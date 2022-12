Tampilkan Jikustik, Hotel Ini Punya Pesta Malam Tahun Baru Termewah di Kulon Progo

Selain menikmati malam pergantian tahun, kamu juga bisa bernostalgia dengan tembang asmara dari Jikustik. (Foto: DHM)



Bisa dikatakan pada akhir tahun ini menjadi momen masyarakat untuk merayakan malam pergantian tahun secara meriah, setelah dua tahun tak dilakukan karena kasus pandemi masih melonjak. Tak terkecuali di Kulon Progo, D.I Yogyakarta.Sebagai hotel anyar di Kulon Progo, Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta punya cara menarik untuk bisa membuat perayaan malam tahun baru secara mewah. Hotel yang punya 197 kamar ini menghadirkan acara spesial Black and Gold Signature New Year’s Eve pada 31 Desember 2022 untuk perayaan bersama keluarga, sahabat, dan orang-orang terkasih."Dalam acara ini, kami akan mengusung tema Black and Gold Signature untuk menghadirkan pengalaman malam tahun baru dengan nuansa signature, sehingga para tamu bisa merasakan sensasi Luxurious Experience Meet Style di hotel kami," ujar Akhmad Syafii Nasution, selaku Food and Beverage Manager.Menariknya lagi, pertunjukkan spesial dari perayaan pergantian tahun yang gemerlap ini adalah Live Band oleh Jikustik sebagai bintang tamu utama. Selain itu, tarot, magician, dancers, face painting, kids corner hingga gaming corner juga siap untuk mengisi kegiatan para tamu yang akan hadir."Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta kembali memberikan pengalaman yang berbeda ke tamu, mulai dari dekorasi yang ada hingga pesta pergantian tahun yang akan menggandeng Jikustik sebagai bintang tamu utama," ungkap Hengky Tambayong, General Manager Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta."Acara ini menjadi satu-satunya pesta malam tahun baru termewah pertama di Kulon Progo dengan mengutamakan pengalaman yang berkesan untuk menjawab kebutuhan orang-orang yang sudah mulai rindu dengan perayaan meriah pasca pandemi," sambungnya.Tak hanya panggung hiburan yang menantimu dalam menikmati pergantian tahun 2023, tetapi juga ada pula makan malam dengan sajian lebih dari seratus jenis makanan dan minuman yang disiapkan oleh hotel bintang 4 pertama di Kulon Progo ini."Menu yang akan disajikan dalam All You Can Eat Dinner di Grandin Restaurant yang kami rancang secara spesial dan hanya akan dihadirkan sekali saja pada tanggal 31 Desember 2022," tutur Executive Chef, Willy Nursasili.Menu yang akan disajikan khusus yaitu Salmon Wellington, Slow Roasted Brisket Beef, Kambing Guling, Teppan Yaki dan Peking Duck. Para tamu juga bisa melihat live cooking yang nantinya akan memperlihatkan kepiawaian para chef dalam membuat makanan.Adapun harga yang ditawarkan yaitu mulai dari Rp1.888.000 untuk 2 orang, para tamu sudah dapat menikmati All You Can Eat di Grandin Restaurant, Konser Jikustik, dan menginap selama satu malam di Grand Dafam Signature Yogyakarta. Tetapi jangan khawatir, terdapat pula paket lainnya bagi para tamu yang hanya ingin menikmati Konser Jikustik saja."Selain paket tersebut, kami juga menawarkan paket untuk tiap acara. Untuk All You Can Eat Dinner tersedia dengan harga Rp338.000 nett per orang. Kemudian bagi para tamu yang hanya ingin melihat konser Jikustik, tiket dibanderol dengan harga Rp288.000 nett per orang. Tetapi, jika para tamu ingin keduanya, kami menghadirkan harga spesial hanya dengan Rp568.000 nett per orang," tutup Akhmad.Untuk menambah keseruan menyambut tahun baru, Grand Dafam Signature International Airport Yogyakarta nantinya juga menyediakan doorprize seperti sepeda motor, 2 unit sepeda lipat dan 5 buah logam mulia dari UBS Gold. Serta hadiah lainnya seperti voucher menginap di 10 hotel berbintang.