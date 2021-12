Gemesin, Boneka Beruang Ini Bakal Menyapamu saat Liburan Nataru

Festival Bear Republic

Area Ekshibisi yang menarik

(FIR)

Di penghujung akhir tahun 2021, liburan menjadi terasa istimewa jika bisa berkeliling dunia. Tapi pada pandemi saat ini, lebih baik untuk bisa tetap di Indonesia saja, atau di kota tempat berada.Karena masih banyak berbagai hiburan untuk bisa menghabiskan liburan akhir tahunmu. Salah satunya mengunjungi Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG). Karena di sini akan menghadirkan sejumlah acara dan program yang menarik. Program tersebut dimulai dari 10 Desember hingga 16 Januari 2021.Salah satu yang menarik adalah Bear Republic 'Gift From Around The World'. Program ini hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading untuk memeriahkan perayaan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga.Berlokasi di The Forum MKG 3, ini merupakan konsep photo ekshibisi pertama yang dilakukan oleh Bear Republic, dengan menghadirkan 7 ruangan tematik yang berbeda khas negara-negara sahabat. Seperti Korea, China, India, North Pole, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat.Pameran Bear Republic berlangsung dari tanggal 10 Desember 2021 hingga 16 Januari 2021 mulai pukul 10.00 – 21.00 WIB. Untuk tiket masuk dikenakan seharga Rp50 ribu, per orang untuk hari Senin – Kamis. Sementara saat weekend seharga Rp70 ribu per orang.Area ekshibisi dibuat sangat menggemaskan dengan konsep kotak hadiah berpita yang manis. Pengunjung akan disambut dengan boneka beruang setinggi 2 meter, yang menjadi salah satu icon dari Bear Republic dan dekorasi yang sangat unik di setiap ruangannya. Tidak hanya sekadar berfoto-foto, pengunjung juga dapat berinteraksi dengan boneka beruang yang berpakaian khas dari berbagai negara tersebut.Ekshibisi ini tidak ada pembatasan umur, namun untuk anak-anak di bawah 12 tahun harus dalam pengawasan orang tua. Selain itu, penerapan protokol kesehatan juga dilaksanan secara ketat.Sebelum memasuki ekshibisi, pengunjung diwajibkan untuk check-in terlebih dahulu melalui aplikasi PeduliLindungi dan melakukan pengecekan suhu. Petugas ekshibisi dan pengunjung juga wajib menggunakan masker selama berada di area Bear Republic.Untuk menghindari terjadinya kerumunan dan menjaga jarak antara pengunjung, maka waktu bermain di dalam ekshibisi dibatasi hanya 35 orang/20 menit. Pengunjung juga dihimbau agar melakukan pembelian tiket non tunai. Untuk menjaga keamanan dan kebersihan, penyemprotan desinfektan dilakukan secara berkala dan hand sanitizer disediakan di setiap ruangan."Semoga Bear Republic ‘Gift From Around The World’ yang akan menghadirkan Live Bear Experience pertama di Indonesia ini dapat menjadi alternatif hiburan yang aman dan nyaman bagi warga Jakarta dan bagi pengunjung setia Summarecon Mall Kelapa Gading. Dengan menghadirkan beragam budaya dari beberapa negara, eksibisi ini juga diharapkan dapat mengobati rasa rindu berlibur keluar negeri," Ungkap Willy Effendy, selaku Center Director Summarecon Mall Kelapa Gading.