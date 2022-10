Begini Keseruan Kawasan Golftainment Pertama di Indonesia

Driving range dengan teknologi inrange

(Setiap pukulan direkam dalam aplikasi inrange, sehingga golfer dapat melakukan analisa setiap pukulannya. Foto: Dok. Istimewa)

(Mini golf ini dikelilingi oleh beberapa restoran ternama yaitu Buttlers Steak by GF Culinary Group, Kuono Japanese Restaurant by Ramen One Group dan lainnya. Video: Dok. Instagram PIK Update/@pantaiindahkapuk.update)

Dilengkapi dengan aneka resto, bar, dan mini golf

(TIN)

Apa yang terbersit di benak kamu dengan kata olahraga golf? Pastinya olahraga yang serius dan hanya dimainkan oleh mereka para pria dan wanita eksekutif saja. Namun, kali ini perspektif kamu akan diubah. Ini berkat The Range yang menghadirkan kawasan golf entertainment (golftainment) pertama di Indonesia.Berlokasi di Damai Indah Golf, PIK Course, tempat olahraga ini sekaligus menjadi tempat rekreasi bersama keluarga, teman, dan rekan kerja. Sangat cocok bagi siapa saja yang ingin menikmati olahraga dan wisata golf serta kuliner di area terbuka.“The Range merupakan fasilitas driving range golf yang dilengkapi dengan teknologi terkini dari Inggris, dilengkapi dengan beraneka entertainment, retail dan restaurant. Mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, dan senior dapat menikmati fasilitas yang tersedia di sini," ujar Budiarsa Sastrawinata, Direktur Utama PT Damai Indah Golf saat acara grand launching The Range, Minggu kemarin."Kami berharap tempat ini menjadi pilihan baru bagi siapa saja untuk dapat menikmati quality time dengan kegiatan-kegiatan positif yang menyenangkan,” tambah Budiarsa.Budiarsa juga menjelaskan bahwa kehadiran The Range diharapkan dapat turut meramaikan pariwisata Indonesia, di mana tempat ini dapat menjadi salah satu destinasi wisata baru bagi wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara. The Range berkolaborasi dengan Bank Mandiri dalam menjalankan berbagai program.Kawasan ini memiliki keunikan yang dilengkapi dengan fasilitas istimewa yang berbeda dengan kawasan rekreasi dan olahraga lainnya di Indonesia, menggabungkan kegiatan indoor dan outdoor yaitu driving range dengan tehnologi inrange, 18 holes mini golf, indoor-outdoor restaurant, one stop shopping perlengkapan golf.Driving range 3 lantai terdiri dari 78 bay, di mana 52 bay-nya sudah dilengkapi dengan teknologi terdepan Inrange yang memiliki dua pilihan utama yaitu sistem berlatih (golf practice) dan sistem bermain atau berkompetisi (golf entertainment).Golf practice dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan akurasi bermain golf. Setiap pukulan direkam dalam aplikasi inrange, sehingga golfer dapat melakukan analisa setiap pukulannya.Data tersebut tersimpan dalam aplikasi inrange di device atau hand phone pribadi golfer sehingga dapat dibuka kembali kapan pun. Sedangkan Golf entertainment , sistem bermain atau berkompetisi yang memiliki berbagai macam games (bullseye, 21, destroyer, dan lainnya) bisa menjadi ajang rekreasi bermain atau berkompetisi bersama teman atau keluarga.Teknologi inrange sudah digunakan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, United Arab Emirate, Belanda, Afrika Selatan, Australia, dan Vietnam. Panduan aplikasinya menggunakan berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia untuk mempermudah pengguna.Tempat yang sangat nyaman ini yang memiliki lounge, resto dan bar, VVIP room, VIP room, membuat para tamu yang datang betah berlama-lama menghabiskan waktunya disini.Keistimewaan lainnya, adanya 18 hole mini golf menggunakan syntetic turf system yang paling bergengsi di dunia, Jack Niclaus, Rickie Fowler memberikan testimoni yang sangat positif terhadap produk ini. Pengunjung, termasuk anak-anak dapat menikmati fasilitas ini.Mini golf ini dikelilingi oleh beberapa restoran ternama yaitu Buttlers Steak by GF Culinary Group, Kuono Japanese Restaurant by Ramen One Group, Devon by Luxe Coffee & Tobys Group, Vinyard by Orang Tua Group, dan Eito8, sehingga Restoran-restoran ini mempunyai view langsung ke mini golf yang sangat instagramable.Selain tenan food & beverage, The Range merupakan one stop shopping peralatan golf, semua the best authorized golf retailers di Indonesia ada di kawasan ini, yaitu Golf House, Leonian, Raja Golf dan Top Golf. Kamu tidak akan kesulitan untuk mencari peralatan bermain golf dan perlengkapan pendukung yang ekslusif dan bergaya.The Range diarsiteki oleh DIXY-USA. Interior desainernya oleh Hirsch Bedner Associates. Damai Indah Golf sebagai pemilik dan pengelola The Range selama ini memiliki reputasi yang baik dan inovatif di dunia golf.Produk dan pelayanan yang diberikan sangat berkualitas. Damai Indah Golf yang dipelopori oleh mendiang Ir Ciputra memiliki dua lapangan golf, yaitu Damai Indah Golf PIK course (Robert Trent Jones Jr. Course) dan BSD course ( Jack Niclaus’ Signature Course). Damai Indah Golf juga sudah mendapatkan banyak penghargaan berskala nasional dan internasional, dan menjadi tempat favorit bermain golf bagi golfer lokal dan mancanegara.