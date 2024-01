Kini Juneyao Airlines Terbang Langsung dari Shanghai ke Denpasar

(Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf Wisnu Sindhutrisno (tengah) turut hadir dalam seremoni penyambutan penerbangan perdana Juneyao Airlines rute Shanghai-Denpasar di I Gusti Ngurah Rai International Airport, Bali, Sabtu, 20 Januari 2024. Foto: Dok. Birkom Kemenparekraf)

(TIN)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Menparekraf /Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penerbangan perdana maskapai Juneyao Airlines dengan rute langsung Shanghai (PVG)-Denpasar (CGK) yang akan memperkuat kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari Tiongkok sebagai salah satu negara pasar utama Indonesia.Menparekraf Sandiaga dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 22 Januari 2024, mengatakan Republik Rakyat Tiongkok menempati peringkat keempat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dengan total 707.347 kunjungan sepanjang Januari hingga November 2023.“Pascapandemi dan berangsur pulihnya ekonomi dunia, Bali masih menjadi destinasi favorit bagi wisman asal Tiongkok. Adanya penerbangan langsung Juneyao Airlines ini diharapkan dapat menjadi salah satu stimulus bagi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2024 dan seterusnya,” kata Menparekraf Sandiaga.Penerbangan perdana Juneyao Airlines rute PVG-DPS dimulai pada 20 Januari 2024. Pesawat Airbus A320-neo bernomor HO1355 dengan kapasitas 164 penumpang itu berangkat dari Shanghai (PVG) pukul 08:35 CST (waktu Tiongkok) dan tiba di Denpasar (DPS) pukul 15.10 WITA. Selanjutnya, rute PVG-DPS akan terbang setiap hari dengan frekuensi 1 (satu) kali penerbangan.Kemenparekraf/Baparekraf turut mendukung rangkaian acara penerbangan perdana Juneyao Airlines dengan menyambut dan membagikan cenderamata Wonderful Indonesia kepada para penumpang penerbangan perdana tersebut di Terminal Kedatangan Internasional, Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai.Pemerintah Provinsi Bali juga turut mendukung kegiatan ini dengan menghadirkan Tari Pendet sebagai tari penyambutan.Direktur Pemasaran Pariwisata Regional I Kemenparekraf/Baparekraf, Wisnu Sindhutrisno, dan General Manager Assistant of Flight Department Juneyao Airlines, Mr. Zhao Wenbo, turut hadir dalam seremoni penyambutan penerbangan perdana Juneyao Airlines rute Shanghai – Denpasar tersebut.Wisnu mengatakan, hadirnya direct flight Shanghai-Denpasar oleh Juneyao Airlines ini akan memperkuat konektivitas langsung dari Tiongkok ke Indonesia. Memberikan lebih banyak pilihan maskapai dan penambahan seat capacity bagi wisatawan Tiongkok ke Indonesia khususnya ke Bali.Selain menempati peringkat keempat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak ke Indonesia, Tiongkok juga selalu berada di top 4 kunjungan wisman ke Bali. Tercatat sejumlah 28.810 wisman Tiongkok datang ke Bali, menyumbang 5,4 persen dari jumlah keseluruhan wisman ke Bali pada bulan Desember 2023 yang lalu."Kemudahan konektivitas ini tentu akan terus kami dukung agar dapat berkelanjutan, bahkan dapat meningkat baik frekuensi maupun rute barunya ke depan, sehingga dapat mendorong pencapaian target wisman asal Tiongkok ke Indonesia tahun 2024 yang diharapkan meningkat hingga dapat mencapai target 1 juta sampai dengan 1,5 juta kunjungan,” kata Wisnu.Kemenparekraf/Baparekraf berkolaborasi dengan Juneyao Airlines dan didukung beberapa mitra strategis, yakni Hotel W Bali – Seminyak, Hotel HOMM Saranam Baturiti, The Mulia Nusa Dua, dan EAST STAR ADVENTURE - Group (ESA-G), juga menyelenggarakan familiarization trip untuk Key Opinion Leaders selama 5 hari 4 malam di Bali.Sementara General Manager Assistant of Flight Department Juneyao Airlines, Zhao Wenbo, mengatakan bahwa Juneyao Airlines akan secara khusus memanfaatkan momentum Chinese New Year Holiday dengan menambah seat capacity selama periode tahun baru Cina (2-25 Februari 2024) dengan mengganti pesawat mereka menjadi Boeing 787- dreamliner yang dapat membawa hingga 324 penumpang.