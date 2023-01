Gemerlap Malam Tahun Baru 'Luminous', dari Festival Kuliner hingga Pesona BCL

(FIR)

: Pergantian tahun merupakan saat yang ditunggu oleh masyarakat di seluruh dunia. Momen ini menjadi sebuah selebrasi dimulainya lembaran baru yang disertai berbagai harapan untuk kehidupan yang lebih baik di tahun depan.Merayakan kemeriahan pergantian tahun 2022-2023, Summarecon Kelapa Gading (MKG) kembali menghadirkan beragam acara menarik yang diadakan di La Piazza pada 31 Desember 2022."Dengan semakin terkendalinya pandemi, maka dengan sangat bersyukur kami dapat kembali menghadirkan acara pergantian malam tahun baru secara offline," jelas Willy Effendy, selaku Center Director Summarecon Mall Kelapa Gading."Tahun ini Summarecon Mall Kelapa Gading mengangkat tema Luminous yang berarti cahaya, sebagai harapan untuk menyambut peluang positif dan optimisme di tahun depan," sambungnya.Selain menghadirkan artis papan atas Indonesia seperti Bunga Citra Lestari, Summarecon Mall Kepala Gading juga menyiapkan beragam acara menarik seperti Luminous Food Vaganza dan Luminous Booth Carnival dengan beragam permainan seru untuk memeriahkan malam pergantian tahun.Acara hiburan dimulai oleh penampilan seru dari Lunar Band dilanjutkan oleh BLVCKLINE sebuah band R&B dan HipHop yang akan menghibur pengunjung di area panggung musik. Selanjutnya pengunjung dihibur dengan penampilan salah satu penyanyi Indonesia yang sudah banyak menciptakan hits, Bunga Citra Lestari.Penyanyi yang kerap disapa BCL ini membawakan total 9 lagu spesial sebelum akhirnya sampai pada puncak acara yang mempersembahkan permainan spectacular fireworks tepat pada saat pergantian tahun 2022 - 2023. Suasana semakin meriah dengan diiringi permainan musik dari Dj Nathalie sebagai penutup rangkaian acara hingga pukul 02.00 WIB.Program Luminous semakin lengkap dengan hadirnya festival kuliner yang bekerjasama dengan Go Market bertajuk Luminous Food Vaganza. Lebih dari 135 menu makanan dari 45 tenant terpilih yang hadir dari berbagai daerah seperti Siomay & Batagor Soekajadi, Pisang Goreng Pontianak Ameng 89, Es Jeruk Murni, Istana Bubur dan masih banyak lagi menu makanan yang disuguhkan untuk melengkapi malam tahun baru.Tak kalah menarik, hadir pula Luminous Booth Carnival, sebuah area bermain yang seru untuk menikmati waktu panjang pergantian tahun. Beberapa permainan menarik seperti Shooting, Archery, Ball in The Bucket, Balloon Dart, Playground dan Fishing Pond dapat dinikmati dengan membeli tiket permainan seharga Rp35.000,-.Seluruh rangkaian acara malam tahun baru tetap mengutamakan protokol kesehatan, salah satunya wajib menggunakan masker dan tetap menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat utama untuk masuk ke area Summarecon Mall Kelapa Gading.