Volume Pemohon Visa dari Indonesia pada 2022 Mencapai 60%

: Pengajuan visa dari Indonesia pada 2022 telah mencapai sekitar 60 persen dari tingkat sebelum pandemi (2019). Jika dibandingkan dengan tahun 2021, volume aplikasi visa tumbuh sekitar 6x lipat pada tahun 2022.Menurut VFS Global, tren positif ini didorong oleh banyaknya permintaan yang tertunda akibat pandemi, pembukaan perbatasan internasional, dan pelonggaran protokol terkait Covid-19.“Kami yakin momentum ini akan terus berlanjut dan lebih menjanjikan lagi di 2023. Oleh karena itu disarankan bagi para pelamar visa, termasuk pelajar, untuk mengajukan visa mereka lebih awal agar proses dapat berjalan lebih lancar dan terhindar dari berbagai hambatan yang mungkin muncul,”ujar Kaushik Ghosh, Head – Australasia, VFS Global.Tercatat, Arab Saudi, Belanda, Inggris, Jepang, dan Swiss menjadi destinasi utama bagi para pelamar visa dari Indonesia. Namun, terdapat beberapa negara lain pula yang menjadi tujuan warga Indonesia ke luar negeri.Tren penting wisatawan lainnya adalah semakin banyak pengguna layanan yang fokus pada kebutuhan personal. Layanan yang hadir pertama kali dimulai pada saat pandemi, seperti Visa At Your Doorstep (VAYD), memungkinkan wisatawan untuk memesan seluruh pelayanan visa di lokasi pilihan mereka.Pada 2022, layanan tersebut mencatat pertumbuhan pengguna sekitar 2x lipat dari masa sebelum pandemi. Sementara, jika dibandingkan dengan pada 2021, VAYD meningkat sebesar 37% pada tahun 2022. VFS Global menawarkan VAYD untuk tujuh mitra pemerintah/negara di Indonesia yaitu, Austria, Kroasia, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Jepang, dan Inggris.Selain itu, VFS pula menawarkan berbagai layanan tambahan, seperti:- Premium Lounge: Cepat, aman, nyaman – dapatkan pengalaman pengajuan visa yang lebih personal.- Form-filling assistance (Bantuan pengisian formulir): Izinkan staf ahli kami untuk membantu Anda melengkapi aplikasi visa melalui telepon atau langsung di pusat aplikasi visa- Layanan Kurir: Kami menyediakan layanan pengantaran paspor dan dokumen Anda dengan cepat, aman, dan nyaman.- Lansiran SMS: Selalu update dengan perkembangan proses aplikasi visamu.“Pertimbangan kesehatan terus menjadi faktor penentu utama di era new normal, dengan sebagian besar wisatawan yang semakin sadar akan kesehatan dan keselamatan. Hasilnya, kami melihat semakin banyak pelancong yang memilih layanan yang memberikan pengalaman visa yang lancar dan memprioritaskan perjalanan yang aman,” pungkas Ghosh.