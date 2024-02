Kemenparekraf Dukung 'Klingking Fun', Pesta Diskon yang Tingkatkan Partisipasi dalam Pemilu

(Menparekraf Sandiaga Uno meluncurkan program Klingking Fun untuk meningkatkan minat masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Foto: Dok. Birkom Kemenparekraf)

(TIN)

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf /Baparekraf) mendukung penuh pelaksanaan program "Klingking Fun" yang diinisiasi oleh Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), Hippindo (Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia), APPBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai upaya untuk meningkatkan minat masyarakat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.Program ini diluncurkan di sela-sela "The Weekly Brief with Sandi Uno" di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin, 5 Februari 2023. Menparekraf/Kabaparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, program ini sebelumnya pernah dilaksanakan pada masa Pemilu 2019, menghadirkan diskon belanja dalam jumlah besar bagi masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara.Kali ini, dalam Klingking Fun 2024, diskon tersebut juga berlaku di hotel, restoran, dan di tempat-tempat rekreasi. "Mudah-mudahan (program) ini bisa mengangkat konsumsi (masyarakat). Karena ekonomi kita di-drive oleh konsumsi," kata Sandiaga.Direktur Manajemen Industri Kemenparekraf/Baparekraf, Syaifullah, menambahkan, Kemenparekraf mendukung penuh terhadap program yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu 2024, yaitu pada 14 Februari 2024.Dukungan ini merupakan bagian dari upaya Kemenparekraf menyukseskan pesta demokrasi sekali dalam lima tahun seiring upaya meningkatkan perekonomian masyarakat."Ini sejalan dengan imbauan KPU, kita sudah mengeluarkan yang mengimbau seluruh stakeholder untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan ini pesta demokrasi lima tahun sekali. Jadi yang namanya pesta harus happy dengan Klingking Fun," kata Syaifullah.Sementara itu, Ketua Umum APINDO , Shinta W. Kamdani menambahkan, program ini selain untuk menekan angka pemilih golput (golongan putih) yang ternyata mencapai 18 persen, juga terbukti efektif meningkatkan angka transaksi masyarakat di pusat-pusat perbelanjaan hingga 3-10 kali lipat saat pemilu.Shinta menjelaskan cara agar para pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya agar bisa mendapatkan diskon dari program ini dengan mudah, yaitu cukup memerlihatkan tinta di jari kelingking sebagai bukti telah menyalurkan hak pilihnya."Dengan tintanya itu seseorang bisa ke mal-mal, berbelanja, dan mendapatkan diskon khusus. Lima tahun yang lalu, kita bisa lihat angka penjualan itu meningkat signifikan sekali, bisa sampai 3-10 kali lipat. Jadi selain menurunkan angka golput, kita juga bisa meningkatkan angka transaksi belanja saat pemilu," ujar Shinta.Peluncuran ini juga dihadiri Wakil Ketua Umum HIPPINDO sekaligus Ketua Panitia Klingking Fun, Fetty Kwartati; dan Ketua Umum GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia), Hariyadi Sukamdani.