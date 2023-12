Catat! Ini 8 Destinasi Wisata Selandia Baru untuk Liburanmu di 2024 (Pulau Utara)

1. Hobbiton Bagshot Row, Waikato

2. Hot Water Beach, Coromandel

3. Tongariro Alpine Crossing

4. Gua Waitomo, Waikato

5. Wai Ariki Hot Springs & Spa, Rotorua

6. Kohutapu Lodge & Tribal Tours

7. Whirinaki Te Pua-a-T?ne Conservation Park

8. Auckland – Ponsonby

Selandia Baru merupakan negara yang memiliki bentangan alam menakjubkan. Tak heran, negara yang berjuluk Aotearoa ini menjadi tujuan para wisatawan dunia, termasuk dari Indonesia.Selain alam yang menakjubkan, ada beberapa alasan mengapa Selandia Baru banyak diminati para wisatawan. Negara ini menawarkan pemandangan alam yang ikonik, pengalaman budaya yang beragam, bahkan kegiatan yang memacu adrenalin baik di Pulau Utara maupun Pulau Selatan.Untuk para pencinta aktivitas outdoor, penggemar budaya ataupun pencinta alam – Selandia Baru memiliki berbagai jenis wisata yang dapat dinikmati semua orang. Maka, tidak heran bahwa negara ini sering masuk ke dalam daftar destinasi liburan banyak orang, termasuk orang Indonesia.Berikut ini panduan lengkap yang berisi destinasi terbaik serta tempat wisata baru di Pulau Utara Selandia Baru agar perjalananmu di tahun mendatang menjadi lebih berkesan:Pecinta film The Hobbit dan The Lord of The Rings tentu sudah tidak asing lagi dengan tempat ini. Latar syuting kedua film tersebut telah menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat menarik di Selandia Baru. Di desa Hobbiton ini, kamu dapat menjelajahi dan merasakan suasana ajaib penuh khayalan seperti di dunia Hobbit.Pastikan kamu juga mengunjungi Hobbiton Bagshot Row, di mana kamu dapat merasakan pengalaman baru di dalam Hobbit Hole yang mulai dibuka untuk umum pada Desember 2023.Istilah 'unik' tidak cukup untuk mendeskripsikan seberapa langka Hot Water Beach ini. Dalam kurun waktu dua jam sebelum atau sesudah pasang surut, wisatawan dapat menggali kolam (menggunakan tangan atau sekop) di mana air yang sangat hangat akan muncul keluar dari pasir. Kolam air panas buatan sendiri, siapa yang tidak tertarik?Terkenal sebagai tempat pendakian sehari yang terbaik di Selandia Baru, Tongariro Alpine Crossing adalah jalur pendakian menantang yang melintasi hamparan vulkanik yang luar biasa. Taman Nasional Tongariro adalah taman nasional pertama di Selandia Baru. Selain itu, taman ini juga merupakan taman nasional pertama di dunia yang diberikan oleh penduduk asli setempat.Destinasi ini diakui sebagai Kawasan Warisan Dunia ganda karena nilai alam dan budayanya yang luar biasa. Penggemar Lord of the Rings juga mungkin tidak asing dengan pemandangan ini yang dikenal sebagai Gunung Doom dalam film tersebut.Waitomo Caves adalah keajaiban kuno yang terdiri dari stalaktit, stalagmit, dan jutaan cacing bercahaya. Diberi nama oleh penjelajah suku M?ori kuno, Waitomo berasal dari kata ‘wai’ (air) dan ‘tomo’ (lubang).Untuk petualangan luar biasa ini, wisatawan dapat mengikuti tur kayak dengan pemandu dan menyusuri Waikato River di malam hari dengan cahaya yang hanya berasal dari puluhan ribu cacing bercahaya yang menjadikan gua ini sebagai rumah mereka.Rotorua Wai Ariki Hot Springs & Spa adalah spa dan pusat kesehatan terbesar di belahan bumi bagian selatan. Tempat ini menyajikan pengalaman bintang lima yang premium kepada para wisatawan.Dimiliki oleh suku M?ori, Wai Ariki adalah surga relaksasi dan kebugaran yang menawarkan perpaduan unik antara praktik penyembuhan tradisional M?ori dan pengalaman kebugaran yang modern. Fasilitas ini bahkan memiliki kolam renang yang dibuat khusus untuk menikmati pemandangan senja gunung Ng?ti Whakaue.Pengalaman spa dan kesehatan yang unik ini menghadirkan manaakitanga yang otentik - sebuah konsep yang telah berusia beberapa abad dan terkenal di mancanegara untuk menyambut dan merawat manuhiri (pengunjung). Kamu dapat memanjakan diri di pemandian air panas yang kaya akan mineral terapeutik yang terkenal dengan khasiat penyembuhan serta efek menenangkannya.Bagi kamu yang mencari pengalaman bersama penduduk lokal, kamu dapat mengunjungi Kohutapu Lodge & Tribal Tours di Rotorua untuk bercengkrama langsung dengan penduduk setempat. Akomodasi unik ini mengajakmu untuk tinggal di rumah dan merasakan kehidupan asli suku M?ori modern.Saat menginap di sini, kamu dapat belajar memancing belut, menenun, dan melakukan tarian Haka; menyicipi h?ngi tradisional atau berkunjung ke marae bersama pemandu; serta melihat pahatan batu M?ori kuno dan sejumlah pengalaman unik lainnya.Tinggalkan hiruk-pikuk perkotaan dan segarkan dirimu di alam. Manjakan pikiran, tubuh, dan jiwamu dengan berjalan di Hutan Whirinaki, salah satu hutan hujan prasejarah terakhir dan terbesar di dunia. Hutan ini terletak di Whirinaki Te Pua-a-T?ne Conservation Park, sebuah taman konservasi yang dapat diakses oleh publik.Pemandu akan membawa para wisatawan dan bercerita tentang pentingnya hutan ini secara spiritual dalam tur sehari, Whirinaki Forest Footsteps. Selama tur, wisatawan juga akan belajar tentang pengobatan suku M?ori, berkesempatan menyentuh pohon Totara yang berusia 1.000 tahun, dan melihat burung-burung asli Selandia Baru yang terancam punah.Kamu dapat mengunjungi Ponsonby, sebuah kawasan trendi di Auckland yang dekat dengan pusat kota untuk pilihan kuliner dan belanja. Kawasan Ponsonby ini dikenal sebagai tempat berbelanja dan kuliner, dengan banyaknya butik-butik, toko buku indie, dan kafe di sepanjang Ponsonby Road.Pilihan kuliner yang menggiurkan berjajar mulai dari truk taco gourmet dan kedai burger di area pasar Ponsonby Central hingga gastropub kelas atas dan bistro hidangan laut. Terdapat pula galeri kecil yang memamerkan kerajinan tangan Kiwi dan seni modern yang edgy, juga bar yang memiliki spesialisasi di pembuatan craft beer dan koktail.Ponsonby di Auckland menduduki peringkat 33 dari 40 pinggiran kota terkeren di dunia versi Time Out. Peringkat tahunan ini menampilkan 40 pinggiran kota terbaik di seluruh dunia yang menjadi destinasi yang tepat untuk bersenang-senang, berwisata kuliner, budaya, dan komunitas.