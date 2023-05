(FIR)

Yayasan Puteri Indonesia bersama Mustika Ratu mengadakan grand final Puteri Indonesia 2023 pada Jumat, 19 Mei 2023, di Plennary Hall, Jakarta Convention Center. Grand final ini dihadiri oleh 45 finalis untuk memperebutkan top 3 mahkota bodobudur.Acara ini dihadiri tiga puteri dunia, yakni Miss International 2022, Jasmin Selberg dari Jerman, Miss Supranational 2022, Lalela Mswane dari Afrika Selatan dan Miss Charm 2023, Luma Russo dari Brasil. Tidak lupa pula juga dihadiri Puteri Indonesia 2022, Laksmi De Nefee, Cindy Mc Guire, dan Adinda Cresheilla.Sudah berjalan 30 tahun, pada tahun ini Puteri Indonesia mengambil tema Provinsi Lampung. Melalui ajang Pemilhan Puteri Indonesia 2023, Yayasan Puteri Indonesia siap mendukung untuk memajukan pariwisata Indonesia khususnya Provinsi Lampung.Pada acara tadi malam, daftar pemenang Puteri Indonesia 2023 telah diumumkan. Pemilihan pun dilakukan dari 45 finalis, menjadi 15 finalis. Setelah itu, kembali disaring menjadi top 6 finalis, hingga dipilih menjadi top 3 dengan tiga mahkota Borobudur persembahan Hartono Wira Tanik (HWT).Berikut daftar pemenang Puteri Indonesia 2023:1. Pemenang Puteri Indonesia 2023 yakni perwakilan dari Jawa Barat 1, Farhana Nariswari Wisandana, pemegang mahkota Borobudur merah.2. Runner Up #1, sebagai Puteri Indonesia Lingkungan 2023, dimenangkan perwakilan Jawa Timur, Yasinta Aurellia, pemegang mahkota Borobudur hijau.3. Runner Up #2, sebagai Puteri Indonesia Pariwisata 2023, dimenangkan perwakilan Lampung, Lulu Zaharani Krisna. Dia akan memegang mahkota Borobudur Biru.Selain itu, ada beberapa pemenang dari kandidat Puteri Indonesia 2023. Adapun pemenangnya antara lain:1. Puteri Intelegensia 2023Terdapat tiga pemenang dari kategori ini. Adapun pemenangnya, antara lain:- Perwakilan DKI Jakarta 1, Giok Kinski, sebagai Puteri Intelegensia 1- Perwakilan Jawa Barat 1, Farhana Nariswari Wisandana, sebagai Puteri Intelegensia 2- Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Diajeng Aulya Sekartaji, sebagai Puteri Intelegensia 32. Puteri BerbakatKategori ini dimenangkan oleh perwakilan dari Papua Barat 1, Veronica Windy. Saat mendapatkan kategori tersebut, Veronica memperlihatkan keahlian dalam memainkan alat musik piano.3. Puteri Busana Tradisional TerbaikPada kategori ini, dimenangkan oleh perwakilan Bali, yakni Nanda Saraswati.4. Puteri PersahabatanPada kategori ini, dimenangkan oleh perwakilan Bangka Belitung 1, Christine Priscilla Malau.5. Best Evening Grown 2023Pada kategori ini, terdapat tiga pemenang. Pemenang tersebut antara lain:- Perwakilan Nusa Tenggara Barat, Diajeng Aulya Sekartaji- Perwakilan Jawa Tengah, Eudia Isabelle- Perwakilan Lampung, Lulu Zaharani Krisna6. Puteri Indonesia Favorit 2023Pada kategori ini dimenangkan oleh perwakilan DKI Jakarta 2, Puteri Modiyanti.