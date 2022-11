Rencanakan Liburan Akhir Tahun Kamu dengan Super App untuk Semua Kebutuhan

Bertransformasi menjadi sebuah perusahaan digital

Untuk kamu yang hobi jalan-jalan, kali ini kamu pastinya akan lebih happy lagi. Kenapa? Karena hari ini akan bertambah lagi 'armada' baru alias gres dari AirAsia yaitu airasia Super App. Petualangan kamu akan lebih menarik lagi setelah hari ini aplikasi berlogo warna merah itu meresmikan taksi online pertamanya di Indonesia, utamanya di Bali dengan nama airasia ride.Resmi mengaspal hari ini (Rabu, 2 November 2022) melalui konferensi persnya di Tribe, Kuta, Bali, CEO airasia Super App, Amanda Woo menyampaikan, “Kami sangat antusias atas peresmian airasia Super App di sini, sebagaimana Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat kuat," buka Amanda Woo yang hadir secara daring."Hal ini mungkin terkesan menjadi tantangan besar bagi kami untuk dapat menembus para kompetitor super app lokal yang telah didominasi oleh sejumlah pemain utama. Namun, kami memiliki diferensiasi, serta cara pendekatan yang berbeda untuk penetrasi pasar Indonesia," lanjut Amanda Woo lagi.Peluncurkan layanan transportasi e-hailing roda empat, airasia ride yang mengawali perjalanannya di Provinsi Bali, menjadi salah satu upaya airasia Super App untuk menyajikan pengalaman perjalanan dari hulu ke hilir kepada para pengguna di Indonesia.Dengan platform Online Travel Agent (OTA) yang terintegrasi, pengguna airasia Super App dapat melakukan pemesanan tiket pesawat dengan lebih dari 700 maskapai global dan memiliki pilihan akomodasi di lebih dari 700.000 inventori hotel seluruh dunia.Kemudian dapat melanjutkan perjalan dengan airasia ride yang tentu saja memudahkan kamu untuk menuju hotel, cafe, atau tempat lainnya yang dijamin langsung nyampe. Dengan ikon tulisan berwarna merah "airasia ride" di salah satu bagian body mobil seakan menjadi statement yang penuh percaya diri.Boni Andika selaku Head of Marketing, Super App - AirAsia mengatakan, "Melanjuti apa yang sudah dijelaskan Amanda sebelumnya, bahwa memang kami AirAsia berangkat dari sebuah cita-cita sederhana untuk menghadirkan sebuah maskapai berbiaya hemat untuk semua kalangan.""As the time goes by, 20 tahun kemudian kita bertransformasi kita menjadi sebuah perusahaan digital kita menghadirkan airasia Super App. Dan sekarang, hari ini kita launch airasia Super App di Indonesia," tambah Boni lagi.Ia menjelaskan aplikasi ini ditargetkan untuk para audience yaitu wisatawan atau travellers, saat mereka ada kebutuhan untuk penerbangan, dapat mencarinya dalam airasia flight. Saat kebutuhan mencari akomodasi, Boni menambahkan travellers dapat mencari akomodasi dapat mencarinya di dalam aplikasi tersebut.Travel mall untuk berbelanja, Snap & Holiday yang memudahkan pencinta wisata untuk mendapatkan paket perjalanan yang dapat terpersonalisasi. AirAsia Transport untuk kemudahan moda transportasi udara, darat serta laut. Dan airasia ride menunjang kebutuhan eksplorasi kota untuk bepergian (yang saat ini masih berupa kendaraan roda 4).Tak lupa juga ada section food delivery untuk eksplorasi wisata kuliner, dan super + untuk paket berlangganan lengkap misalnya paket gabungan unlimited free flight dan unlimited posibilities dengan semua fitur dan produk dalam airasia Super App.Arbi Wienandar selaku head of delivery untuk airasia Super App Indonesia menambahkan bahwa, "Indonesia menjadi negara ketiga setelah Malaysia dan Thailand, dan kami sangat yakin melalui Bali adalah titik awal kami untuk membesarkan airasia ride dan layanan delivery-delivery kami lainnya untuk menjadi travel super app terbesar untuk Asia Tenggara," papar Arbi.Pastinya kamu juga akan bertanya kan, apakah akan ada di Jakarta dan kota-kota lainnya? Dalam konferensi pers tersebut Arbi menjelaskan saat ini masih berfokus dan optimalisasi di Bali."Untuk kota lain pastinya ambisi kami juga, kami akan ekspansi tapi akan berlangsung dengan penuh analisis dan kehati-hatian. (Dan) saat ini kami akan fokus membesarkan Bali terlebih dahulu," jelas Arbi.Kepo enggak sih soal tarifnya? Hal ini juga dipaparkan oleh Arbi. "Jawaban sulit, karena memang kerjanya pun sulit itu memang harus dianalisis baik-baik dari industri, dari market segmennya, dari zona yang ada di Bali yang cukup bervariasi jawaban kami adalah, kami akan setting harganya paling dasar adalah kami mengikuti peraturan yang berlaku untuk tarif batas dan atasnya."Dalam kesimpulannya Amanda mengatakan, "Kami merasa gembira untuk memulai perjalanan airasia Super App Indonesia di Pulau Bali, di mana ini merupakan lokasi yang tepat untuk mendorong pertumbuhan kami dengan menyasar populasi lebih dari empat juta orang, serta merupakan salah satu destinasi wisata favorit dunia.""Kami percaya bahwa airasia Super App dapat memberikan value kepada para pengguna, terlebih dengan kenyamanan, kualitas, juga keterjangkauan produk serta layanan yang telah kami miliki dan yang akan segera hadir lainnya,” tutup Amanda.