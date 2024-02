Cantiknya Madrid, Wajib Masuk dalam Bucket List Liburan Tahun 2024

1. Santiago Bernabeu

2. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid

3. Flamenco

4. Di Mercado San Antón Martin

5. Churros

6. Bar

7. Kebun anggur

8. Fashion

9. Taman yang indah

10. Hotel-hotel terbaik di dunia

11. Taman Hiburan di Madrid

Hallo, selamat datang di Madrid. Ibukota dari Spanyol ini sangat indah. Kota cantik yang terletak di Sungai Manzanares di bagian tengah negara Spanyol.Kalau kamu selama ini mengenal Spanyol dan Madrid dalam ketangkasan sepakbolanya, memang tentu tak salah. Madrid menjadi surga sepak bola untuk pencinta sepak bola sejati.Kota ini tidak hanya menjadi rumah bagi beberapa klub sepak bola paling bersejarah, tetapi juga menyuguhkan pengalaman unik melalui berbagai pertandingan dan stadion-stadion yang tak tertandingi.Santiago Bernabeu, stadion ikonik yang menjadi saksi dari berbagai pertandingan epik dan prestasi gemilang yang membanggakan para penggemar sepak bola sejati.Stadion ini tidak hanya menjadi markas besar Real Madrid - salah satu klub sepak bola paling bergengsi dan sukses di dunia, melainkan stadion yang menyuguhkan keindahan dan sejarah olahraga yang luar biasa. Beragam wisata lainnya pun tak kalah menarik!Berkunjung ke Santiago Bernabéu akan memberikan kesempatan untuk merasakan atmosfer khas pertandingan Real Madrid, menjelajahi ruang ganti, dan menelusuri jejak sejarah klub melalui museum yang mengagumkan. Agar semakin menyenangkan, stadion ini dapat kamu kunjungi bersama pemandu dan merasakan pengalaman yang luar biasa.Kamu juga dapat mengunjungi stadion ini dalam waktu dekat pada bulan Maret 2024 mendatang sambil menyaksikan pertandingan La Liga Spanyol yang diselenggarakan di Santiago Bernabéu.Tidak hanya menjadi destinasi bagi pencinta bola, Madrid juga dikenal dengan kota yang kaya akan museum dan keseniannya lewat tiga museum kelas dunia yang memiliki Art Promenade-nya dan keindahan istimewa Royal Palace (tempat tinggal resmi keluarga kerajaan Spanyol) yang menjadikan Madrid sebagai salah satu pusat budaya terbesar di Eropa.Pada bulan Juli 2021, Lanskap Cahaya, yang mencakup Paseo del Prado dan Taman El Retiro, diumumkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.Jalan Seni, atau Paseo del Arte dalam bahasa Spanyol, menampilkan keunikan yang menakjubkan dan menjadi tempat bagi beberapa karya seni terbaik di dunia. Di sepanjang jalan kurang lebih satu kilometer, kamu akan menemukan berbagai museum seperti Prado, Thyssen-Bornemisza, dan Reina Sofía. Paseo del Arte juga dihiasi dengan sejumlah institusi dan beragam bangunan yang layak untuk dikunjungi.Jika kamu hanya memiliki kesempatan untuk mengunjungi satu museum, pastikan untuk menuju ke Museum El Prado yang telah berusia 200 tahun. Museum ini diakui sebagai salah satu museum terbaik di Eropa, dengan koleksi yang melibatkan lukisan dan patung karya seniman ternama seperti El Greco, Rubens, dan Goya.Keistimewaan Museum El Prado terletak pada karya seni paling terkemuka dan terkenal di dunia, seperti "Las Meninas" yang diciptakan oleh Diego Velazquez. Selain itu, bangunan monumental yang menjadi rumah bagi seni-seni tersebut juga memiliki daya tarik tersendiri. Maka, luangkan waktu untuk mengapresiasi keindahan koleksi baik dari dalam maupun luar museum.Untuk pengalaman yang lebih seru, pastikan untuk mengenakan sepatu yang nyaman dan jelajahi labirin jalan sempit di Lavapies. Di sana, kamu dapat merasakan pengalaman tur berkeliling tanpa pemandu, menjelajahi sejumlah jalanan seni dan mural yang luar biasa.Jangan lewatkan untuk melewati "The Sombrerete Sundial," sebuah karya seni yang menggambarkan seorang wanita menggantung pakaian di sekitar jam matahari abstrak.Berkunjung ke kota Madrid tidak hanya memberikan pengalaman seni melalui karya seni dan museumnya yang khas, tetapi juga menawarkan pertunjukan Flamenco yang penuh gairah dan intens. Seni pertunjukan ini menawarkan genre ekspresivitas yang memukau para penonton, tanpa menghiraukan dari mana mereka berasal ataupun apakah mereka memahami bahasa tersebut.Madrid diakui sebagai pusat industri flamenco dan menjadi titik awal bagi seniman flamenco yang menjalani tur dunia dan memukau penonton di seluruh dunia. Sejak munculnya kafe chantant pada abad ke-19, flamenco mengalami masa keemasannya di ibu kota Spanyol.Saat ini, tradisi ini tetap hidup melalui tablaos (bar flamenco), yang memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati pertunjukan flamenco setiap malam sambil menikmati hidangan lezat atau minuman.Tak hanya itu, Madrid juga dikenal dengan suasana yang menakjubkan, yang sering dipusatkan pada pengalaman bersama di meja makan. Baik itu menikmati tapas di La Latina, atau menyantap Calamares (sandwich cumi-cumi) di Plaza Mayor - camilan cepat yang sangat disukai dan menjadi simbol identitas orang Madrid.Pemilihan The MICHELIN Guide Spain 2024 baru-baru ini mengumumkan bahwa Madrid mendapatkan 36 bintang melalui 28 restoran salah satunya Restoran DiverXO yang berbintang tiga, ciptaan dari chef terkenal dunia Dabiz Munoz, yang terdaftar sebagai salah satu dari 50 restoran terbaik di dunia.Tercatat sebagai nomor 3 dari restoran terbaik di dunia, interior DiverXO menampilkan babi terbang, ratusan kupu-kupu, tengkorak dengan rambut mohawk, dan pengalaman makan yang hedonis, kreatif, dan tidak terduga.Namun, hal yang benar-benar khas Madrid adalah menikmati tapas saat berbelanja. Mercado de San Miguel memulai tren ini 10 tahun yang lalu dengan melakukan renovasi tempatnya, membuatnya menjadi salah satu lokasi paling ikonik di kota. Berbagai pasar lokal lainnya kemudian mengikuti jejaknya dengan membuka berbagai food court gourmet.Madrid juga terkenal dengan kudapan manisnya. Seperti misalnya hidangan favorit Churros (pastry panjang dan ramping yang digoreng dalam minyak zaitun dan diberi gula), yang dibuat di seluruh Spanyol.Namun, di Madrid, Churros tidak hanya disantap sebagai sarapan, tetapi juga setelah kegiatan berkumpul pada malam hari atau sore hari yang dinikmati bersama cokelat panas kental - Churros sebagai salah satu camilan manis yang dapat dinikmati kapan saja dan dimana saja. Untuk menikmati camilan mewah ini, kamu wajib singgah di Chocolatería San Ginés, yang buka 24 jam sehari.Kota Madrid juga dikenal sebagai kota yang tidak pernah tidur, di mana kehidupan malamnya ramai dengan berbagai aktivitas. Mulai dari menikmati minuman kelas atas di tempat-tempat mewah hingga menjelajahi berbagai bar dan pesta hingga larut malam.Dengan pilihan minuman bergaya dan suasana mewah hingga kehidupan malam yang penuh semangat di bar dan pesta, Madrid memenuhi beragam preferensi pengunjungnya.Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat Madrid mengalami peningkatan tempat-tempat tinggi dengan bar atap yang menakjubkan yang memberikan pemandangan gemerlap kota.Kamu dapat mengarahkan langkah ke Riu Plaza Espana, Four Seasons, Palacio de los Duques, atau Picalargatos untuk menikmati keindahan Madrid di malam hari dan awali malam kamu dengan suasana yang membangkitkan semangat.Berpindah dari pusat kota Madrid, akan mengarahkan kamu ke rumah heritage triangle warisan UNESCO, yang melibatkan Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial, dan Aranjuez, yang dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu jam berkendara dari pusat kota dan kamu dapat menikmati keindahan pedesaan di Patones, mengeksplorasi pesona Chinchón, atau menjelajahi kebun anggur yang memukau di San Martín de Valdeiglesias.San Martín de Valdeiglesias adalah area paling barat di wilayah Madrid dan merupakan tempat yang wajib dikunjungi bagi pencinta anggur, di mana terdapat 18 kilang anggur yang terdaftar di Denomination of Origin "Vinos de Madrid" (Anggur dari Madrid).Kebun anggur San Martín de Valdeiglesias menyumbang 22% dari area kebun anggur keseluruhan (1.575 hektar), di mana 25% dari produksi tahunan dibuat oleh 15% dari winegrower terdaftar.Terdapat 6 cultural wine itineraries di Madrid dan DO (Denomination of Origin) merupakan salah satu dari 94 yang diakui di Spanyol.DO Madrid terletak di 70 kota di wilayah ini, dan memiliki 51 kilang anggur, yang menghasilkan hampir 110 merek anggur. Terdapat banyak varietas anggur yang ditanam, seperti Malvar dan Albillo untuk anggur putih, dan Garnacha Tinta untuk anggur merah.Madrid juga menjadi tempat bagi beberapa merek mode paling mewah dan fast fashion di dunia, mulai dari Loewe, Balenciaga, dan Manolo Blahnik hingga Zara dan Mango.Keberadaan brand-brand ini tidak hanya menciptakan identitas mode yang sangat terkenal, tetapi juga merangkul sejarah mode yang menjadikan Madrid salah satu ibu kota fashion internasional yang paling berpengaruh.Bahkan bagi mereka yang lebih memilih untuk menghindari gaya mewah, masih mungkin menemukan pilihan pakaian yang diproduksi secara lokal di toko-toko di Madrid dengan kualitas yang luar biasa dan harganya relatif terjangkau dibandingkan dengan merek internasional.Toko-toko pakaian yang terkenal terdiri dari perusahaan kecil dan menengah seperti Tot-Hom dan Marcos Luengo yang bekerja sesuai dengan nilai-nilai 'slow fashion', dan berfokus pada pembuatan konsep desain yang tidak lekang oleh waktu (timeless designs) menggunakan tenaga kerja lokal, keterampilan menjahit yang elok, serta material dan kain berkualitas.Faktanya, Spanyol adalah salah satu dari sedikit negara Eropa yang melestarikan kerajinan kain artisanal sebagai wujud rasa hormat kepada para generasi pengrajin.Madrid memiliki lebih dari 150 perusahaan ikonik tersebut. Salah satunya adalah Antigua Casa Crespo yang telah diwariskan melalui lima generasi. Antigua Casa Crespo merupakan tempat langka dalam pembuatan espadrille (sepatu musim panas khas Spanyol).Dikenal selain karena sejarahnya yang panjang, juga karena mereka masih menggunakan tali esparto Spanyol pada pembuatan espadrilles mereka, dibandingkan menggunakan jute (sepatu dari bahan rami) yang berasal dari bagian dunia lainnya.Dedikasi untuk kerajinan juga tetap ada, di negara ini semua sepatu merupakan buatan tangan dan mereka telah melayani berbagai pelanggan terkemuka. Madrid adalah destinasi yang paling mewakili untuk menemukan, menikmati, dan berbelanja busana khas Spanyol.Ketika kamu memikirkan kota-kota besar seperti Madrid, tanaman hijau mungkin bukan hal pertama yang terlintas dalam pikiran. Namun, taman-taman di Madrid juga menjadi salah satu bagian terbaik dari kota ini.Taman El Retiro adalah taman paling terkenal di Madrid yang menempati 1,3 mil persegi di pusat kota Madrid. Di sebelahnya terdapat Paseo del Prado, yang mencakup kawasan untuk pejalan kaki.Boulevard ini menghubungkan pusat dunia seni Spanyol yaitu menyatukan Museum Prado dengan Museum Thyssen-Bornemisza dan Reina Sofía Art Centre.Di jantung kota, kamu juga akan menemukan sebuah oasis hijau yang mengesankan, yaitu Taman Casa de Campo dan Madrid Río. Selain itu, terdapat berbagai monumen dan taman menarik, seperti Jardín de Vivaces, Jardines de Cecilio Rodríguez (taman klasik yang terinspirasi oleh gaya Andalusia), Jardines del Arquitecto Herrero Palacios, Cat Mountain yang baru saja direnovasi, taman mawar Rosaleda, dan Parterre Francés.Parterre Francés memiliki Konifer Meksiko (tumbuhan runjung) berusia hampir 400 tahun dan dianggap sebagai pohon tertua di Madrid. Semua ini menambah keindahan kota dan memberikan pilihan destinasi hijau yang menyegarkan.Wilayah Madrid juga merupakan rumah bagi situs warisan dunia UNESCO El Escorial Monastery (dianggap pada saat itu merupakan salah satu dari delapan keajaiban dunia dan wajib dikunjungi untuk memahami sejarah Spanyol), kota tua Alcalá de Henare (kota Universitas dan tempat kelahiran Miguel de Cervantes, jenius sastra dunia dan penulis Don Quixote), Aranjuez (salah satu kediaman resmi keluarga kerajaan Spanyol) dan Hayedo de Montejo - yang semuanya patut dikunjungi.Selain dicintai karena landmark budaya, dunia seni, dan restoran-restoran indahnya, elemen-elemen ini juga tercermin dalam beberapa hotel terbaik di Madrid.Kamu dapat memilih untuk menginap di istana bersejarah yang megah, menggabungkan pengalaman galeri seni dengan kenyamanan hotel, atau memilih penginapan sederhana yang menawarkan restoran dengan bintang Michelin.Dengan berbagai opsi ini, kamu dapat menikmati kenyamanan tinggal di akomodasi yang memadukan keunikan budaya dan kemewahan.Lalu ada penginapan sederhana, mulai dari hostel generasi baru hingga apartemen. Madrid akan memiliki lebih dari 2.700 kamar hotel mewah pada akhir 2023, yang mengalami kenaikan sebesar 50% dari satu dekade lalu, dengan 33 hotel baru dalam perencanaan, di mana setengahnya berada di segmen kelas atas.Hotel Four Seasons dibuka di dekat pusat Puerta del Sol yang memiliki kompleks seluas 1.500 meter persegi yang mencakup pusat perbelanjaan untuk merek-merek mewah termasuk Dior dan Hermes dan di area sekitarnya terdapat Ritz yang baru-baru ini ditingkatkan menjadi merek mewah Mandarin Oriental Ritz.Terletak tepat di Distrik Retiro dan berada di sebelah Prado. Selain itu, fasad dari hotel tersebut terdaftar sebagai museum monumen nasional.Madrid merupakan kota yang sangat cocok untuk segala kelompok usia dan aktivitas yang dilakukan bersama keluarga. Mulai dari museum hingga taman hiburan, ruang hijau yang menakjubkan, dan stadion sepak bola yang mengagumkan, ada banyak hal yang dapat dilakukan bersama keluarga.Selain berbagai taman yang ditemukan di kota Madrid itu sendiri (termasuk Parque de Atracciones, Kebun Binatang, dan Faunia), pada area pinggiran Madrid terdapat sejumlah taman hiburan untuk segala usia.Di kota terdekat San Martin de la Vega, kamu akan menemukan Parque Warner yang terkenal, dengan wahana seru dan pertunjukan langsung yang menampilkan karakter Looney Tunes dan pahlawan super seperti Batman dan Superman, bahkan Akademi Kepolisian.Terakhir, Madrid memiliki kualitas yang sulit dijelaskan - kemampuan kota ini mampu menarik dan menyambut kamu dengan cara yang membuat kamu merasa seolah-olah berada di rumah.Madrileños, penduduk asli Madrid, terkenal karena kehangatan, keramahan, dan antusiasme mereka dalam memelajari dan mengenal lebih lanjut tentang pengunjung mereka.Madrid menjadi rumah bagi komunitas ekspatriat terbesar di Spanyol, menciptakan perpaduan latar belakang dan lingkungan yang sangat toleran, merangkul semua budaya dan etnis. Hanya di Madrid, kamu dapat merasakan sensasi menjadi bagian dari komunitas lokal meskipun sebagai pengunjung.Jelajahi wilayah Madrid di Kota Tua Buitrago de Lozoya untuk menikmati gaya hidup Madrileñolifestyle yang lengkap. Intip keindahan Madrid melalui YouTube Tourist Channel. Yuk, siapkan tiketnya, let's go to Madrid!