Romantic Villa dengan Pemandangan Laut Jimbaran

: Jimbaran terkenal dengan berbagai pantai dengan sunset indah di Bali. Sangat banyak jika disebutkan satu per satu. Mulai dari melihat sunset dari atas tebing hingga di pinggir pantai.Tidak hanya itu, untuk para penggemar seafood, Jimbaran merupakan destinasi yang tepat. Tempat terkenal untuk menyantap seafood terenak adalah di Pantai Jimbaran.Sepanjang Pantai Jimbaran terdapat restoran yang siap untuk menyajikan seafood terenak. Untuk menambah pengalaman yang tak terlupakan, para tamu bisa membeli langsung ikan segar di Pasar Kedonganan yang tidak jauh dari deretan restoran tersebut.Setelah memilih, para tamu bisa membawa ikan tersebut ke restoran terpilih. Banyak destinasi lainnya yang tidak kalah menarik seperti Patung Tertinggi Garuda Wisnu Kencana, pertunjukan Kecak di Pura Uluwatu, dan masih banyak lagi.Salah satu villa terbaik di Jimbaran adalah The Jimbaran Villa yang berlokasi di Jl. Bukit Permai No.88, Jimbaran. Hanya membutuhkan waktu 30 menit dari Bandara I Gusti Ngurah Rai untuk sampai di villa ini. Karena berada di Jimbaran, villa ini juga dekat dengan beberapa Pantai terkenal dan banyak destinasi wisata lainnya.Kecapi Villa memiliki 6 unit One Bedroom Villa with Private Pool and Bathub dengan luas 120 m2. Nilai tambah dari villa ini adalah adanya rooftop yang langsung menunjukan keindahan pemandangan laut.Villa ini juga memiliki fasilitas dengan standart fasilitas villa bintang 4. Bukan hanya fasilitas, pelayanan yang diberikan staff yang ramah kepada para tamu juga sangat diperhatikan oleh The Jimbaran Villa agar tamu merasa nyaman."The Jimbaran Villa sengaja dirancang untuk para pasangan yang sedang berbulan madu atau pasangan yang ingin sekedar berlibur di Bali. Maka dari itu, rancangan interior yang ada sangat mendukung terbangunnya suasana romantis” kata Gratika - Manager Marketing & Branding Ini Vie Hospitality, salah satu hospitality management terbaik di Bali.Oleh karena itu, The Jimbaran Villa memiliki penawaran spesial yaitu Celebration Package dan Honeymoon Package sesuai permintaan. Para tamu yang ingin merayakan hari ulang tahun, anniversary, atau honeymoon, staff Kecapi Villa yang ramah akan dengan senang hati membantu para tamu mewujudkannya untuk liburan yang tidak terlupakan.