Greeneration, Aksi Peduli Bumi di Central Park & Neo Soho Mall

Main-Main Pop Up Market (18 Maret– 3 April 2022)



Miffy Funtastic Easter (25 Maret–17 April 2022)



Easter Shop Hunt (8–17 April 2022)



Extraordinary Fit Fest (20 Maret dan 3 April 2022)



eRecycle and Donate (25 Maret–3 April 2022)

(ROS)

Central Park & Neo Soho Mall adalah Shopping Center yang berkomitmen dalam menjalankan program Sustainability & Green Living, tahun ini kembali mengadakan rangkaian acara Greeneration.Greeneration merupakan bentuk aksi peduli terhadap bumi dan berbagai kegiataan pelestarian lingkungan hidup dalam menyambut Earth Hour dan Hari Bumi.Central Park Mall dan Neo Soho Mall bertujuan untuk mengajak seluruh pengunjung setia Central Park dan Neo Soho Mall berpatisipasi dalam gerakan solidaritas global terhadap bumi dan selalu menerapkan gaya hidup sehat. Tahun ini, Greeneration mengusung tema An Extraordinary Green Movement. Kegiatan dilaksanakan pada 18 Maret hingga 22 April 2022."Greeneration tahun 2022 ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu kami lebih akan lebih banyak mengadakan collaboration event dengan art & creative community di area outdoor di Tribeca Park dan juga bekerja sama dengan E-Recycle untuk pembuangan sampah daur ulang," ucap Asst. Marcomm & Relation General Manager Silviyanti Dwi Aryati, melalui siaran pers, Selasa, 29 Maret 2022.Rangkaian Greeneration Central Park Mall dan Neo Soho Mall terdiri atas berbagai macam acara, mulai dari Main-Main Pop Up Market yang bekerja sama dengan Kokken, Miffy Funtastic Easter, Easter Shop Hunt, Extraordinary Fit Fest, eRecycle and Donate serta beragam program belanja, hingga berbagai aktivitas seru lainnya yang menarik untuk diikuti.Berbagai bentuk kampanye kesehatan dan lingkungan tidak lupa dilakukan untuk menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya menjaga diri di tengah pandemi. Beberapa di antaranya Earth Hour pada 26 Maret 2022, dan peringatan Hari Bumi pada 22 April 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk urgensi Central Park dan Neo Soho Mall dalam menjaga kesehatan lingkungan di dalam lingkungan mal dan sekitarnya.Dalam rangkaian Greeneration ini, ada kabar baik bagi para pecinta local food & creative market. Tribeca Park akan diramaikan oleh berbagai kuliner dan merchandise unik. Lebih dari 25 booth local brand akan dihadirkan dalam memeriahkan bulan kolaborasi di Central Park & Neo Soho Mall. Tidak itu saja Live Music dan Live DJ juga akan dihadirkan untuk semakin meriahkan dan membuat pengunjung semangat. Bekerja sama dengan Kokken dan seniman-seniman ternama seperti Evan Aditya, Main-Main Pop Up Market akan menjadi kegiatan yang sayang untuk dilewatkan.Momentum Hari Raya Paskah akan semakin meramaikan suasana dalam program Greeneration di tahun ini. Kali ini, Central Park dan Neo Soho Mall menghadirkan karakter kelinci legendaris dari Belanda, yaitu Miffy atau sering disebut Nijntje dengan tema Miffy Funtastic Easter. Para pengunjung dapat menikmati beragam aktivitas serta spot foto menarik di area Neo Atrium, Neo Soho Mall.Selama program belanja ini berlangsung, para pengunjung dapat menikmati penawaran yang menggiurkan dari tenant-tenant yang berpartisipasi yang akan menambahkan suasana keceriaan hari Paskah anda dengan keluarga tercinta.Untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya olahraga bagi tubuh dan kesehatan, Central Park dan Neo Soho Mall menyelenggarakan acara olahraga yang dapat diikuti dengan mudah. Berkolaborasi dengan Celebrity Fitness, Extraordinary Fit Fest mengajak pengunjung Central Park dan Neo Soho Lovers untuk berpartisipasi dan berolahraga bersama di Tribeca Park pada 20 Maret dan 3 April 2022, pukul 08.00 WIB.Masih dalam rangkaian Greeneration, Central Park dan Neo Soho Mall dengan eRecycle bersama-sama menjalankan aksi peduli bumi dengan menyelenggarakan eRecycle and Donate. Kegiatan ini merupakan gerakan mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang, lalu ditukarkan menjadi uang untuk disumbangkan kepada orang yang membutuhkan melalui Share Our Heart, program CSR Central Park & Neo Soho Mall. Para pengujung dapat berpartisi menjadi bagian dalam gerakan peduli lingkungan dengan membuang sampah sesuai kategorinya di area Tribeca Park, Central Park Mall.