Kala Senja di Pantai Kuta, Kembalikan Asa Segarkan Jiwa

(Social hour, memanjakan kamu dengan aneka minuman yang dibuat langsung tepat setelah kamu meletakkan barang di dalam kamar kamu. Menjadikan kamu serasa istimewa dengan bartender pribadi. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

(Keindahan rooftop Mamaka by Ovolo bersama senja yang membawa matahari terbenam di tepi pantai Kuta, Bali. Foto: Dok. Mamaka by Ovolo-Bali)

Social hour dan drop your pants laundry

(Mamaka by Ovolo menggandeng Quiksilver buat kamu belajar langsung dengan sang ahli dari Quiksilver Bali Surf Academy langsung di pantai Kuta, Bali yang indah. Foto: Dok. Medcom.id/Yatin Suleha)

Infinity pool, rooftop menghadap pantai Kuta, serta surfing

(TIN)

Langit sore mengantarkan kedatangan senja yang menenggelamkan matahari. Keindahannya membuat diri terlena. Memandangi langit di Kuta, seperti tak pernah salah. Karena Pulau Dewata, datang dengan warna yang selalu indah.Segelas cocktail Berries Molada dengan semburat warna merah muda ditemani DJ yang menggugah rasa. Berdiri di rooftop Mamaka Hotel diterpa angin pantai yang terletak di Selatan Pulau Dewata, serasa memasuki lorong waktu yang melambat. Senja nan elok merayu raga...Berdiri hanya beberapa langkah dari tepian pantai Kuta , taglige 'Good Vibrations' menyapa di hotel Mamaka by Ovolo. Tersenyum ramah, Mr. Joel, General Manager Mamaka by Ovolo Bali beserta Jonathan Jeremy sebagai Senior Communications Executive menyapa kehadiran siapa pun yang datang.Disambut dengan welcome drinks yang menyegarkan, Mamaka by Ovolo, Bali serasa bagai oasis baru yang memiliki spirits yang menyegarkan. Menawarkan urban resort yang menghadirkan design playful dan colourful cantik menggabungkan warna cerah dan elemen alam. Biru, hijau muda, kuning memunculkan aura optimistik, bahagia sekaligus kreatif.Berdiri di area yang paling hype dan strategis di pantai Kuta, Mamaka by Ovolo, Bali disempurnakan dengan instalasi seni dari Punk Me Tender. Berciri khas kupu-kupu, semburat warna-warna energik menghias berbagai area hotel. Biru, pink, kuning, jingga, hijau, toska tersebar di dinding serta papan surfing.Dilengkapi dengan 5 jenis kamar dan suite, Mamaka by Ovolo, Bali terdiri dari 74 Bali High rooms, 74 Kokomo rooms, 28 Summer Garden Terrace rooms, dan 12 Swagger Suites rooms juga 3 Top Gun Suites. Luas ruang terkecil dimulai dari 25 meter persegi. Lebih dari cukup jika kamu menginap berdua. Atau jika ingin lebih luas lagi kamu bisa memiliih Swagger Suites dengan luas 50 meter persegi.Swagger Suite dan Top Gun Suite malah memiliki dua kamar tidur di dalamnya. Jadi kamu bisa berbagi bersama keluarga tercinta. Ada juga keistimewaan dari tempat ini. It's a pet friendly. Kamu leluasa membawa 'sahabat berbulu' kamu jika bertandang ke sini.Dimulai dari harga Rp650 ribu-yang termasuk sarapan pagi untuk dua orang, kamu bisa menikmati sarapan tepat di bibir pantai Kuta yang indah. Kali ini sambil melihat pagi yang cantik di tepi pantai Kuta serta hiruk-pikuk orang yang menjajal kesegaran pantai serta belajar surfing.Ada alasan mengapa tempat ini begitu istimewa. Rasa lelah pascaperjalanan disapa manja dengan aneka minuman yang dibuat langsung di depan kamar hotel. Menggetuk dan menyapa, minuman dalam tempat berjajar di depan pintu. Menyerahkan pada kita untuk diracik sesuai selera.Jonathan Jeremy yang akrab disapa Jeje menjelaskan bahwa, "Di Ovolo, kami selalu memberikan pengalaman yang unik kepada tamu, salah satunya adalah 'welcome drink' yang kami sebut Social Hour.""Pengalaman yang unik ini adalah kami mengantarkan minuman ke kamar tamu langsung dan membuat langsung minuman di depan kamar, karena kami ingin tamu mengalami sesuatu yang berbeda ketika mereka menginap di Mamaka by Ovolo," ujarnya lagi. Range minuman beraneka ragam. Serasa kamu disapa oleh bartender pribadi yang berkenan membuat aneka minuman apa pun yang kamu inginkan. "It's a pleasure..." gumam dalam hati.Hal lain yang juga menjadikan diri betah adalah servis "Drop Your Pants laundry", yaitu hotel ini menawarkan kamu untuk bisa mencuci sendiri baju kamu. Mesin cuci dan detergen pun diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Attampting right? Ini tentu saja membuat kamu pulang membawa lagi baju yang bersih. Atau option lainnya, kamu malah ingin terus berlama-lama karena semua baju sudah wangi kembali. Bebas saja...Jelang makan malam, tak bisa dibiarkan keanggunan sunset di tepi pantai Kuta yang menyuguhkan keelokannya. Garis pantai dengan tekstur pasir yang halus kini siap menuju peraduan kala matahari kembali ke barat.Menjajaki infinity pool yang menghadap pantai Kuta atau 'bermesraan' bersama sunset di rooftop menjadi peraduan menuju malam yang manis.Menikmati makan malam di rooftop the Executive Chef, Nicholas Philip asal Australia hadir dengan gastronomi yang luar biasa. Grilled chapa bread, smoked sweet potato crema, spiced pepitos, ditutup dengan Angus beef sirloin dengan paprika mustard membahagiakan rongga perut.Ditutup dengan ice cream sandwich, smoked banana dan cocoa nib miso ice cream, bananan custard. Jadi, kamu perlu apa lagi untuk membagiakan diri?Saran kami, jika pagi menyapa, kembalikan energi kamu dengan Yellow Mellow yang berisi banana, pineapple, coconut cream, honey, dan yoghurt. Atau Pitaya Bowl yang berisi dragon fruit smoothie bowl dengan strawberries, pomegranate bertabur almond yang menyehatkan.Setelah itu, kamu siap untuk hal yang paling menarik untuk pengalaman kamu, yaitu surfing. Mamaka by Ovolo menggandeng Quiksilver buat kamu belajar langsung dengan sang ahli dari Quiksilver Bali Surf Academy.Sesi 1,5 jam kamu menyempurnakan pengalaman indahnya kembali ke Kuta. Penantian berlibur sepanjang pandemi kini terbayarkan. Sungguh ini menjadikan pengalaman Bali kamu paripurna.