9 Rekomendasi Hotel di Hat Yai, Saatnya Jelajahi Banyak Tempat!

1. Centara Hotel Hat Yai

2. Hansa JB Hotel Hat Yai

3. The Regency Hotel Hatyai

4. Lee Gardens Plaza Hotel Hat Yai

5. The Color Hotel Hat Yai

(The Color Hotel Hatyai. Foto: Dok. Traveloka)

6. Buri Sriphu Boutique Hotel Hat Yai

7. The Three Hat Yai

8. Hat Yai Holiday Hotel

9. Red Planet Hat Yai

(TIN)

Sektor pariwisata pasca pandemi covid-19 terus bangkit. Ini juga berkat banyak negara di Asia Tenggara sudah membuka sektor pariwisata untuk para pelancong yang sudah divaksinasi penuh.Menurut ForwardKeys, sebuah data perusahaan perjalanan pernah menulis dalam laman Deutsche Welle atau DW, beberapa tahun Thailand adalah tujuan wisata paling populer di kawasan Asia Tenggara.Masih dari sumber yang sama, Gubernur Bank Sentral Thailand Sethaput Suthiwartnarueput tahun 2022 memaparkan bahwa pada 2019, sektor pariwisata menyumbang sekitar 12 persen produk domestik bruto (PDB) dari negara gajah putih itu.Jadi, tentu saja kamu sudah enggak sabaran nih buat jalan-jalan, terutama ke Thailand bukan? Salah satu destinasi menarik yang akan kami bahas kali ini adalah Hat Yai.Terletak di Provinsi Songkhla, Thailand, Hat Yai menawarkan pesona yang tak terlupakan bagi para wisatawan. Dari pasar malam yang meriah, kuil-kuil yang indah, hingga kehidupan malam yang bersemangat, kota ini memiliki segalanya.Kamu bisa menuju ke sana dengan Traveloka Travel Fair 2023 lho! Acara tahunan ini hadir dengan segudang penawaran menarik dan promo tak terlupakan deh. Tidak hanya menawarkan tiket pesawat, tiket kereta, dan pemesanan liburan, Traveloka Travel Fair juga memberikan rekomendasi terbaik untuk menginap di destinasi wisata populer di seluruh dunia.Untuk mengoptimalkan pengalaman wisata kamu di Hat Yai, jangan lupa ya untuk memilih akomodasi yang tepat karena itu sangat penting.Dan, kami telah menyusun rekomendasi hotel di Hat Yai yang menawarkan kenyamanan dan fasilitas terbaik supaya kamu dapat bersantai dan memulihkan energi setelah berkeliling menikmati keindahan negara ini. Sudah siap! Catat ya lokasinya...Lokasi: 3 Saneha Nusorn Rd, Tambon Hat Yai, Hat Yai District, Songkhla 90110, Thailand (harga: mulai dari Rp1.047.836)Centara Hotel Hat Yai adalah pilihan yang sempurna bagi wisatawan yang menginginkan kenyamanan dan kemudahan akses ke berbagai atraksi utama karena terletak di pusat kota Hat Yai.Hotel di Hat Yai ini menawarkan berbagai fasilitas, seperti restoran, kolam renang, pusat kebugaran, dan layanan kamar 24 jam. Kamar-kamar yang luas dan elegan dilengkapi dengan fasilitas modern, menciptakan suasana yang menyenangkan buat para tamu.Lokasi: 99 Jootee Anusorn Rd, Tambon Hat Yai, Hat Yai District, Chang Wat Songkhla 90110, Thailand (harga: mulai dari Rp347.000)Hotel bintang empat ini terkenal dengan keramahan stafnya dan lokasinya yang strategis. Terletak di dekat stasiun kereta api dan pusat perbelanjaan terkenal seperti Kim Yong Market, hotel ini menawarkan kenyamanan dan akses mudah ke berbagai tempat menarik di Hat Yai. Fasilitas yang tersedia termasuk restoran, pusat kebugaran, dan Wi-Fi gratis.Lokasi: 149 Hat Yai, Amphoe Hat Yai, Chang Wat Songkhla 90110, Thailand (harga: mulai dari RP511.000)Jika kamu mencari akomodasi yang mewah dan bergaya, The Regency Hotel Hatyai adalah pilihan yang tepat. Hotel ini menawarkan kamar-kamar yang elegan dengan dekorasi modern dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, spa, dan restoran yang menyajikan hidangan internasional dan lokal. Dengan layanan yang ramah dan lokasinya yang strategis, hotel ini menawarkan pengalaman menginap yang luar biasa bagi para tamu.Lokasi: 29 Prachathipat Road, Tambon Hat Yai, Amphoe Hat Yai, Songkhla 90110, Thailand (harga: mulai dari Rp716.000)Terletak di pusat perbelanjaan dan hiburan Hat Yai, Lee Gardens Plaza Hotel Hat Yai menawarkan kenyamanan dan kemudahan akses ke berbagai tempat menarik di sekitarnya.Hotel ini memiliki berbagai fasilitas, termasuk kolam renang, pusat kebugaran, spa, dan restoran. Kamar-kamar yang nyaman dan modern dilengkapi dengan fasilitas lengkap untuk memastikan kenyamanan kamu selama menginap.Lokasi: 88 Choltara Rd, Tambon Hat Yai, Hat Yai District, Songkhla 90110, Thailand (harga: mulai dari Rp295.000)The Color Hotel Hat Yai adalah hotel yang modern dan bergaya dengan sentuhan desain yang unik. Terletak di pusat kota Hat Yai, hotel ini menawarkan kamar-kamar yang dilengkapi dengan fasilitas modern dan dekorasi yang cerah.Dengan harga yang terjangkau, hotel ini menjadi pilihan yang populer bagi wisatawan yang mencari penginapan yang nyaman namun tetap terjangkau. Fasilitas yang disediakan meliputi Wi-Fi gratis, restoran, dan layanan resepsionis 24 jam.Lokasi: XFWJ+RW4, 310 Sripoovanart Rd, Tambon Hat Yai, Hat Yai District, Songkhla 90110, Thailand (harga: mulai dari Rp656.000)Buri Sriphu Boutique Hotel Hat Yai adalah hotel butik yang menawarkan pengalaman menginap yang unik dan istimewa. Dengan desain interior yang elegan dan atmosfer yang tenang, hotel ini menawarkan kenyamanan dan ketenangan bagi para tamu.Fasilitas yang disediakan meliputi kolam renang, spa, restoran, dan Wi-Fi gratis. Staf yang ramah dan pelayanan yang baik membuat pengalaman menginap di sini menjadi sangat memuaskan.Lokasi: 128, 4 Thanon Niphatuthit 3, Tambon Hat Yai, Hat Yai District, Songkhla 90110, Thailand (harga: mulai dari Rp840.000)Terletak di pusat kota Hat Yai, The Three Hat Yai adalah hotel yang modern dan trendi. Dengan desain yang kontemporer dan kamar-kamar yang dilengkapi dengan fasilitas modern, hotel ini menawarkan pengalaman menginap yang nyaman dan memikat.Fasilitas yang tersedia termasuk kolam renang, restoran, Wi-Fi gratis, dan layanan laundry. Hotel ini juga terletak dekat dengan berbagai tempat makan, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan.Lokasi: 1-3 Chivanusorn Rd, Tambon Hat Yai, Hat Yai District, Songkhla 90110, Thailand (harga: -)Bagi para wisatawan yang mencari akomodasi yang terjangkau namun tetap nyaman, Hat Yai Holiday Hotel adalah pilihan yang baik. Hotel ini menawarkan kamar-kamar yang bersih dan nyaman dengan fasilitas dasar yang mencukupi untuk kebutuhan penginapan Anda.Meskipun tidak semegah hotel lainnya, Hat Yai Holiday Hotel memiliki lokasi yang strategis dan staf yang ramah, menjadikannya pilihan yang populer di antara para wisatawan dengan anggaran terbatas.Lokasi: 152-156 Niphat Uthit 2 Road, Hat Yai District, Songkhla 90110, Thailand (harga: mulai dari Rp323.000)Red Planet Hat Yai adalah hotel budget yang menawarkan pengalaman menginap yang sederhana namun nyaman. Dengan kamar-kamar yang bersih dan modern. Hotel ini juga dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti AC, TV, dan Wi-Fi gratis, hotel ini cocok bagi para wisatawan yang mencari penginapan yang terjangkau namun tetap memberikan kenyamanan yang memadai.Terletak dekat dengan pusat perbelanjaan dan atraksi utama, hotel ini juga menawarkan akses mudah ke berbagai tempat menarik di Hat Yai.Dengan beragam pilihan hotel di Hat Yai di atas, kamu dapat memilih sesuai dengan kebutuhan. Untuk mendapatkan harga murah dengan promo menarik, jangan lewatkan Traveloka Travel Fair 2023 ya!Diskon Hotel, Vila dan Resor s.d. 50 persen + 30 persen untuk liburan keliling dunia! Menginap di dalam dan di luar negeri lebih hemat di aplikasi Traveloka selama #TravelokaTravelFair 22 Mei - 4 Juni 2023 nanti!Jangan lupa untuk bergabung dalam forum Traveloka Buddies untuk mendapatkan inspirasi liburan dan bertukar cerita dengan sesama pengguna di aplikasi Traveloka. Jadi, siapkan tanggal dan selamat jalan-jalan!