 67% wisatawan dari ketiga kelompok usia cenderung memilih berlibur bersama keluarga dengan jumlah hari yang dihabiskan paling banyak selama 7 hari. Untuk wisatawan Gen-Z, selain berlibur bersama keluarga, mereka juga banyak yang memilih berlibur bersama temannya (32%).Adapun media sosial seperti Instagram (77%), TikTok (58%), dan Youtube (28%) menjadi platform yang paling banyak digunakan oleh wisatawan Gen-Z dan Milenial untuk mendapatkan inspirasi tujuan berlibur. Sementara mereka yang berada pada usia Gen-X lebih banyak yang masih mengandalkan rekomendasi teman atau keluarganya dalam mencari referensi liburan (62%).Dalam hal pemilihan destinasi berlibur, wisata alam (54%) seperti gunung dan pantai, serta wisata kota (47%) menjadi 2 destinasi wisata favorit pilihan semua generasi. Namun dalam hal kota tujuan favorit, Gen-Z dan Milenial memilih berlibur di Yogyakarta.Sementara wisatawan Gen-X banyak yang memfavoritkan Bali sebagai destinasi tujuan utama. Hal ini menunjukkan bahwa kedua destinasi tersebut masih menjadi daya tarik sebagai lokasi favorit untuk menghabiskan liburan bersama keluarga.Selain itu, survey juga menemukan bahwa 66% wisatawan dari tiga kelompok usia lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi selama berlibur yang lebih memudahkan mereka untuk berpindah dari satu lokasi menuju lokasi lainnya. Dalam hal penginapan mereka masih memilih hotel (77%), villa (9%), dan motel (5%) sebagai tempat menginap.Cut Nany, Head of Integrated Communications RedDoorz Indonesia menjelaskan, ada tiga pertimbangan wisatawan domestik saat memesan hotel RedDoorz dan multi- brand, yaitu harga yang terjangkau (96%), lokasi yang dekat dengan atraksi wisata, pusat kota, dan sentra kuliner (77%), serta kebersihan dan kenyamanan hotel (58%).Pada periode libur sekolah Juli 2023, wisatawan yang menyewa kamar di hotel RedDoorz dan multi-brand, bermalam hingga 3 hari dengan jumlah kamar yang disewa 1-2 kamar per malam. Rata-rata harga sewa kamar yang mereka pilih adalah pada kisaran harga mulai dari Rp200 ribu hingga Rp500 ribu/kamar/malam.“Meski hotel RedDoorz masih menjadi akomodasi penginapan yang paling banyak dipilih, namun wisatawan juga sudah mulai menginap di properti multi-brand milik RedDoorz seperti SANS Hotel, Sunerra, UrbanView, dan The Lavana, properti premium RedDoorz yang memiliki harga sewa mulai dari Rp500 ribu per malam,” jelas Cut Nany.Cut Nany menambahkan bahwa pada periode libur sekolah 2023, RedDoorz mencatat penjualan kamar tertinggi pada Juli 2023 yang meningkat sebesar 80% dibandingkan sebelum pandemi 2019. Pencapaian ini pun dipengaruhi oleh momen libur sekolah yang berbarengan dengan libur lebaran Idul Adha 2023.Seperti diketahui, pemerintah menambah jumlah hari libur pada lebaran Idul Adha 2023, yaitu dari dua hari menjadi tiga hari untuk mendorong mobilitas masyarakat dan mendongkrak pemulihan ekonomi pariwisata.Temuan lainnya yang juga menjadi perhatian adalah tingginya pilihan transaksi non tunai dalam pembayaran pemesanan hotel. Sebelumnya Bank Indonesia (BI) mendorong masyarakat agar memaksimalkan pembayaran non tunai selama musim liburan sekolah Juli 2023.Untuk mengantisipasi lonjakan transaksi non tunai dan memastikan kelancarannya, BI juga telah meminta Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) untuk mempersiapkan infrastruktur guna menghadapi peningkatan transaksi.Hasil survey RedDoorz, selama liburan sekolah banyak wisatawan yang memilih metode pembayaran non tunai seperti transfer bank atau virtual account (51%) untuk melakukan pembayaran kamar hotel dibanding membayar tunai (31%).