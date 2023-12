Malam Tahun Baru, Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta Gelar Carnival Night Party

Baca juga: Boss Creator dan JIEXPO Hadirkan Pesta Tahun Baru Bertabur Musisi Beken

Jakarta: Memasuki akhir 2023, Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta mempersiapkan acara tutup tahun yang spektakuler dan mengesankan seperti tahun sebelumnya. Bertemakan “Carnival Night Party,” perayaan akhir tahun pada 31 Desember 2023 ini akan menyuguhkan perayaan karnaval lengkap dengan hiasan, dekorasi, dan ornamen. Seluruh tamu diundang untuk mengenakan dresscode bertema carnaval untuk memeriahkan perayaan malam pergantian tahun baru 2023 menuju 2024.Acara tutup tahun kali ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama pada pukul 19.00-21.00 WIB, akan diadakan Gala Dinner Night di Pasir Putih Restaurant. Kemudian, sesi kedua pada pukul 21.00-00.00 WIB menjadi acara puncak Countdown Night Party dengan tema karnaval.Para tamu akan dihibur penampil spektakuler yang akan mengisi acara tutup tahun di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta pada 31 Desember 2023. Mereka adalah The Queen (Cabaret Show), Bleemo Batik-Fashion Show, Super Badut Jogja, Rhu Band, Days_team, DJ Yoana, dan dipandu MC Hits Kota Yogyakarta Meinard.Pada malam perayaan pergantian tahun baru kali ini, Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta akan memberikan 50 hadiah doorprize dan 1 unit sepeda motor sebagai Grand Prize pada akhir acara."Keseruan dan kemeriahan acara malam tahun baru kali ini diharapkan akan membawa sukacita dan kebahagiaan yang mengesankan bagi para tamu baik dari dalam maupun luar Yogyakarta yang hadir," kata Marketing Communication Executive Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta Novinsky Pramesari Samianto.Sahid Raya Hotel & Yogyakarta membuka penjualan presale tiket yang sudah termasuk kupon doorprize bagi tamu yang ingin merayakan malam tahun baru bersama di Sahid Raya Hotel Yogyakarta, dengan rincian berikut:- Presale 1 : Rp150 ribu / pax (sebelum 10 Desember 2023)- Presale 2 : Rp180 ribu / pax (sebelum 20 Desember 2023)- On The Spot : Rp200 ribu / pax (regular price)Sahid Raya Hotel Yogyakarta juga memberikan paket promo spesial bagi tamu yang ingin menginap sekaligus menikmati acara Gala Dinner, dan rangkaian acara malam tahun baru di Indraprasta Grand Ballroom, sebagai berikut:- Gala Dinner & Room : Rp1.150.000 / nett / room- Deluxe Room Only: Rp800 ribu / nett room / night / 2 pax breakfastInformasi selengkapnya silakan berkunjung ke website, akun Instagram @sahidrayayogyakarta, atau menghubungi front office Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta melalui nomor 08112958480.