Ini 5 Tips Mengatur Keuangan jika Ingin Work from Bali

Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mencanangkan program work from Bali. Khususnya di Nusa Dua secara bertahap yang akan dimulai Juli 2021 mendatang.



Meskipun demikian, bekerja dari Bali bukan berarti kamu menghambur-hamburkan seluruh gaji atau tabungan kamu. Tetap ingat untuk mengatur keuangan sebaik mungkin.



CEO Ternak Uang Raymond Chin, memaparkan tips untuk mengatur keuangan selama bekerja di Bali yang efektif seperti berikut ini:

1. Menggunakan formula budgeting 50/30/20

Formula yang dipopulerkan oleh Elizabeth Warren ini mengajarkan untuk membagi seluruh pemasukan ke dalam beberapa sektor yaitu 50% dialokasikan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk investasi.



Gunakan pengeluaran kebutuhanmu selama di Bali dari alokasi 50% pengeluaran kebutuhan pokokmu seperti sewa hotel, biaya transportasi, dan biaya kebutuhan makan selama di Bali. Sehingga, kamu tetap punya alokasi biaya untuk biaya keinginan seperti untuk makan dan nongkrong selama di Bali, personal care ataupun pengeluaran ekstra selama di Bali.

2. Save first, spend later

Hal pertama yang kamu harus lakukan sebelum bekerja dari Bali adalah tetap sisihkan dana 20% dari gaji untuk tabungan atau investasi. Sisihkan dana ini sejak awal agar segala kebutuhanmu di masa depan tetap terpenuhi dan tidak hanya habis di masa sekarang.

3. Gunakan berbagai penawaran paket yang ditawarkan oleh hotel

Untuk memaksimalkan minimnya pengeluaran yang tidak berlebihan selama di Bali, ada baiknya untuk mencari dan menggunakan paket penawaran yang ditawarkan oleh berbagai hotel ataupun villa selama di Bali. Informasi-informasi tersebut bisa kamu dapatkan dari internet ataupun dari aplikasi yang menawarkan paket perjalanan.

4. Ajak teman atau keluarga untuk work from Bali

Akan lebih menyenangkan kalau kamu bisa menghabiskan waktu di Bali bersama teman-teman atau keluarga. Tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bisa menekan biaya pengeluaran. Mengajak serta beberapa teman, memungkinkan kamu untuk bisa membagi biaya pengeluaran penginapan di villa dan juga transportasi kendaraan selama di Bali.

5. Kunjungi destinasi yang unik namun minim budget

Tidak hanya pemandangan alamnya yang cantik, Bali juga menawarkan gaya hidup yang tidak murah terlebih jika kita ingin menghabiskan tiap malam di restoran maupun tempat nongkrong kekinian.



Salah satu tips untuk menghindari hal ini, ada baiknya jika kita bisa eksplor destinasi lain dari Nusa Dua Bali dengan harga yang lebih terjangkau, seperti wisata edukasi ke Museum Pasifika yang menawarkan lebih dari 600 karya seni atau mengunjungi pantai-pantai di sekitaran Nusa Dua.

