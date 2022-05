Intip Hotel Tempat Menginap Delegasi dan Peserta G20 di Bali

(ELG)

Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 15-16 November 2022 di Bali. Sebagai salah satu hotel di Bali, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort ditunjuk menjadi salah satu tempat acara para pemimpin negara di dunia tersebut.Sebelumnya acara puncak G20, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort juga ditunjuk sebagai resor resmi dan tuan rumah terpercaya untuk acara Disaster Risk Reduction (UNDRR) dalam Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan berlangsung di Bali pada 23-28 Mei 2022. Sidang ke-7 GPDRR GP2022 ini dikoordinasikan oleh UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) dan pemerintah Indonesia sejalan dengan Presidensi G20 Indonesia tahun ini."Sebagai resor tepi pantai mewah bintang lima, tempat pertemuan, konferensi, dan acara utama di Bali, Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort telah dirancang untuk memberikan keamanan dan perlindungan tingkat tinggi," kata Director of Marketing & Communications Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort, Anie Tidara, dalam keterangan tertulisnya.Sejak berdiri pada tahun 2013, Sofitel telah menyelenggarakan berbagai acara internasional bergengsi seperti APEC Indonesia 2013, IMF-World Bank Conferences 2018, ASEAN Leaders Gathering 2018, Bali Democracy Forum 2022, ITB Berlin 2022, dan rangkaian acara G20 Indonesia."Kami telah menjamu semua orang, mulai dari pejabat tinggi pemerintah, menteri, dan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi bersama keluarganya menikmati waktu senggang di pantai berpasir putih susu di area Sofitel. Mereka terlihat menikmati aktivitas menyenangkan, seperti bermain layang-layang dan bermain sepak bola bersama," ucap Anie.Menurut Anie, Sofitel dirancang sebagai tuan rumah penyelenggaraan aneka kegiatan. Jumlah ruang pertemuan sebanyak 12 unit memungkinkan berbagai ukuran pertemuan dan acara yang dapat menampung hingga 700 orang untuk berbagai acara."Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort berjarak kurang lebih 10 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai dan 15 menit dari Denpasar. Tempat ini juga menawarkan berbagai hal untuk dilihat, termasuk Waterblow, salah satu museum paling menarik di Bali (Museum Pasifika), pantai Jimbaran dengan makan malam seafood sembari melihat sunset yang indah, dan Uluwatu yang merupakan salah satu tempat pura paling terkenal di Bali," papar Anie.Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort juga menawarkan fasilitas akomodasi mewah bagi para delegasi dan peserta negara anggota G20. Dengan total 415 kamar, termasuk 22 Suites dan 18 Villas dengan kolam renang pribadi sehingga menawarkan kenyamanan dan pengalaman mewah bintang lima sejati.Hotel butik ini memadukan kehangatan Bali dengan sentuhan Prancis. Sehingga mereka menghadirkan ragam kuliner mewah."Pengunjung bisa menikmati cita rasa masakan dunia yang beragam. Dari anggur Mediterania yang khas dan makan malam Italia Al Fresco hingga belajar tentang budaya Bali melalui kelas kuliner, terdapat sesuatu untuk semua orang. Sofitel juga menawarkan alat kebugaran profesional, aman, dan lengkap di SoFit Fitness in-house kami. Masih ada pengalaman untuk memanjakan diri Anda seperti SoSpa, SoSpa Beauty, dan Shampoo Lounge," jelasnya.