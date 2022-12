Kristmasversary, Perayaan 10 Tahun Kuningan City Mall

Captivation (2–4 Desember)



Christmas Kristal Market (9–11 Desember)



Anniversary Run dan Anniversary Ride (11 Desember)



K-Celebrat10n (12 Desember)



Final World Cup (18 Desember)



Spectacle Christmas (25 Desember)



Mendadak Perform (1–12 Desember)



10 To 10 (10 Desember)



Midday Madness Sale (10–12 Desember)



Holly Jolly Day (26 Desember 2022 –1 Januari 2023)

(ROS)

Hadir melengkapi keinginan masyarakat selama satu dekade sebagai the leading sports and F&B concept mall, Kuningan City Mall tengah merayakan anniversary ke-10 yang dikemas dalam Kristmasversary.Diselenggarakan mulai 25 November 2022 hingga 8 Januari 2023, Kristmasversary mengusung konsep Crystal Christmas, dengan menghadirkan dekorasi upside down Christmas tree. Konsep ini merupakan yang pertama kalinya dibuat di Indonesia.Tidak hanya itu, tahun semakin spesial dengan merayakan anniversary yang ke-10 ini, hadir rangkaian program yang ditujukan untuk memanjakan loyal customer diantaranya cashback dari program belanja seperti dari Midday Madness Sale Up To 80% hingga Holly Jolly Day.“Memperingati satu dekade berkarya, Kuningan City Mall akan mempersembahkan beragam program belanja seperti 100 persen cashback untuk para pengunjung setia Kuningan City Mall. Kami rayakan selebrasi spesial ini dengan menggelar aktifitas menarik mulai dari Anniversary Run & Anniversary Ride dengan komunitas lari & komunitas sepeda terbesar di Jakarta, hingga konser Christmas yang dibuat live stream di Instagram. Semoga, kehadiran kami selama 10 tahun ini terus dapat menghasilkan karya dan memanjakan para pengunjung setia kami,” kata Christopher Hardja selaku Center Director Kuningan City Mall.Dengan terselenggaranya perayaan Kristmasversary, Kuningan City Mall berharap dapat terus berkontribusi dan terus berkomitmen untuk menjadi rumah dan ruang kreatifitas bagi para komunitas di Jakarta.Kristmasversary menghadirkan beragam keseruan. Berikut ini sejumlah acara yang memanjakan pengunjung.Pada awal Desember, Kuningan City Mall telah menyelenggarakan Captivation di Kokoon, Ground Floor, selama tiga hari dan mengundang para pecinta snapback dan komunitas streetwear. Di Captivation ini, lebih 20 tenant streetwear menghadirkan koleksi rare snapback, sneakers hingga berbagai fashion apparels.Hadir pada akhir pekan, Kuningan City Mall kembali menghadirkan Christmas Kristal Market di Kokoon, Ground Floor. Menjadi tuan rumah untuk ketiga kalinya, para pecinta Kristal dapat menambah koleksi kristal kesayangan dari tenant yang berpartipasi yaitu Solaluna Crystal, Bensan, Lotus, Kalma Crystals, Jowie de Gens, Ohalo Crystals, Mimsical Rocks, Gaia Gerata, Crystals Call, Magic Room Crystal, Crystalsroom, Parama Holistik, Kristal Calestra, Minerva’s Amare, Crystaloid.id, dan Ming.Merayakan ulang tahun ke-10, Kuningan City Mall kembali berkolaborasi dengan komunitas lari ITB ULTRA RUNNER, dan komunitas sepeda BKTCC, sebanyak 200 orang peserta akan menggelar kegiatan olahraga Anniversary Run dan Anniversary Ride dengan titik awal dan akhir berada di Nature Lobby Kuningan City Mall.Dipandu oleh Mellisa Karim, Kuningan City Mall menggelar K-Celebrat10n di Main Atrium, dan mengajak seluruh pengunjung untuk menikmati rangkaian keseruan dalam anniversary Kuningan City Mall sekaligus berbelanja berhadiah di seluruh tenant. Karena ada beragam program belanja yang dapat dinikmati mulai dari 12.12 dengan total penawaran up to 80%, free shopping hingga Midday Madness Sale. Spesial Lighting Show juga akan diselenggarakan di pedestrian Kuningan City Mall mulai pukul 6 Sore hingga pukul 10 Malam, dan dapat disaksikan secara umum.Nonton bareng pertandingan FIFA World Cup 2022, menjadi ajang yang paling ditunggu-tunggu para penggemar pertandingan sepak bola. Diselenggarakan di Tanjakan 13, sebuah destinasi baru di rooftop Kuningan City Mall pada tanggal 18 Desember, Kuningan City Mall akan mengajak penggemar sepak bola untuk mengikuti selebrasi puncak untuk menyaksikan langsung pemenang dari pertandingan FIFA World Cup 2022.Untuk memeriahkan Natal tahun ini, Kuningan City Mall akan menghadirkan Mitha Lestari dan Rudang Mayang, beserta choir GSCC untuk menemani momen perayaan Natal dengan alunan lagu-lagu Natal. Penampilan memukau ini secara khusus dipersembahkan oleh Kuningan City Mall bagi para pengunjung dan dapat disaksikan secara LIVE di Instagram @mallkuningancity pada pukul 15.00 WIB.Berikut rangkaian keseruan yang terangkum dalam Shopping Program Kristmasversary:Sebagai rangkaian dari anniversary ke-10, Kuningan City Mall mengajak customer perkantoran yang berada di DKI Jakarta, untuk berbelanja di tenant Kuningan City Mall dan berkesempatan untuk mendapatkan cashback voucher Celebrity Fitness senilai Rp250 ribu dan grand reward berupa spesial accoustic performance dari Rayen Pono, Maliq & D’Essentials, dan Lalahuta dengan konsep berbeda dimana seluruh performance akan tampil secara langsung di kantor setiap pemenang pada 21-23 Desember.Edisi 10 to 10 bulan Desember ini, menjadi penutup yang menyenangkan. Di edisi bulan ini, pengunjung bisa dinikmati menu spesial di Baskin Robbins hanya dengan Rp. 10.000 NETT. Tidak hanya itu, pengunjung yang melakukan transaksi minimal Rp500 ribu di tenant Kuningan City Mall, akan mendapatkan 10 poin K-Passport tambahan.Dengan bertransaksi minimal Rp100 ribu, mulai dari 10 Desember hingga 12 Desember, pengunjung Kuningan City Mall akan berkesempatan untuk mendapatkan 100% cashback voucher Kuningan City Mall Rp100 ribu, yang dapat digunakan di 10 (sepuluh) tenant Kuningan City Mall. 10 tenant tersebut diantaranya: Baskin Robbins, Shirato, Kopi Lain Hati, Batavia Cafe, Berlin Doner, Liang Sandwich, Bach Coffee, Social Media Cafe, The Coffee Bean & Tea Leaf dan Excelso. Tidak hanya itu, khusus di tanggal 12 Desember, dengan minimal pembelanjaan Rp1 juta di seluruh tenant Kuningan City Mall akan berkesempatan untuk mendapatkan cashback sebesar Rp500 ribu. Dan berlaku bagi 50 customer setiap harinya.Menemani libur panjang Natal dan Tahun Baru, Kuningan City Mall mengajak para pengunjung untuk berbelanja di tenant F&B Kuningan City Mall. Setiap pembelanjaan Rp100 ribu akan mendapatkan cashback voucher Kuningan City Mall sebesar Rp50 ribu.