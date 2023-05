Marak Calo dan Penipuan Tiket Coldplay, Menparekraf Imbau Penggemar Hati-hati

(Menparekraf Sandiaga imbau masyarakat diharapkan agar memanfaatkan kanal distribusi yang jelas dan sumber terpercaya dalam membeli tiket Coldplay. Foto: Tangkapan layar Kemenparekraf. Dok. Medcom.id/Aulia Putriningtias)

(TIN)

Topik konser musisi Coldplay masih menjadi topik hangat di kalangan publik. Tak jarang para penggemar merasa gemas karena tidak mendapatkan tiket untuk menonton idola mereka.Melihat fenomena tersebut, Menteri Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif ( Menparektaf ) Sandiaga Uno mengimbau agar penggemar tetap berhati-hati dalam melakukan transaksi. Ia mengatakan sebaiknya melakukan transaksi hanya pada kanal transaksi resmi saja.Sandiaga pun menyayangkan oknum yang telah memanfaatkan momentum untuk kepentingan keuntungan sendiri. Menurutnya, ini bisa merusak citra bisnis industri seni musik di Indonesia."Saya menyayangkan oknum yang memanfaatkan momen yang padahal kita harus sambut kebersamaan, karena ini dapat merugikan masyarakat," kata Sandiaga dalam The Weekly Brief with Sandiaga Uno di Zoom Meeting, Senin, 22 Mei 2023.Sandiaga pun juga mengimbau tidak sedikit masyarakat yang mendapatkan penipuan tiket. Laporan tersebut pun disampaikan dari data kepolisian, di mana ada belasan telah melaporkan mereka (pembeli tiket) mendapati penipuan."Ada belasan yang telah melapor kepada kepolisian dan ini merusak citra bisnis industri seni musik di Indonesia," lanjutnya.Sandiaga pun sebelumnya dikatakan sudah memberikan peringatan. Namun, maraknya penipuan dan calo tiket dengan harga meroket pun masih dapat ditemui dengan mudah."Sangat saya sayangkan, meskipun kita sudah memberikan peringatan, tetap ada penipuan dan praktek calo tiket online. Walaupun sudah digitalisasi, namun sangat-sangat rentan dan ada juga protes dari berbagai pihak," katanya.Kemenparekraf pun mengapresiasi Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskim Polri dengan menindak oknum yang memanfaatkan momen ini. Hal ini juga sekaligus mengingatkan kepada masyarakat, khususnha penggemar untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi."Dan masyarakat diharapkan agar memanfaatkan kanal distribusi yang jelas dan sumber terpercaya. Mari manfaatkan kanal yang valid, yang dapat dipercaya," pungkas Sandiaga.