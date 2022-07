Nikmati Bulan Madumu dengan Suasana Romantis dan Lokasi Strategis

(FIR)

Bulan madu menjadi momen yang tak boleh dilewatkan oleh pasangan yang baru saja mengikat janji pernikahan. Untuk itu dibutuhkan tempat yang romantis dan dikenang hingga kelak tua nanti.Di Seminyak Bali, ada beragam penginapan yang bisa kamu pesan. Baik itu resort, hotel, maupun villa. Salah satu yang menarik adalah Villa Ayona, yang berlokasi di Seminyak.Dengan tagline, "A Honeymoon Bliss in Seminyak", Ayona menawarkan berbagai macam fasilitas yang dapat menciptakan suasana romantis saat berbulan madu. Ayona Villa memiliki 1 jenis villa yaitu One Bedroom Villa dengan Private Pool dan Bathub yang dapat dipercantik dengan dekorasi bunga sesuai dengan permintaan.Selain itu ada juga rooftop yang dilengkapi dengan sun lounger untuk bersantai sembari menunggu matahari terbenam. Bukan hanya itu, ada juga fasilitas rooftop yang bisa digunakan untuk melamar pasanganmu.Sungguh momen yang sangat romantis. Selain itu, villa ini juga dilengkapi dengan dapur semi outdoor, sehingga kamu bisa memasak di villa dan menikmati waktu bersama.“Villa ini sangat cocok untuk pasangan yang sedang berbulan madu karena fasilitasnya sangat lengkap, suasananya sangat romantis. Tidak ada yang perlu diragukan lagi dengan fasilitasnya karena Ayona villa memiliki fasilitas bintang 4”, ujar Gratika - Marketing and Branding Manager dari Ini Vie Hospitality.“Bukan hanya fasilitas saja yang sangat lengkap, tetapi kualitas pelayanan juga sangat diutamakan oleh Ayona Villa karena dikelola oleh Ini Vie Hospitality yang merupakan manajemen terbaik di Bali, Para karyawan memberikan pelayanan yang sangat bagus agar para tamu merasa nyaman dan merasakan suasana rumah” kata Mitha - Marketing Communication dari Ini Vie Hospitality.Untuk dapat Hanya 30 menit perjalanan dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menuju Villa Ayona yang berlokasi di Seminyak. Lokasi villa ini sangat strategis karena berdekatan dengan tempat wisata seperti pantai Batu Belig, Potato Head, Seminyak Village dan juga berbagai restoran ternama di Seminyak.