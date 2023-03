Jalani Bulan Puasa dengan Ramadan Kareem yang Hangat dan Berkesan

(ROS)

Telah hadir selama satu dekade di tengah masyarakat sebagai the leading sports and F&B concept mall, Kuningan City Mall kembali mengajak pengunjung merasakan keistimewaan bulan Ramadan melalui Ramadan Kareem yang dikemas dengan nuansa hangat serta berkesan.Menyempurnakan momen tersebut, Kuningan City Mall mengajak pengunjung menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman menikmati setiap keseruan yang ditawarkan mulai 21 Maret hingga 30 April 2023.Dibalut dengan nuansa elegan, tema Ramadan Kareem tahun ini, terinspirasi dari arsitektur Masjid Al-Sahaba di Afrika. Menjadi masjid ketiga tertua di dunia dan merupakan pusat episentrum peradaban, kemegahan Masjid Al-Sahaba dituangkan ke dalam dekorasi dengan dominasi warna gold dan aksen khas Timur Tengah, sekaligus menjadi dekorasi terbesar dan termegah selama 10 tahun Kuningan City Mall hadir, dan dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung untuk berswafoto di area Main Stage, Ground Floor.Selama Ramadan Kareem, Kuningan City Mall memberikan berbagai penawaran menarik up to 90%, annual program Midday Madness Sale, dan yang tidak boleh dilewatkan pada Ramadan Kareem kali ini adalah program belanja Free Shopping yang akan diberikan kepada customer pada 14 dan 15 April.Selain itu, pengunjung akan mendapatkan beragam rekomendasi menu berbuka puasa yang tersedia di seluruh tenant F&B. Tak hanya itu, untuk menambah keseruan pada Ramadan Kareem 2023, Kuningan City Mall juga berkolaborasi dengan komunitas dan menghadirkan Ngabuburide dan Ngabuburun untuk berolahraga di waktu berbuka dengan berkeliling kota Jakarta setiap Sabtu dan Minggu, hingga Ramadan Tunes bersama Ali Kribo untuk menemani selama pengunjung berada di Kuningan City Mall."Pada Ramadan tahun ini, Kuningan City Mall menghadirkan dekorasi terbesar dan termegah selama 10 tahun karena Ramadan selalu menjadi bulan yang istimewa bagi Kuningan City Mall. Tidak hanya untuk menyemarakkan bulan Ramadan tahun ini, Kuningan City Mall juga telah mempersiapkan serangkaian aktivitas seru dan menarik mulai dari program belanja dengan hadiah menarik, special performance, hingga cara lain untuk ngabuburit selama bulan puasa," kata Center Director Kuningan City Mall Christopher Hardja.Berikut ini rangkaian keseruan dan kemeriahan yang terangkum dalam Ramadan Kareem:Selama bulan Ramadan, Kuningan City Mall menyediakan mushola yang terletak di Lantai 1, Lantai 3 dan P7.Selama bulan Ramadan, Kuningan City Mall menyelenggarakan Sholat Jumat dan Khutbah Jumat di P6 yang akan diisi oleh KH. Muhammad Basyarudin, Ust. Abdurahman Djaelani, Ust Ahmad Sofiyullah, Ust H. Rusdi M, Yusup dan Ust. H. Sofiyan Arsyad SAG.Kuningan City Mall bersama dengan komunitas sepeda BKT.CC dan Technobike, menggelar Ngabuburide untuk memeriahkan Ramadan Kareem tahun ini. Digelar setiap hari Minggu selama bulan Ramadan yakni tanggal 26 Maret, 2, 9 dan 16 April BKT.CC dan Technobike akan mengajak para cyclist untuk ngabuburit sambil berkeliling Jakarta sepanjang 44 km. Selain cycling keliling Jakarta, Kuningan City Mall juga berkolaborasi dengan komunitas lari BKT.CC dan Selari untuk berlari sepanjang 5 km dengan titik awal dan titik akhir di Kuningan City Mall setiap hari Sabtu selama bulan Ramadan, mulai dari tanggal 25 Maret, 1, 8 dan 15 April.Setiap hari Rabu selama bulan Ramadan, Infinity hadir untuk menghibur para pengunjung di The Backyard yang terletak di UG Floor Kuningan City Mall. Alunan musik akustik akan menemani pengunjung untuk berbuka puasa sambil menikmati beragam menu dari tenant food pop up market.Setiap hari Jumat selama bulan Ramadan, Kuningan City Mall menampilkan special performance Ali Kribo dan mempersembahkan Tanoura Dance yang diiringi dengan alat musik Darbuka untuk menemani buka puasa pengunjung Kuningan City Mall di Main Stage, Ground Floor.Kuningan City Mall bersama dengan SmeshubID menggelar festival UMKM yang akan menghadirkan berbagai pop up booth mulai dari F&B, kecantikan, talkshow, aksesoris, hingga music performance di lantai 3 Kuningan City Mall.Melengkapi momen Ramadan Kareem, Kuningan City Mall kembali menghadirkan Shopping Program sebagai berikut:Pada Ramadan Kareem tahun ini, Kuningan City Mall memberikan beragam rekomendasi menu berbuka puasa dan hampers yang dapat dinikmati oleh pengunjung dari tenant-tenant F&B Kuningan City Mall dengan ragam promo mulai dari potongan harga hingga promo cashback selama bulan Ramadan.Mulai dari pukul 5 sore, pengunjung berkesempatan untuk mendapatkan voucher senilai Rp50 ribu setiap pembelanjaan minimal Rp100 ribu penggabungan dua struk di seluruh tenant F&B Kuningan City Mall, berlaku untuk 20 customer setiap harinya.Pengunjung setia Kuningan City Mall tidak boleh melewatkan streaming live sale di akun instagram, @mallkuningancity yang diselenggarakan di tenant-tenant pilihan mulai dari Hush Puppies, Kidz Station, Matahari, The Body Shop, Rubi dan Minimal. Ada beragam penawaran dan promo menarik yang berlangsung pada saat live, diantaranya dari up to 90% hingga buy 1 get 1 yang dapat dinikmati oleh seluruh pengikut media sosial Kunngan City Mall.Sebagai annual program, untuk melengkapi Ramadan Kareem tahun ini Kuningan City Mall kembali memanjakan para pengunjung melalui program Midday Madness Sale di seluruh tenant Kuningan City Mall. Berbeda dengan program belanja lainnya, Midday Madness Sale diselenggarakan hanya mulai dari pukul 12.00 WIB hingga 19.00 WIB. Selama berbelanja, pengunjung Kuningan City Mall akan ditemani penampilan spesial di Main Stage, Ground Floor.Pada 14 dan 15 April, Kuningan City Mall akan mempersembahkan special performance yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung di Main Stage, Ground Floor. Pada 14 April, Kuningan City akan menghadirkan Soulful Band, Gambus Duo, Tanoura Dance, Darbuka, Rampag Bedug dan DJ Performance. Sedangkan di tanggal 15 April, akan dimeriahkan oleh Gabriel Prince, DJ Performance, Gambus duo, Tanoura Dance, Darbuka hingga Angklung performance.Selama bulan Ramadan, nikmati penawaran menarik up to 90% dari lebih 180 tenant Kuningan City Mall, untuk melengkapi kebutuhan selama bulan Ramadan dan mempersiapkan menyambut Hari Raya Idul Fitri.Dengan bertransaksi minimal Rp250 ribu selama waktu Midday Madness Sale, seluruh pengunjung berkesempatan mendapatkan 1 buah kupon raffle untuk memenangkan hadiah utama, iPhone 14 Pro 128GB dan iPhone 14 ProMax 128 GB yang akan diundi pada tanggal 14 dan 15 April pukul 19.15 WIB, melalui live instagram @mallkuningancity. Selain hadiah utama iPhone, masih banyak hadiah menarik lainnya seperti Jam Tangan Garmin hingga Voucher Kuningan City Mall senilai 1 Juta Rupiah.Dengan bertransaksi minimal Rp100 ribu, Rp200 ribu, dan Rp500 ribu pada 14 dan 15 April, pengunjung Kuningan City Mall akan berkesempatan untuk mendapatkan 100% voucher cashback Kuningan City Mall senilai Rp100 ribu, Rp200 ribu, dan Rp500 ribu yang dapat digunakan di tenant Kuningan City Mall. Free Shopping akan diberikan bagi 40 customer setiap harinya.Menemani libur panjang Hari Raya Idul Fitri, Kuningan City Mall mengajak para pengunjung untuk berbelanja di tenant F&B Kuningan City Mall. Setiap pembelanjaan Rp250 ribu akan mendapatkan cashback voucher Kuningan City Mall sebesar Rp50 ribu, dan ini berlaku untuk 20 customer setiap harinya.