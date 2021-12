Mengenal Seven Summit Indonesia, 7 Puncak Gunung Tertinggi di Nusantara

1. Carstensz Pyramid, Papua

Puncak Cartensz adalah salah satu Seven Summit Indonesia. Dok. Ist

2. Gunung Kerinci, Sumatra Barat

3. Gunung Semeru, Jawa Timur

4. Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat

5. Gunung Bukit Raya, Kalimantan Tengah

6. Gunung Latimojong, Sulawesi Selatan

7. Gunung Binaiya, Maluku

(SYN)

Jakarta: Seven Summit Indonesia atau tujuh puncak gunung tertinggi di Tanah Air menjadi destinasi sport tourism yang menantang.Sport tourism merupakan wisata yang mengombinasikan antara olahraga dan pariwisata. Belakangan, sport tourism banyak digandrungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.Berikut adalah tujuh puncak tertinggi di nusantara atau Seven Summit Indonesia dikutip dari situs resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).Puncak Jaya atau yang juga dikenal dengan Carstensz Pyramid merupakan salah satu puncak tertinggi di Indonesia. Gunung yang menjadi lokasi sport tourism ini memiliki ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut (mdpl).Puncak tertinggi di Indonesia ini merupakan sebuah gunung karang (limestone) dengan salju abadi. Carstensz Pyramid juga dinobatkan sebagai salah satu dari World Seven Summits.Untuk mencapai puncak Seven Summit Indonesia ini, pendaki harus memiliki keahlian panjat tebing yang mumpuni. Jalur pendakian untuk mencapai puncak Carstensz Pyramid ada dua, yakni dari Ilaga dan Sugapa.Gunung Kerinci memiliki ketinggian 3.805 mdpl. Lokasi salah satu Seven Summit Indonesia ini berada di perbatasan antara Sumatera Barat dan Jambi.Gunung Kerinci terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi taman nasional terbesar di Indonesia. Gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara ini telah ditetapkan sebagai World Heritage Site dengan kategori Tropical Rainforest Heritage of Sumatera.Gunung Semeru terletak di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang dengan ketinggian 3.676 mdpl. Salah satu Seven Summit Indonesia ini berada di bawah pengawasan administrasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.Sebagai gunung aktif, kawah Gunung Semeru mengeluarkan abu vulkanik setiap sekitar 20 menit sekali. Kawasan Gunung Semeru memiliki lanskap beragam seperti padang sabana, hutan cemara, danau gunung, hingga hutan montana dalam perjalanan menuju puncak Gunung Semeru.Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi di gugusan kepulauan Sunda Kecil dengan ketinggian 3.726 mdpl. Gunung Rinjani menjadi gunung berapi aktif kedua tertinggi di Indonesia.Daya tarik salah satu Seven Summit Indonesia ini adalah danau kaldera yang berada di puncaknya. Untuk mencapai puncak tertinggi di Indonesia ini kita bisa melewati dua jalur pendakian, yakni dari Sembalun dan Senaru.Gunung Bukit Raya berada di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dengan ketinggian 2.278 mdpl. Secara administratif, Gunung Bukit Raya berada di bawah pengawasan Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya. Gunung Bukit Raya bukan termasuk dalam gunung berapi.Baca: 5 Tempat Misterius di Gunung Semeru, Angker atau Mitos? Gunung Latimojong memiliki ketinggian 3.430 mdpl. Puncak tertinggi Gunung Latimojong berada di puncak Rantemario. Jalur pendakian yang umum dipakai untuk mencapai puncak Rantemario adalah jalur Kecamatan Baraka.Salah satu daya tarik dari Gunung Latimojong adalah ragam jenis satwa yang menghuni lokasi ini. Jika beruntung, kita dapat menjumpai anoa dan babi rusa selama pendakian salah satu Seven Summit Indonesia ini.Puncak Binaiya memiliki ketinggian 3.027 mdpl dan berada di pulau Seram, Maluku. Gunung Binaiya termasuk dalam pegunungan karst dan tidak aktif.Salah satu Seven Summit Indonesia ini memiliki hutan dengan ekosistem pantai, hutan rawa, hutan hujan dataran rendah, hutan hujan pegunungan, hingga hutan subalpin.