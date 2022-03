Ini 3 Tempat Pernikahan Tepi Pantai Terbaik di Bali

1. Amarta Beach Retreat

2. The Cove Bali

3. Majapahit Beach Villas

Memilih tempat pernikahan mungkin menjadi salah satu hal yang paling sulit untuk dilakukan saat mempersiapkan acara paling penting dalam hidup kamu dan pasangan. Ini terutama jika pernikahan impian tujuan adalah suatu tempat di tepi pantai di Bali.Kita semua tahu bahwa Bali sangat legendaris, pemandangan spektakuler Samudra Hindia, air biru jernih dengan pasir putih hingga hitam, pantai, dan kekayaan alam dan budaya yang indah.Namun, dengan pemandangan pantai yang tak terhitung jumlahnya tujuan pernikahan kamu mungkin bertanya-tanya mana yang paling cocok untuk pernikahan kamu dan pasangan serta keluarga besar.Oleh karena itu, berikut adalah tiga daftar tempat pernikahan tepi pantai terbaik di Bali dengan cermat dikuratori dan diatur oleh Manajemen Perhotelan Nakula (Nakula Hospitality Management), sempurna untuk mengikat simpul sekali untuk selamanya dalam pernikahan dan satu-satunya belahan jiwa kamu.Amarta Beach Retreat menyambut kamu dengan kecantikan lokasi yang sempurna untuk pernikahan dan bulan madu. Terletak tepat di depan pantai Pasut, Amarta Beach Retreat menawarkan pantai ajaib yang indah.Tempat indah untuk sumpah cinta dalam ikatan suci dan menciptakan kenangan tak terlupakan dari perayaan pernikahan sekali seumur hidupmu.Beberapa view bisa menjadi kenangan indah baik di taman yang luas dengan pemandangan tepi laut yang memukau, di tepi kolam renang tanpa batas berlatar belakang 180 derajat pemandangan laut, atau di joglo di mana para tamu dapat tenggelam dalam budaya yang lebih otentik.Di mana pun pernikahan diadakan, Amarta memastikan para tamu dengan panorama pemandangan tepi pantai di area terpencil yang jauh dari keramaian, menjadikannya pernikahan intim yang sempurna untuk orang terdekat kamu. Semua tempat dapat menampung hingga 250 orang dewasa secara total.Jika kamu mencari tempat pernikahan di pantai dengan pengalaman unik, The Cove Bali adalah jawabannya. Tempat ini menawarkan privasi dan keintiman yang tak tertandingi dengan tempat hanya bisa menampung hingga 30 tamu secara total, cocok untuk mereka yang mencari pernikahan super-intim tempat di Bali Point of view dari tempat ini adalah gua walk-through yang unik di pantai, membuat itu fitur unik di mana pengantin bisa bertukar sumpah cinta dan pengabdian.Seperti upacara pernikahan yang indah dan seperti dongeng! The Cove Bali dapat menampung hingga 10 tamu sementara area di sekitar vila menawarkan luas berbagai akomodasi.Terletak di kabupaten Tabanan di pantai barat Bali, The Cove terletak tepat di sebelah Pantai Balian di mana ombak ombaknya konsisten dan matahari terbenamnya luar biasa.Villa terbenam di alam, terletak di antara taman tropis, kebun kelapa yang rimbun, dan bunga-bunga indah dan berjalan-jalan di sawah yang eksotis serta pantai privasi yang berpasir putih.Terinspirasi oleh Kerajaan Majapahit Jawa kuno, Majapahit Beach Villas mencakup satu vila tepi pantai dan dua vila pribadi di kompleks vila terpencil yang terletak di Ketewel, Bali.Dengan arsitektur tradisional, otentik, dan kontemporer yang dikelilingi oleh keindahan alam, dari vegetasi yang rimbun hingga pasir hitam yang berkilauan di pantai Pabean.Dengan semua vila menampung hingga 20 orang dewasa, Majapahit Beach Villas dilengkapi dengan 10 kamar tidur dengan masing-masing vila menampilkan kolam renang luar ruangannya yang besar, ruang tamu yang nyaman, berperalatan fasilitas yang lengkap, dan pengalaman di dalam vila yang tak akan dilupakan.Pantai Majapahit Vila menjadi tempat yang luar biasa untuk pernikahan. Tempat pernikahan Majapahit Beach Villas dapat menampung hingga 50 tamu untuk pernikahan intim di tepi pantai saat matahari terbit, samudra biru, dan deburan ombak dapat menambah efek yang indah untuk latar belakang.Dengan penyelenggaraan pernikahan berlangsung di area rumput hijau yang luas, halaman ini cocok bagi para tamu yang ingin mengadakan perayaan yang semarak namun intim secara bersamaan. Tentukan pilihan kamu untuk mengikat janji sekali seumur hidup disaksikan oleh sahabat dan keluarga tercinta.