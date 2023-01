Red Kulture, Perayaan Imlek 2023 di Kuningan City Mall

Red Dine Feastival, 18 Januari–5 Februari



Red Brick Session, 22 Januari | Nature Lobby



Red Sport, 22 Januari | Main Stage



Red Lunar Show, 22 & 23 Januari | Main Stage



Red Vibes, 27 Januari, 3 Februari | Main Stage



BTS Photo Exhibition, 28 dan 29 Januari | 2nd Floor



Red Sale-bration Disc Up To 80%, 18 Januari–5 Februari



Red Rewards, 18 Januari–28 Februari



Goban Xi Fa Cai, 22–28 Januari

(ROS)

Menjadi the leading sports and F&B concept mall selama satu dekade, pada perayaan Imlek tahun ini Kuningan City Mall kembali memanjakan pengunjung dengan menghadirkan beragam keseruan yang terangkum dalam Red Kulture.Diselenggarakan pada 18 Januari hingga 5 Februari 2023, Red Kulture pada tahun ini mengusung konsep dekorasi dengan aksen arsitektur Tiongkok lengkap dengan sentuhan cherry blossom tree. Tak lupa dekorasi kali ini turut dihiasi dengan dua kelinci sebagai simbol the year of rabbit yang bisa dinikmati di area Main Stage, Ground Floor.Untuk menambah keceriaan perayaan Imlek tahun ini, Kuningan City Mall akan menghadirkan pertunjukan Barongsai, Liong Show dan Guzheng, untuk menemani para pengunjung selama mengikuti program belanja seperti Sale-bration up to 80% dan Red Rewards."Memeringati Tahun Baru Imlek, kami mempersembahkan rangkaian program dan aktivitas seru untuk para pengunjung setia Kuningan City Mall, yaitu Red Brick Session bersama dengan komunitas sepeda untuk mengikuti sesi cycling serta lari vertikal hingga Tanjakan 13, pertunjukan Barongsai dan tidak ketinggalan program belanja yang menjadi ciri khas Kuningan City yaitu Goban Xi Fa Cai di mana customer cukup membayar Rp50 ribu untuk dua paket Chinese menu di tenant yang berpartisipasi,” kata Center Director Kuningan City Mall, Christopher Hardja.Berikut ini rangkaian keseruan yang terangkum dalam Red Kulture:Menghabiskan waktu bersama keluarga ataupun teman-teman sambil menyantap sajian lezat merupakan dua hal yang tidak boleh dilewatkan. Tepat di momen perayaan Imlek tahun ini, Kuningan City Mall memberikan inspirasi santapan khas yang bisa dinikmati di Ta Wan, Sate Khas Senayan, Leko, Batavia Cafe, dan Excelso.Kuningan City Mall bersama dengan komunitas sepeda BKTCC, menggelar Red Brick Session untuk memeriahkan tahun baru Imlek sebagai rangkaian dari Red Kulture. Memiliki rute bersepeda sepanjang 40 KM dengan titik awal dan akhir berada di Nature Lobby Kuningan City Mall, kemudian akan dilanjutkan dengan vertical run sepanjang 2 KM menuju Tanjakan 13.Pada momen Imlek kali ini, Kuningan City Mall mengajak seru-seruan bersama dengan melakukan cardio di dalam ruangan. Digelar di area Main Stage, Kuningan City Mall bersama Celebrity Fitness akan mengajak para pengunjung untuk melakukan Body Combat pada 22 Januari, pukul 4 sore.Tidak lengkap merayakan Imlek tanpa pertunjukkan Liong Show, Barongsai dan Guzheng. Diyakini sebagai simbol kebijaksanaan, Liong Show yang menyerupai Hewan Mitologi Naga akan tampil dengan diiringi oleh alunan musik tradisional Guzheng yang kental dengan suasana mandarin. Selain Liong Show, pertunjukan Barongsai juga akan turut memeriahkan perayaan imlek di Kuningan City Mall, dan akan melakukan atraksi hingga lantai 2. Pertunjukan yang diselenggarakan di Main Atrium ini dapat dinikmati dan diabadikan di sosial media secara umum.Untuk menambah kemeriahan Tahun Baru Imlek 2023, selama 2 pekan setiap hari Jumat Kuningan City Mall mempersembahkan DJ performance yang akan menemani para pengunjung langsung dari area Main Stage.Para pecinta KPOP tentu tidak asing lagi dengan pameran idol kesayangannya seperti souvenir, album, hingga koleksi foto. Diselenggarakan di lantai 2, eksibisi ini akan menampilkan serangkaian koleksi dari member boy band korea papan atas BTS yakni JIMIN, Jungkook dan JIN. Eksibisi ini dapat menjadi ajang mengobati kerinduan para pecinta BTS karena mereka memutuskan untuk vakum sementara waktu.Melengkapi momen Red Kulture, Kuningan City Mall kembali menghadirkan Shopping Program sebagai berikut:Tahun Baru Imlek dapat menjadi salah satu momen untuk menambah koleksi wardrobe anda dan keluarga. Ada lebih dari 150 tenant berpartisipasi mulai dari Tommy Hilfiger, Furla, Marks & Spencer, Golf House, Levi’s hingga Sports Station yang memberikan potongan harga hingga 80%.Kuningan City Mall kembali menghadirkan program belanja bertabur hadiah mulai dari Logam Mulia 5 gram, Wahoo Elemnt Rival Multisport GPS Watch, Voucher Kuningan City Mall senilai 1 juta dan hadiah utama Samsung Z Fold 3. Para pengunjung berkesempatan untuk mendapatkan hadiah dengan minimal pembelanjaan Rp88 ribu.Sebagai annual program, pada Imlek tahun ini Kuningan City Mall kembali memanjakan para pengunjung melalui program Goban Xi Fa Cai di tenant F&B Kuningan City Mall diantaranya TaWan Restaurant, Bakmi Naga dan NY Chinatown Noodles & Dimsum House. Para pengunjung dapat menikmati 2 menu yang telah disediakan hanya dengan Rp50 ribu. Program belanja ini berlangsung mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB dan selama persediaan masih ada.