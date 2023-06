Kolaborasi ASRI dan Ennismore, Hadirkan 25hours Hotel The Oddbird Jakarta

(Konsep hotel baru yang unik di Jakarta, yang pertama di Asia Tenggara, 25hours Hotel The Oddbird. Foto: Dok. Instagram 25hours Hotel The Oddbird - a paradise of paradoxes/@25hourshotel_theoddbird)

Dalam dunia hospitality nama Ennismore mungkin sudah tak asing lagi. Sebuah brand wirausaha yang sudah mengglobal dan perusahaan lifestyle perhotelan dengan penuh kreativitas tinggi, kini berkolaborasi dengan Agung Sedayu Realestat Indonesia (ASRI) hadirkan 25hours Hotel The Oddbird Jakarta.Sebuah hotel dengan desain yang eksentrik dan kental dengan cerita uniknya kini menjadi hotel pertama yang ada di kawasan Asia Tenggara. Hal ini menandai sebuah babak baru dalam divisi perhotelan ASRI yang berkolaborasi dengan Ennismore, perusahaan perhotelan dengan pertumbuhan yang pesat dan telah mengelola lebih dari 14 jenama hotel di seluruh dunia.Berlokasi di Distrik 8, 25hours Hotel The Oddbird menampilkan desain arsitektur yang berbeda sehingga menarik perhatian banyak pengunjung di bilangan Kawasan Pusat Bisnis Sudirman.25hours diseluruh dunia dikenal dengan 25hours hotel Jakarta akan dirancang oleh tim studio Stylt dari Swedia berkolaborasi dengan tim 25hours.Dengan total 345 kamar akan tersedia untuk hotel dan juga residences. Para tamu nantinya akan mendapatkan pengalaman yang berbeda, akan banyak cerita di balik setiap desainnya. Jadi sebuah urban sanctuary di mana para tamu dapat berekpsresi dan merasa nyaman dengan menjadi diri sendiri.Tampilan uniknya di seluruh dunia dikenal sebagai tempat para pelaku industri kreatif, insan seni, hingga pebisnis yang menginginkan sebuah konsep pelayanan hotel yang berbeda.“The Oddbird will be one of a kind in the city’s hospitality scene,” ucap Christoph Hoffman selaku founder dari 25hours.Di 25hours Hotel Jakarta, akan hadir beberapa tempat di mana para tamu bisa bertemu dan membentuk sebuah komunitas baru. Restoran COPA akan menghadirkan hidangan Amerika Selatan, sedangkan Monkey Bar yang terkenal di 25hours Berlin dan Dubai akan membawa energi Monkey Bar Berlin bagi para pencintanya di Jakarta.Banyak hal unik dapat ditemukan di 25hours hotel Jakarta, antara lain ruangan meeting dengan tematik desain, sarana kebugaran dan kolam renang dengan pemandangan kota.25hours hotel Jakarta akan bekerja sama dengan pembuat mobil premium dari Inggris, MINI, untuk memberikan pengalaman berkendara dengan mobil listrik menikmati Jakarta bagi tamunya.“Dengan bangga kami memperkenalkan konsep hotel baru yang unik di Jakarta, yang pertama di Asia Tenggara, 25hours Hotel The Oddbird. Setiap 25hours Hotel bersifat individual dan dibuat sesuai karakternya masing-masing untuk menciptakan kenangan yang unik," kata Alexander Halim Kusuma, CEO ASRI."Terinspirasi oleh lokasinya, setiap hotel dibentuk oleh seni, budaya, kuliner, dan cerita di sekitarnya. Sangat demokratis dan toleran, mereka menyambut siapa saja yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berjiwa petualang," beber Alexander Halim."Hotel 25hours The Oddbird akan menjadi urban sanctuary, mendukung kreativitas dan orisinalitas. Karena kami, di ASRI, berkomitmen untuk membangun lebih dari sekadar properti, kami berharap dapat menciptakan destinasi gaya hidup yang dikurasi dengan baik dengan pengalaman menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini akan menjadi surga paradoks atau the paradise of the paradoxes,” ungkap Alexander Halim lagi.Cedric Gobilliard, Brand Chief Operating Officer of 25hours Hotels at Ennismore, mengatakan, "Kami sangat senang berkolaborasi dengan ASRI, tidak hanya untuk membawa 25hours hotel pertama di Asia, akan tetapi juga membuka serviced residence pertamanya di dunia.""Di mana akan membuat jenama 25hours semakin dicintai untuk tamu dengan kebutuhan akomodasi yang tinggal lebih lama mulai dari 1 bulan hingga 1 tahun. Budaya 25hours yang 'You know one, you know none' membuat 25hours dicintai dan menjadi sebuah tujuan untuk gaya hidup, pelayanannya, kuliner dan pengalaman yang berbeda untuk tamu lokal maupun luar negeri yang datang ke Jakarta,” janji Cedric. Sudah enggak sabar? Intip yuk keseruan tempatnya.