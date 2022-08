Ini Family-friendly Villa di Lokasi Paling Hype di Bali

(FIR)

Gelar 'The most hype place in Bali' secara tidak resmi dinobatkan kepada Canggu. Pada awalnya Canggu dikenal dengan pantai yang memiliki pecahan ombak yang menantang.Semakin majunya teknologi, maka berubah pula sistem yang ada. Sehingga semakin banyak digital nomad yang menjadikan Canggu sebagai tempat tinggal karena lingkungan yang masih asri dan hijau.Sejak saat itu, satu per satu restoran dan hiburan malam berdiri di Canggu. Seiring berjalannya waktu, para wisatawan semakin banyak yang mengunjungi Canggu karena tersadar oleh keindahan yang Canggu suguhkan.Salah satunya adalah pemandangan sawah yang bertemu pantai pasir hitam vulkanik. Oleh karena semakin banyaknya wisatawan yang menjadikan Canggu sebagai destinasi wisata, banyak hotel atau villa atau resort terbaik berada di sana.Salah satunya adalah Nara Villa. Berdiri di awal Mei 2022, Nara dengan cepat menjadi favorit untuk para wisatawan yang sedang berlibur dengan keluarga.Nara Villa Canggu bertempat di lokasi yang sangat strategis, dikelilingi oleh berbagai café dan restoran terkenal, dan berjarak hanya 5 menit dari Pantai Pererenan. Terlalu banyak tempat yang wajib dikunjungi membuat para wisatawan tidak akan kehabisan ide untuk berlibur di Canggu."Setiap tamu yang memilih Nara Villa, baik itu laki-laki atau perempuan tidak pernah melupakan pengalaman staycation yang berbeda. Dengan semua fasilitas yang disuguhkan Nara Villa dan pelayanan yang ramah bisa membuat para tamu merasa seperti berada di rumah sendiri," kata Gratika – Manager Marketing & Branding Ini Vie Hospitality.Nara Villa memiliki 1 unit Villa dengan 5 kamar yang luas dengan fasilitas high-end. Dilengkapi dengan kolam renang, ruang makan, dan dapur, Nara Villa menjadi tempat yang sangat sempurna untuk menghabiskan akhir pekan atau liburan dengan keluarga maupun teman-teman.