Xpora Kembali Hidupkan Wisata Bali lewat Virtual Golf Tour

Setelah menggelar sejumlah rangkaian acara, Xpora BNI Virtual Golf Tour 2021 selesai digelar. Lewat ajang ini, Xpora berharap bisa meningkatkan kembali gairah wisata olahraga atau sport tourism , terutama di Bali, yang merupakan destinasi wisata utama Indonesia yang terpuruk akibat Pandemi.Selain memiliki dampak bagus terhadap wisata di Bali, Corporate Secretary BNI Mucharom berharap gairah wisata olahraga bisa mendongkrak kembali perekonomian dan terjadi distribusi kesejahteraan dengan adanya charity dalam acara golf tersebut.“Dengan menghadirkan pegolf sebanyak itu ke Bali, kami berharap akan membantu Bali kembali pulih, hotel terisi kembali, travel dan transportasi wisata kembali hidup, dan UKM lokal kembali beraktivitas. Intinya, dengan Xpora Virtual Golf 2021 ini kami proaktif mengembangkan ekosistem pariwisata," kata Mucharom."Di samping itu, pegolf yang akan memenangkan kompetisi ini merupakan pegolf muda berprestasi. Kami juga berharap muncul pegolf Wanita terbaik di ajang ini," lanjut Mucharom.Turnamen final Xpora by BNI Virtual Golf Tour 2021 berlangsung dua hari pada 27-28 November 2021. Setelah menyelesaikan beberapa rangkaian kegiatan, dari Webinar, Kick Off Sponsor Day & Pro-Am Games Fastest to the Hole, dan Fastest to the Hole MURI - Kompetisi Beregu Memasukkan Bola Tercepat ke dalam 1 (satu) Lobang Golf oleh Pegolf Amatir Pertama.Komunitas Gober Hara Token dengan pemain Puguh Susiantoro berhasil merebut kategori Best Gross Overall, Komunitas Bali 1 Le Minerale dengan pemain Iwan Sugiarjo berhasil merebut kategori Best Nett Overall, serta komunitas Gober Hara Token berhasil merebut gelar Juara Umum Xpora Virtual Golf Tour 2021. Pertandingan kualifikasi final tournament ini berlangsung penuh kompetisi yang sengit.Sebelumnya, para peserta kompetisi virtual sudah meramaikan games fastest to the hole MURI - Amateur, dilanjutkan dengan final tournament, dan akan ditutup dengan melakukan kegiatan charity yang akan diberikan untuk para atlet pegolf junior dari Persatuan Golf Indonesia.Finalis yang hadir dalam final tournament ini adalah para pemenang dari setiap komunitas yang tersebar di tujuh kota yakni, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, dan Makassar dan terdapat beberapa pegolfer lainnya, seperti Luna Maya (Celebrity Golf) dan Sigi Wimala (Celebrity Golf).Setelah Bali, BNI bertekad mendukung kompetisi sejenis di enam kota lain. Langkah ini diharapkan akan mengangkat wisata olahraga di kota-kota tersebut. Perhelatan ini akan dimanfaatkan juga untuk mengajak pelaku UKM agar bertemu dengan pebisnis asing dalam business matching."Kami secara langsung menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung kegiatan ini, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Barito Pacific, Kentucky Fried Chicken, PT. Medco Energy International Tbk, Matahari Department Store Tbk, PT. Adaro Indonesia, Le Minerale, Hara Token, Angkasa Pura I," jelas Koko Arto, selaku Pelaksana Virtual Golf Tour.